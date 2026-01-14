బిట్కాయిన్ ధమాకా: $96,000 మార్కును దాటిన ధర.. లక్ష డాలర్ల దిశగా బుల్ రన్
రెండేళ్ల గరిష్టానికి చేరుకుంటూ బిట్కాయిన్ సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. జనవరిలోనే 10% పైగా లాభపడి, బుధవారం $96,000 మార్కును దాటింది. నియంత్రణలో స్పష్టత, సంస్థాగత పెట్టుబడులు పెరగడమే ఈ భారీ పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణాలని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
క్రిప్టో మార్కెట్లో మళ్లీ పండగ వాతావరణం నెలకొంది. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద క్రిప్టోకరెన్సీ అయిన ‘బిట్కాయిన్’ పరుగు ఆగడం లేదు. బుధవారం (జనవరి 14) ట్రేడింగ్లో బిట్కాయిన్ ఏకంగా $96,000 మార్కును దాటి, గత రెండు నెలల్లో ఎన్నడూ లేని స్థాయికి చేరుకుంది. కేవలం గత 24 గంటల్లోనే సుమారు 5 శాతం లాభపడి $96,011 వద్ద గరిష్టాన్ని తాకింది.
నిస్తేజం నుంచి నింగిలోకి..
నిజానికి 2025వ సంవత్సరం బిట్కాయిన్ ఇన్వెస్టర్లకు అంతగా కలిసిరాలేదు. ఆ ఏడాది దాదాపు 6 శాతం నష్టాలతో చాలా మందకొడిగా ముగిసింది. స్టాక్ మార్కెట్లు, బంగారం ధరలు పెరుగుతున్నా బిట్కాయిన్ మాత్రం ఒకే పరిధిలో కదలాడుతూ మదుపర్లను నిరాశపరిచింది. కానీ, 2026 ప్రారంభం నుంచే సీన్ మారింది. ఈ ఒక్క నెలలోనే బిట్కాయిన్ ఏకంగా 10 శాతానికి పైగా పుంజుకుని టెక్నికల్ బ్రేక్ అవుట్ సాధించింది.
ధరలు పెరగడానికి మూడు ముఖ్య కారణాలు
1. చట్టపరమైన స్పష్టత: "డిజిటల్ అసెట్ మార్కెట్ క్లారిటీ యాక్ట్ (Digital Asset Market Clarity Act) చుట్టూ జరుగుతున్న పరిణామాలు బిట్కాయిన్ ధర $95,000 మార్కును దాటడంలో కీలక పాత్ర పోషించాయి. ఈ కొత్త ముసాయిదా ద్వారా డిజిటల్ ఆస్తుల నియంత్రణపై స్పష్టత వచ్చింది. ముఖ్యంగా CFTC, SEC ల మధ్య అధికార పరిధిపై నెలకొన్న సందిగ్ధత తొలగిపోయింది. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులు ఎప్పుడూ ఇలాంటి స్పష్టతనే కోరుకుంటారు" అని వజీర్ఎక్స్ (WazirX) వ్యవస్థాపకులు నిశ్చల్ శెట్టి వివరించారు.
2. వాల్ స్ట్రీట్ పోటీ: కేవలం వ్యక్తిగత పెట్టుబడిదారులే కాకుండా, మోర్గాన్ స్టాన్లీ వంటి దిగ్గజ సంస్థలు బిట్కాయిన్, సోలానా ట్రస్ట్ల కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవడం క్రిప్టో మార్కెట్కు కొత్త ఊపిరి పోసింది. దీనివల్ల వాల్ స్ట్రీట్ సంస్థల మధ్య పోటీ పెరిగి, భారీ స్థాయిలో పెట్టుబడులు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
3. వ్యూహాత్మక నిల్వలు (National Reserves): అమెరికా వంటి దేశాలు బిట్కాయిన్ను జాతీయ వ్యూహాత్మక నిల్వలుగా (National Strategic Reserves) ఉంచడంపై చర్చిస్తుండటం మార్కెట్ సెంటిమెంట్ను పూర్తిగా మార్చేసింది. ఇది బిట్కాయిన్కు తిరుగులేని డిమాండ్ను సృష్టించగలదని బైనన్స్ (Binance) తన నివేదికలో పేర్కొంది.
లక్ష డాలర్ల మార్కు సాధ్యమేనా?
ప్రస్తుత ట్రెండ్ చూస్తుంటే బిట్కాయిన్ $1,00,000 మార్కును చేరడం అసాధ్యమేమీ కాదని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. "గత వారం రోజులుగా బిట్కాయిన్ స్థిరంగా పెరుగుతోంది. $92,000 స్థాయి వద్ద గట్టి మద్దతు లభించడంతో పాటు, అమ్మకాల ఒత్తిడిని సమర్థవంతంగా తట్టుకుంది. అమెరికా ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాలు కూడా సానుకూలంగా ఉండటం కలిసొచ్చింది. ప్రస్తుత పరిస్థితులు ఇలాగే కొనసాగితే త్వరలోనే మనం లక్ష డాలర్ల మార్కును చూడవచ్చు" అని Pi42 సీఈఓ అవినాష్ శేఖర్ తెలిపారు.
మరోవైపు ఆర్కిటిక్ డిజిటల్ రీసెర్చ్ హెడ్ జస్టిన్ డి అనేథన్ మాట్లాడుతూ.. ఇన్వెస్టర్లు బంగారంతో సమానంగా బిట్కాయిన్ను కూడా తమ పోర్ట్ఫోలియోలో చేర్చుకుంటున్నారని, అందుకే ఈ 'గోల్డ్-క్యాచ్-అప్' ర్యాలీ కనిపిస్తోందని అభిప్రాయపడ్డారు.
బిట్కాయిన్ ధరలు పెరగడం ఇన్వెస్టర్లకు తీపి కబురే అయినప్పటికీ, క్రిప్టో మార్కెట్లో ఒడిదుడుకులు సహజం. కాబట్టి పెట్టుబడి పెట్టే ముందు మార్కెట్ రిస్క్ అంచనా వేయడం ముఖ్యం.