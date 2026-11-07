తల్లి అయ్యే హక్కును కాదనలేం: 54 ఏళ్ల మహిళకు సరోగసీకి బాంబే హైకోర్టు అనుమతి
సరోగసీ చట్టంలో 50 ఏళ్ల వయోపరిమితి ఉన్నప్పటికీ, 54 ఏళ్ల మహిళకు సరోగసీ ద్వారా మాతృత్వ హక్కును కల్పిస్తూ బొంబాయి హైకోర్టు కీలక తీర్పునిచ్చింది. దంపతులను ఒకే యూనిట్గా పరిగణించాలని, ఒక్కరి వయస్సు పెరిగినంత మాత్రాన అవకాశాన్ని తిరస్కరించలేమని స్పష్టం చేసింది.
మాతృత్వం పొందే ప్రాథమిక హక్కును కేవలం వయోపరిమితి నెపంతో ఏ మహిళకూ నిరాకరించలేమని బొంబాయి హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. సరోగసీ (నియంత్రణ) చట్టం-2021 ప్రకారం తల్లి కాగోరే మహిళ గరిష్ఠ వయోపరిమితి 50 ఏళ్లుగా ఉన్నప్పటికీ, 54 ఏళ్ల మహిళకు సరోగసీ విధానంలో సంతానం పొందేందుకు అనుమతినిస్తూ న్యాయస్థానం చారిత్రక తీర్పు వెలువరించింది.
జస్టిస్ భారతి డాంగ్రే, జస్టిస్ ఆశిష్ ఎస్. చవాన్లతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ కేసును విచారించింది. చట్టంలోని అర్హత నిబంధనలను సానుకూల దృక్పథంతో వ్యాఖ్యానించాల్సిన అవసరం ఉందని ధర్మాసనం పేర్కొంది. సరోగసీని కోరుకునే దంపతులను వేర్వేరు వ్యక్తులుగా కాకుండా ఒక 'ఏకీకృత యూనిట్' (Composite Unit)గా పరిగణించాలని వ్యాఖ్యానించింది. భార్యాభర్తల్లో ఒకరు వయోపరిమితి దాటినంత మాత్రాన, దంపతుల మొత్తానికి ఆ అవకాశాన్ని తిరస్కరించి వారిని నష్టపోయే పరిస్థితికి నెట్టకూడదని స్పష్టం చేసింది.
నాశిక్ కార్పొరేషన్ ఉత్తర్వుల రద్దు
సరోగసీ అర్హత పత్రాన్ని నిరాకరిస్తూ నాశిక్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ జూలై 14న జారీ చేసిన ఉత్తర్వులను హైకోర్టు కొట్టివేసింది. సదరు దంపతులకు వెంటనే అర్హత పత్రం జారీ చేయాలని పౌర సంస్థను ఆదేశించింది. అలాగే 54 ఏళ్ల మహిళ, ఆమె 53 ఏళ్ల భర్త చట్టబద్ధమైన వైద్య అవసరాలను పూర్తి చేస్తే నాశిక్ జిల్లా మెడికల్ బోర్డు మెడికల్ ఇండికేషన్ సర్టిఫికేట్ మంజూరు చేయాలని స్పష్టం చేసింది.
పిటిషనర్ల వాదన ప్రకారం... సహజ సిద్ధంగా సంతానం పొందేందుకు వారు ఏళ్ల తరబడి తీవ్రంగా ప్రయత్నించారు. గుర్తింపు పొందిన ఫెర్టిలిటీ కేంద్రాల్లో ఐవిఎఫ్ (IVF), అసిస్టెడ్ రిప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీ (ART) విధానాల ద్వారా పలుమార్లు చికిత్స పొందినప్పటికీ ఫలితం దక్కలేదు. దీంతో సరోగసీకి దరఖాస్తు చేసుకోగా, మహిళ వయస్సు 50 ఏళ్లు దాటిందన్న ఏకైక కారణంతో నాశిక్ కార్పొరేషన్ దరఖాస్తును తిరస్కరించింది.
రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 21 ప్రకారం సంతానోత్పత్తి స్వేచ్ఛ అనేది వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛలో అంతర్భాగమని సుప్రీంకోర్టు గతంలో స్పష్టం చేసిన అంశాన్ని దంపతులు న్యాయస్థానం దృష్టికి తెచ్చారు.
కేంద్ర ప్రభుత్వం అభ్యంతరం – కోర్టు స్పందన
కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున అదనపు సొలిసిటర్ జనరల్ అనిల్ సింగ్ వాదనలు వినిపిస్తూ వయోపరిమితి సడలింపును వ్యతిరేకించారు. తల్లిదండ్రులు, పుట్టబోయే బిడ్డ ప్రయోజనాలను సమతుల్యం చేయడానికే నిపుణుల సలహాతో గరిష్ఠ వయోపరిమితిని నిర్ణయించారని పేర్కొన్నారు. బిడ్డ సంక్షేమాన్ని పక్కనబెట్టి తల్లిదండ్రుల కోరికకే ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం సరికాదన్నారు.
ఈ వాదనలపై స్పందించిన హైకోర్టు, ప్రత్యుత్పత్తి హక్కుల సాధనకు ఎదురయ్యే సామాజిక, వ్యవస్థాగత అడ్డంకులను తొలగించాల్సిన అవసరం ఉందని స్పష్టం చేసింది. ఏఆర్టీ (ART) ద్వారా సంతానం పొందే కేసుల్లో భార్యాభర్తల్లో ఒకరికి వయోపరిమితి ఉన్నా అనుమతిస్తున్నప్పుడు, కేవలం సరోగసీ విధానానికే ఈ కఠిన నిబంధనను ఎందుకు పరిమితం చేస్తున్నారో అర్థం కావడం లేదని ధర్మాసనం ప్రశ్నించింది.
చట్టపరమైన నిబంధనల రాజ్యాంగబద్ధతపై కాదు
చట్టంలో నిర్ణయించిన వయోపరిమితి రాజ్యాంగబద్ధతను తాము ఇక్కడ నిర్ధారించడం లేదని, ఈ కేసులోని ప్రత్యేక పరిస్థితులను బట్టి దంపతుల హక్కులను కాపాడేందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామని ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది. భవిష్యత్తులో వయోపరిమితి సవాలుకు సంబంధించిన కేసులు వచ్చినప్పుడు వృద్ధాప్యంలో పిల్లల పెంపకం ప్రభావాలపై పూర్తిస్థాయిలో పరిశీలిస్తామని పేర్కొంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More