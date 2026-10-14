భర్త మోసం చేశాడని అబార్షన్కు అనుమతి కోరిన మహిళ.. తిరస్కరించిన హైకోర్టు
మొదటి పెళ్లి విషయాన్ని దాచి మోసం చేశాడనే కారణంతో గర్భాన్ని తీసివేసేందుకు అనుమతివ్వాలని కోరిన వివాహిత పిటిషన్ను బాంబే హైకోర్టు తిరస్కరించింది. చట్ట ప్రకారం 24 వారాలు దాటిన గర్భవిచ్ఛిత్తికి నిర్దేశించిన నిబంధనల్లో ఈ ఆరోపణలు నిలవవని స్పష్టం చేసింది.
ముంబయి: మొదటి వివాహం విషయాన్ని దాచిపెట్టి మోసం చేశాడనే కారణంతో గర్భవిచ్ఛిత్తికి (అబార్షన్) అనుమతి ఇవ్వడానికి బాంబే హైకోర్టు నిరాకరించింది. పుణేకు చెందిన 33 ఏళ్ల వివాహిత దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను న్యాయస్థానం కొట్టివేసింది. వైద్య గర్భవిచ్ఛిత్తి చట్టం (ఎమ్టీపీ) 1971, ఎమ్టీపీ నిబంధనలు 2003 ప్రకారం 24 వారాల కంటే ఎక్కువ ఉన్న గర్భాన్ని తొలగించడానికి నిర్దేశించిన ఏ కేటగిరీ పరిధిలోకి ఈ కేసు రాదని ధర్మాసనం తేల్చిచెప్పింది.
భర్త మోసం చేశాడంటూ కోర్టుకు..
బాధితురాలి కథనం ప్రకారం.. 2025 ఫిబ్రవరి 16న ఆమెకు వివాహమైంది. అయితే, భర్తకు ఇదివరకే పెళ్లయిందనే విషయాన్ని దాచిపెట్టి తనను పెళ్లి చేసుకున్నాడని కొన్ని పత్రాల ద్వారా ఆమె తెలుసుకుంది. భర్త వేధింపులు తాళలేక అత్తవారింటి నుంచి బయటకు వచ్చిన ఆమె, ఆ తర్వాత జులై 26న తాను 13 వారాల గర్భవతినని గుర్తించింది. భర్త చేసిన మోసం వల్ల తాను తీవ్ర మానసిక క్షోభకు గురయ్యానని, దాంతో తన సంతానోత్పత్తి హక్కుల్లో భాగంగా గర్భాన్ని తీసివేసేందుకు అనుమతించాలని కోరుతూ ఆగస్టులో హైకోర్టును ఆశ్రయించింది.
కేసు విచారణకు వచ్చేసరికి గర్భం వ్యవధి 24 వారాలు దాటిపోవడంతో, ఆమె తరఫు న్యాయవాది వైద్య బోర్డుకు కేసును నివేదించి అబార్షన్కు అనుమతి ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
చట్టపరిధి దాటి ఊరట ఇవ్వలేం
ఈ పిటిషన్పై విచారణ చేపట్టిన జస్టిస్ భారతీ డాంగ్రే, జస్టిస్ ఆశిష్ చవాన్లతో కూడిన ద్విసభ్య ధర్మాసనం కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. "పిటిషనర్ ఎదుర్కొంటున్న మానసిక పరిస్థితి పట్ల మాకు సానుభూతి ఉంది. కానీ, ఎమ్టీపీ చట్టంలోని నిబంధనలను దాటి న్యాయస్థానం ఎలాంటి ఊరట ఇవ్వలేదు" అని ధర్మాసనం వ్యాఖ్యానించింది.
ఎమ్టీపీ నిబంధనలు 2003 ప్రకారం.. 24 వారాల వరకు గర్భవిచ్ఛిత్తి చేయడానికి మైనర్లు, లైంగిక దాడి బాధితులు, గర్భధారణ సమయంలో విడాకులు పొందినవారు లేదా భర్తను కోల్పోయిన మహిళలు, వికలాంగులు, మానసిక వికలాంగులు, పిండంలో తీవ్ర లోపాలు ఉన్న కేసుల వంటి ఏడు ప్రత్యేక కేటగిరీల మహిళలకు మాత్రమే అనుమతి ఉందనే విషయాన్ని కోర్టు గుర్తుచేసింది. భర్త మోసం చేశాడనే ఆరోపణలు ఏ కేటగిరీ కిందకూ రావని స్పష్టం చేసింది.
ఆరోపణలపై న్యాయపరమైన నిర్ధారణ లేదు
భర్త మోసం చేశాడనే అంశంపై ఇప్పటివరకు ఎలాంటి న్యాయపరమైన నిర్ధారణ (Judicial finding) లేదని, అవి కేవలం ఆరోపణల స్థాయిలోనే ఉన్నాయని ధర్మాసనం పేర్కొంది. చట్టం నిర్దేశించిన చట్రానికి లోబడి మాత్రమే కోర్టులు తీర్పునివ్వాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేస్తూ పిటిషన్ను డిస్మిస్ చేసింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More