Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    బిట్‌కాయిన్ భారీ పతనం: 15 నెలల కనిష్టానికి ధర.. ఇన్వెస్టర్లలో గుబులు

    క్రిప్టో మార్కెట్‌లో ప్రకంపనలు కొనసాగుతున్నాయి. బిట్‌కాయిన్ ధర 15 నెలల కనిష్ట స్థాయి $71,000 (సుమారు 59 లక్షలు) కు పడిపోయింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల ప్రతికూల పవనాలు, టెక్ షేర్ల అమ్మకాల ఒత్తిడితో బిట్‌కాయిన్ గతేడాది గరిష్ట స్థాయి నుంచి ఏకంగా 42% మేర క్షీణించింది.

    Published on: Feb 05, 2026 10:43 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద క్రిప్టోకరెన్సీ అయిన బిట్‌కాయిన్ ప్రస్తుతం గడ్డు కాలాన్ని ఎదుర్కొంటోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో నెలకొన్న అనిశ్చితి, ఇన్వెస్టర్లు రిస్క్ తీసుకోవడానికి వెనుకాడటంతో బిట్‌కాయిన్ విలువ భారీగా క్షీణించింది. గురువారం ఆసియా ట్రేడింగ్ సమయంలో ఒకానొక దశలో బిట్‌కాయిన్ $71,540 స్థాయికి పడిపోయింది. 2024 నవంబర్ 6న అమెరికా అధ్యక్షుడిగా డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఎన్నికైన తర్వాత, ఆ స్థాయిలో ధర తగ్గడం మళ్ళీ ఇప్పుడే కనిపిస్తోంది.

    బిట్‌కాయిన్ భారీ పతనం: 15 నెలల కనిష్టానికి ధర.. ఇన్వెస్టర్లలో గుబులు (REUTERS)
    బిట్‌కాయిన్ భారీ పతనం: 15 నెలల కనిష్టానికి ధర.. ఇన్వెస్టర్లలో గుబులు (REUTERS)

    గతేడాది అక్టోబర్‌లో $1,26,000 వద్ద ఆల్‌టైమ్ హైని తాకిన బిట్‌కాయిన్, అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు దాదాపు 42 శాతం విలువను కోల్పోయింది. కేవలం గత వారం రోజుల్లోనే మొత్తం క్రిప్టో మార్కెట్ సుమారు $460 బిలియన్ల సంపదను కోల్పోవడం ఇన్వెస్టర్లను ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది.

    బిట్‌కాయిన్ పతనానికి అసలు కారణాలేంటి?

    క్రిప్టో మార్కెట్‌లో ఏదైనా అంతర్గత సమస్య వల్ల ఈ పతనం సంభవించలేదని, అంతర్జాతీయ స్టాక్ మార్కెట్లలో నెలకొన్న ప్రతికూల పరిస్థితులే దీనికి ప్రధాన కారణమని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

    "ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈక్విటీ మార్కెట్లలో, ముఖ్యంగా టెక్నాలజీ స్టాక్స్‌లో కనిపిస్తున్న అమ్మకాల ఒత్తిడి డిజిటల్ ఆస్తులపై కూడా పడింది. క్రిప్టోలో ఉన్న అధిక లీవరేజ్ కారణంగా ధరలు వేగంగా పడిపోయాయి. ఇది బలవంతపు లిక్విడేషన్లకు (Forced Liquidations) దారితీసింది" అని వజీర్-ఎక్స్ (WazirX) వ్యవస్థాపకుడు నిశ్చల్ శెట్టి వివరించారు.

    బిట్‌కాయిన్ నెట్‌వర్క్ పనితీరులో ఎలాంటి లోపం లేదని, కేవలం మార్కెట్ సెంటిమెంట్, లిక్విడిటీ సమస్యలు, అంతర్జాతీయ ఆర్థిక గణాంకాలపై ఉన్న అనిశ్చితి వల్లే ఈ హెచ్చుతగ్గులు వస్తున్నాయని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. దీనికి తోడు అమెరికా బిట్‌కాయిన్ ఈటీఎఫ్ (ETF) ల నుంచి భారీగా నిధులు బయటకు వెళ్లడం కూడా మార్కెట్‌ను దెబ్బతీసింది. సోమవారం $562 మిలియన్ల పెట్టుబడులు రాగా, మంగళవారం ఏకంగా $272 మిలియన్ల నిధులు వెనక్కి వెళ్లాయి.

    మున్ముందు ధర ఎలా ఉండబోతోంది?

    బిట్‌కాయిన్ భవిష్యత్తుపై మార్కెట్ విశ్లేషకులు భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సాంకేతికంగా చూస్తే ప్రస్తుతం మార్కెట్ బలహీనంగానే కనిపిస్తోంది.

    "$72,000 స్థాయి అనేది బిట్‌కాయిన్‌కు అత్యంత కీలకమైన సపోర్ట్. ఒకవేళ ధర దీనికంటే దిగువన స్థిరపడితే, అది $68,000 వరకు వెళ్ళవచ్చు. ఆ తర్వాత $64,000 వద్ద మరో బలమైన సపోర్ట్ ఉంది" అని డెల్టా ఎక్స్ఛేంజ్ డెరివేటివ్స్ రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ పీయూష్ వాల్కే పేర్కొన్నారు.

    బిట్‌కాయిన్ ప్రస్తుతం స్వల్పకాలిక, దీర్ఘకాలిక మూవింగ్ యావరేజ్‌ల కంటే తక్కువగా ట్రేడవుతోందని, ఇది మార్కెట్‌లో బేరిష్ ట్రెండ్‌ను (ధరలు తగ్గే సూచన) సూచిస్తోందని నిశ్చల్ శెట్టి హెచ్చరించారు. అయితే, Pi42 కో-ఫౌండర్, సీఈఓ అవినాష్ శేఖర్ మాత్రం కొంత ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుత ఒత్తిడి తాత్కాలికమేనని, సపోర్ట్ లెవల్స్ వద్ద ధర స్థిరపడితే మళ్ళీ కోలుకునే అవకాశం ఉందని ఆయన విశ్లేషించారు.

    పెట్టుబడిదారులు ప్రస్తుతం వేచి చూసే ధోరణిని అవలంబించడం మంచిదని, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు కుదుటపడే వరకు మార్కెట్ అస్థిరంగానే ఉండే అవకాశం ఉందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

    recommendedIcon
    News/News/బిట్‌కాయిన్ భారీ పతనం: 15 నెలల కనిష్టానికి ధర.. ఇన్వెస్టర్లలో గుబులు
    News/News/బిట్‌కాయిన్ భారీ పతనం: 15 నెలల కనిష్టానికి ధర.. ఇన్వెస్టర్లలో గుబులు
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes