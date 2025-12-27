అమెరికాలో మంచు తుపాను విలయం: విమాన ప్రయాణాలకు బ్రేక్.. 1,800 ఫ్లైట్లు రద్దు
అమెరికాను భారీ మంచు తుపాను వణికిస్తోంది. న్యూయార్క్ సహా పలు ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో హిమపాతం కారణంగా 1,800 విమానాలు రద్దు కాగా, 22,000 పైగా సర్వీసులు ఆలస్యమయ్యాయి. రహదారులు ప్రమాదకరంగా మారడంతో అధికారులు 'ట్రావెల్ అడ్వైజరీ' జారీ చేశారు.
అమెరికాలో మంచు తుపాను భీభత్సం సృష్టిస్తోంది. క్రిస్మస్ సెలవుల సందడి ముగించుకుని తిరిగి ఇళ్లకు చేరుకుంటున్న ప్రయాణికులకు వాతావరణం చుక్కలు చూపిస్తోంది. న్యూయార్క్ నగరం నుంచి ఈశాన్య న్యూజెర్సీ, లోయర్ హడ్సన్ వ్యాలీ, లాంగ్ ఐలాండ్, కనెక్టికట్ వరకు మంచు తుపాను హెచ్చరికలు జారీ కావడంతో రవాణా వ్యవస్థ పూర్తిగా స్తంభించిపోయింది.
విమానాశ్రయాల్లో ప్రయాణికుల నరకం
వరుసగా కురుస్తున్న మంచు, గడ్డకట్టే చలి కారణంగా విమానయాన రంగం తీవ్రంగా ప్రభావితమైంది. ఫ్లైట్ ట్రాకింగ్ వెబ్సైట్ 'ఫ్లైట్ అవేర్' (FlightAware) గణాంకాల ప్రకారం.. శుక్రవారం సాయంత్రం నాటికి దేశవ్యాప్తంగా 1,802 విమానాలు రద్దు కాగా, 22,349 విమానాలు ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయి.
ముఖ్యంగా న్యూయార్క్ నగర పరిధిలోని మూడు ప్రధాన విమానాశ్రయాలైన లాగార్డియా, జేఎఫ్కే (JFK), నెవార్క్లలో క్యాన్సలేషన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి. డెట్రాయిట్, బోస్టన్ ఎయిర్పోర్టుల్లోనూ ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. పరిస్థితిని గమనిస్తూ ఉండాలని, విమానాశ్రయానికి బయలుదేరే ముందే స్టేటస్ తనిఖీ చేసుకోవాలని ఎయిర్లైన్స్ సూచిస్తున్నాయి.
రోడ్లపై ప్రయాణం ప్రాణాంతకం
జాతీయ వాతావరణ శాఖ (NWS) హెచ్చరికల ప్రకారం.. గ్రేట్ లేక్స్ నుంచి న్యూ ఇంగ్లాండ్ వరకు రహదారులు అత్యంత ప్రమాదకరంగా మారాయి.
"సెలవుల తర్వాత తిరిగి ప్రయాణమయ్యే వారికి రోడ్డు పరిస్థితులు చాలా దారుణంగా ఉంటాయి. గడ్డకట్టే ఉష్ణోగ్రతల వల్ల మంచు కరగకపోవడంతో రోడ్లు అద్దంలా మెరుస్తూ (Slippery) ఉంటాయి. ప్రయాణికులు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి" అని వాతావరణ శాఖ స్పష్టం చేసింది.
కొన్ని ప్రాంతాల్లో 10 అంగుళాల మేర మంచు కురిసే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో న్యూయార్క్ ప్రభుత్వం ప్రయాణికులకు ప్రత్యేక హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
గ్యాస్ ధరలపై ప్రభావం
తీవ్రమైన చలి కారణంగా ఇళ్లలో హీటర్ల వాడకం విపరీతంగా పెరిగింది. దీనివల్ల సహజ వాయువు (Natural Gas) కు డిమాండ్ పెరిగి, అమెరికాలో గ్యాస్ ఫ్యూచర్స్ ధరలు శుక్రవారం ఒక్కరోజే 3.3 శాతం పెరిగాయి. ప్రస్తుతానికి పవర్ గ్రిడ్లపై పెద్దగా ఒత్తిడి లేనప్పటికీ, ఇదే పరిస్థితి కొనసాగితే ఇబ్బందులు తప్పవని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
ఈ వారాంతంలో వాషింగ్టన్ సహా ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో చలి గాలులు మరింత పెరగవచ్చని, పెన్సిల్వేనియాలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో 'ఐస్ స్టార్మ్' (మంచు తుపాను) వల్ల విద్యుత్ సరఫరాకు ఆటంకం కలగొచ్చని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.