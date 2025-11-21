క్రిప్టో కరెన్సీ మార్కెట్లో నెల రోజులు కొనసాగుతున్న డౌన్ఫాల్, తాజా ట్రేడింగ్ సెషన్లో సైతం కొనసాగింది. మార్కెట్కు సూచికగా ఉండే బిట్కాయిన్ ధర 4 శాతానికి పైగా పతనమైంది. ఫలితంగా బిట్కాయిన్ ఏప్రిల్ తర్వాత తొలిసారిగా 87,000 డాలర్ల మార్కు కంటే దిగువకు పడిపోయింది.
ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో ధరలకు మద్దతునిచ్చిన మూమెంటమ్ పూర్తిగా ఆవిరైపోవడం, కొత్త కొనుగోలుదారులు లేకపోవడంతో క్రిప్టో మార్కెట్ తీవ్ర ఇబ్బందుల్లో పడింది. అక్టోబర్లో నమోదైన రికార్డు స్థాయి పెరుగుదల తర్వాత, ట్రేడర్లు ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవడం, దీర్ఘకాలికంగా పెట్టుబడులు పెట్టిన వారు వెనక్కి తగ్గడం కారణంగా, మార్కెట్ ప్రస్తుతం అమ్మకాల ఒత్తిడికి, తీవ్రమైన హెచ్చుతగ్గులకు గురవుతోంది.
న్యూయార్క్ కాలమానం ప్రకారం గురువారం సాయంత్రం 5 గంటలకు, బిట్కాయిన్ 87,200 డాలర్ల కంటే తక్కువ ధరకు ట్రేడ్ అవుతోంది.
భారీ పెట్టుబడిదారుల విక్రయాలు: కారణం ఏంటి?
కాయిన్షేర్స్ పరిశోధన విభాగం అధిపతి జేమ్స్ బటర్ఫిల్ దీనిపై స్పందిస్తూ.. “నాలుగేళ్ల సైకిల్ సిద్ధాంతాన్ని అనుసరించే వేల్స్ – అంటే భారీ పెట్టుబడిదారులు – భారీగా అమ్ముతుండటం వల్ల క్రిప్టో కష్టాలు పడుతోంది. ఈ సైకిల్లో ధరలు పడిపోయే సమయం ఇదే అవుతుంది. పెద్ద మొత్తంలో క్రిప్టోను కలిగి ఉన్నవారు సెప్టెంబర్ నుంచి $20 బిలియన్ల కంటే ఎక్కువ విలువైన క్రిప్టోను విక్రయించారు,” అని తెలిపారు.
స్టాక్స్, క్రిప్టో మార్కెట్ల మధ్య విభేదం
ఎన్విడియా కార్పొరేషన్ నుంచి వచ్చిన సానుకూల ఫలితాల కారణంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) రంగంలో కొత్త ఉత్సాహం పెరిగి స్టాక్ మార్కెట్లు పుంజుకున్నాయి. అయితే, ఆ లాభాలు కూడా కొద్దిసేపటికే మాయమయ్యాయి. అధిక ఏఐ కంపెనీల వాల్యుయేషన్ల గురించిన ఆందోళనలు, డిసెంబర్లో ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను తగ్గిస్తుందా లేదా అనే అనుమానాలు వాల్ స్ట్రీట్లో అస్థిరతకు దారి తీశాయి.
మరోవైపు క్రిప్టో మార్కెట్ మాత్రం రుణాల సర్దుబాటు, రీటైల్ ఇన్వెస్టర్ల ఆసక్తి తగ్గడం వంటి అంతర్గత సమస్యల్లో చిక్కుకుంది. అక్టోబర్ ప్రారంభం నుంచి స్టాక్, క్రిప్టో వంటి ఆస్తుల మధ్య ఏర్పడిన ఈ అంతరం మరింత పెరిగింది.
ఆప్షన్స్ ట్రేడర్ల దృష్టి 85,000 డాలర్ల పైనే!
ఈ పతనం నేపథ్యంలో, ఆప్షన్స్ ట్రేడర్లు 85,000 డాలర్ల స్థాయిని నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నారు. కాయిన్బేస్కు చెందిన క్రిప్టో ఎక్స్ఛేంజ్ డెరిబిట్ ప్రకారం.. ఈ స్థాయి చుట్టూ ఉన్న నష్ట నివారణ కాంట్రాక్ట్స్కే అత్యధిక గిరాకీ ఉంది. ఆ తర్వాత 82,000 డాలర్ల స్థాయికి డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంది.
అక్టోబర్ షాక్: దెబ్బతిన్న మార్కెట్ బలం
బిట్కాయిన్ తాజా పతనం అక్టోబర్లో జరిగిన తీవ్ర లిక్విడేషన్ కాస్కేడ్ నుంచి వేరు చేయలేనిది. ఆ రోజు, ఒక్క సెషన్లోనే 19 బిలియన్ డాలర్లకు పైగా విలువైన లివరేజ్ పొజిషన్లను బలవంతంగా అమ్మేయాల్సి వచ్చింది. ఆ షాక్ మార్కెట్లోని మొమెంటమ్ను దెబ్బతీసింది. ప్రధాన ఎక్స్ఛేంజీల్లో లిక్విడిటీని తగ్గించింది. ఆర్డర్ బుక్లు పూర్తిగా తిరిగి నిండకపోవడంతో, చిన్న మొత్తంలో జరిగే లావాదేవీలకు కూడా ధరలు అతిగా స్పందించే విధంగా మార్కెట్ సున్నితంగా మారింది. ఇప్పటికీ ప్రతి పతనంలోనూ ఇది కనిపిస్తోంది.
అదే సమయంలో, ఆర్థిక పరమైన ఆందోళనలు వాల్ స్ట్రీట్ భయాలను మరింత పెంచుతున్నాయి.
వింటర్మ్యూట్ ఓవర్-ది-కౌంటర్ ట్రేడింగ్ హెడ్ జేక్ ఒస్ట్రోవ్స్కిస్ మాట్లాడుతూ.. “ప్రస్తుతం డేటా కొరత ఉన్న నేపథ్యంలో ఫెడరల్ రిజర్వ్ తన విధానాన్ని ఎలా నిర్ణయిస్తుందనే దానిపై అనిశ్చితి కొనసాగుతోంది. మరే ఇతర కారణాల కంటే కూడా, ఆ అనిశ్చితియే పెట్టుబడిదారులు రిస్క్ తీసుకోవడానికి సుముఖత చూపించడాన్ని అణచివేస్తోంది. ఇది రిస్క్ ఎక్కువ ఉండే ఆస్తుల్లో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది,” అని వివరించారు.
News/News/పతనమవుతున్న క్రిప్టో కరెన్సీ- 87వేల డాలర్ల దిగువకు బిట్కాయిన్..
News/News/పతనమవుతున్న క్రిప్టో కరెన్సీ- 87వేల డాలర్ల దిగువకు బిట్కాయిన్..