    మంచు గుప్పిట్లో అమెరికాలోని మూడు రాష్ట్రాలు: 34 కౌంటీలకు మంచు తుపాను హెచ్చరికలు

    అమెరికాలోని మిచిగాన్, విస్కాన్సిన్, మిన్నెసోటా రాష్ట్రాలను భారీ మంచు తుపాను వణికిస్తోంది. సుమారు 34 కౌంటీలలో మంచు తుపాను (బ్లిజడ్) (blizzard) హెచ్చరికలు జారీ అయ్యాయి. గంటకు 65 మైళ్ల వేగంతో వీచే గాలులు, భారీ హిమపాతం కారణంగా ప్రయాణీకులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు.

    Published on: Dec 28, 2025 7:18 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    అమెరికాలోని అప్పర్ మిడ్‌వెస్ట్ ప్రాంతాన్ని ప్రకృతి వణికించనుంది. ఆదివారం నుంచి సోమవారం వరకు మిచిగాన్, విస్కాన్సిన్, మిన్నెసోటా రాష్ట్రాల్లో అత్యంత ప్రమాదకరమైన మంచు తుపాను (Blizzard) పరిస్థితులు నెలకొంటాయని జాతీయ వాతావరణ విభాగం (NWS) తాజాగా హెచ్చరించింది. ఈ విపరీతమైన వాతావరణ మార్పుల వల్ల రహదారులపై కంటిచూపు ఆననంతగా మంచు కురవడమే కాకుండా, ఈదురుగాలుల ప్రభావంతో ప్రయాణాలు అత్యంత క్లిష్టంగా మారనున్నాయి.

    మంచు గుప్పిట్లో అమెరికాలోని మూడు రాష్ట్రాలు: 34 కౌంటీలకు మంచు తుపాను హెచ్చరికలు (Pexel - representational image)
    మంచు గుప్పిట్లో అమెరికాలోని మూడు రాష్ట్రాలు: 34 కౌంటీలకు మంచు తుపాను హెచ్చరికలు (Pexel - representational image)

    శనివారం మధ్యాహ్నం విడుదల చేసిన బులెటిన్ ప్రకారం.. మిచిగాన్‌లోని అప్పర్ పెనిన్సులా, మధ్య మరియు దక్షిణ మిన్నెసోటా, అలాగే విస్కాన్సిన్‌లోని సుపీరియర్ లేక్ పరిసర ప్రాంతాల్లో మంచు తుపాను హెచ్చరికలు అమల్లో ఉన్నాయి. మొత్తంగా ఈ మూడు రాష్ట్రాల్లోని 34 కౌంటీలపై అధికారులు నిశిత దృష్టి సారించారు.

    కనుచూపు మేర మంచు.. స్తంభించిన జనజీవనం

    బహిరంగ ప్రదేశాల్లో మంచు విపరీతంగా పేరుకుపోవడంతో దృష్టి మసకబారి (Visibility zero) ప్రయాణాలు చేయడం అసాధ్యంగా మారుతుందని వాతావరణ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. గంటకు 45 నుంచి 65 మైళ్ల వేగంతో వీచే బలమైన గాలుల వల్ల మంచు కొట్టుకువచ్చి దారి పొడవునా పేరుకుపోతుంది. దీనివల్ల విద్యుత్ సరఫరాకు కూడా అంతరాయం కలిగే అవకాశం ఉంది. మిన్నెసోటాలో 4-7 అంగుళాల మంచు కురిసే అవకాశం ఉండగా, ఉత్తర విస్కాన్సిన్ మరియు మిచిగాన్ ప్రాంతాల్లో ఏకంగా 9 నుంచి 22 అంగుళాల మేర మంచు కురుస్తుందని అంచనా వేస్తున్నారు.

    ప్రాంతాల వారీగా ముప్పు పొంచి ఉన్న వివరాలు:

    మిచిగాన్: మార్క్వేట్ ప్రాంతంలోని ఎన్.డబ్ల్యూ.ఎస్ కార్యాలయం తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఆదివారం ఉదయం కొన్ని చోట్ల స్వల్పంగా మంచు వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది. అయితే, ఆదివారం సాయంత్రం కల్లా ఇది భారీ హిమపాతంగా మారుతుంది. డెల్టా, స్కూల్‌క్రాఫ్ట్ వంటి కౌంటీల్లో 9-16 అంగుళాలు, అల్జర్, మార్క్వేట్ ప్రాంతాల్లో 15-22 అంగుళాల వరకు భారీ మంచు పేరుకుపోయే ప్రమాదం ఉంది.

    మిన్నెసోటా: ఈ తుపాను వ్యవస్థ అప్పర్ మిడ్‌వెస్ట్ మీదుగా ప్రయాణించే కొద్దీ మరింత బలపడే అవకాశం ఉందని ట్విన్ సిటీస్ వాతావరణ కేంద్రం పేర్కొంది. ఇక్కడ గంటకు 55 మైళ్ల వేగంతో గాలులు వీస్తూ, 4-7 అంగుళాల మంచు కురుస్తుంది. ఆదివారం ఉదయం 9 గంటల నుంచి సోమవారం తెల్లవారుజామున 6 గంటల వరకు ఇక్కడ హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.

    విస్కాన్సిన్: ఉత్తర విస్కాన్సిన్‌లోని యాష్‌లాండ్, ఐరన్ కౌంటీలకు ఆదివారం మధ్యాహ్నం నుంచి సోమవారం మధ్యాహ్నం వరకు బ్లిజడ్ (మంచు తుపాను) హెచ్చరికలు జారీ అయ్యాయి. ఇక్కడ దాదాపు 18 అంగుళాల వరకు మంచు కురిసే అవకాశం ఉంది.

    ఈ క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ప్రజలు అత్యవసరమైతే తప్ప ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావద్దని, ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకోవాలని అధికారులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. ప్రకృతి ప్రకోపానికి సిద్ధంగా ఉండాలని, కమ్యూనికేషన్ సాధనాలను అందుబాటులో ఉంచుకోవాలని సూచించారు.

    రాష్ట్రంకౌంటీ / ఫోర్‌కాస్ట్ జోన్
    మిచిగాన్Delta
    మిచిగాన్Southern Schoolcraft
    మిచిగాన్Northern Schoolcraft
    మిచిగాన్Ontonagon
    మిచిగాన్Gogebic
    మిచిగాన్Marquette
    మిచిగాన్Alger
    మిచిగాన్Keweenaw
    మిచిగాన్Northern Houghton
    మిచిగాన్Baraga
    మిచిగాన్Southern Houghton
    మిన్నెసొటDouglas
    మిన్నెసొటTodd
    మిన్నెసొటPope
    మిన్నెసొటStearns
    మిన్నెసొటKandiyohi
    మిన్నెసొటMeeker
    మిన్నెసొటWright
    మిన్నెసొటRenville
    మిన్నెసొటMcLeod
    మిన్నెసొటCarver
    మిన్నెసొటScott
    మిన్నెసొటSibley
    మిన్నెసొటNicollet
    మిన్నెసొటLe Sueur
    మిన్నెసొటRice
    మిన్నెసొటBlue Earth
    మిన్నెసొటWaseca
    మిన్నెసొటSteele
    మిన్నెసొటFaribault
    మిన్నెసొటFreeborn
    విస్కాన్సిన్Ashland
    విస్కాన్సిన్Iron
