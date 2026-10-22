బొండాడ ఇంజినీరింగ్కు భారీ ప్రాజెక్ట్.. దేశంలోనే అతిపెద్ద బ్యాటరీ స్టోరేజ్
గుజరాత్లో 20 మెగావాట్ల (120 MWh) సామర్థ్యంతో దేశంలోనే అతిపెద్ద గ్రిడ్-స్కేల్ వనేడియం రెడాక్స్ ఫ్లో బ్యాటరీ స్టోరేజ్ ప్రాజెక్టును హైదరాబాద్కు చెందిన బొండాడ ఇంజినీరింగ్ సొంతం చేసుకుంది. గుజరాత్ ఇండస్ట్రీస్ పవర్ కంపెనీ (GIPCL) ఈ కాంట్రాక్టును అప్పగించింది. పదేళ్ల నిర్వహణ బాధ్యతలు కూడా బొండాడవే.
హైదరాబాద్ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న ప్రముఖ ఈపీసీ (ఇంజినీరింగ్, ప్రొక్యూర్మెంట్, కన్స్ట్రక్షన్) దిగ్గజం బొండాడ ఇంజినీరింగ్ లిమిటెడ్ భారీ ప్రాజెక్టును కైవసం చేసుకుంది. గుజరాత్ ఇండస్ట్రీస్ పవర్ కంపెనీ లిమిటెడ్ (జీఐపీసీఎల్) నుంచి లెటర్ ఆఫ్ ఇంటెంట్ (LOI) దక్కించుకుంది. అత్యాధునిక సాంకేతికతతో కూడిన వనేడియం రెడాక్స్ ఫ్లో బ్యాటరీ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ సిస్టమ్ (VRFB BESS) నిర్మాణానికి ఈ ఒప్పందం కుదిరింది. దేశంలోనే ఇది అతిపెద్ద గ్రిడ్-స్కేల్ స్టోరేజ్ ప్రాజెక్టు కావడం విశేషం.
ప్రాజెక్టు వివరాలు.. 18 నెలల్లో పూర్తి
గుజరాత్లోని వడోదరలో జీఐపీసీఎల్కు 165 మెగావాట్ల సామర్థ్యమున్న సహజ వాయువు (న్యాచురల్ గ్యాస్) పవర్ ప్లాంట్ కాంప్లెక్స్ ఉంది. ఇక్కడే 20 మెగావాట్లు/ 120 మెగావాట్ అవర్ (MWh) సామర్థ్యంతో ఈ బ్యాటరీ స్టోరేజ్ సిస్టమ్ను బొండాడ ఇంజినీరింగ్ నిర్మించనుంది. కేవలం నిర్మాణం మాత్రమే కాకుండా.. రాబోయే పదేళ్ల పాటు ఈ ప్రాజెక్టు నిర్వహణ (ఆపరేషన్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్) బాధ్యతలను కూడా బొండాడ సంస్థే తీసుకోనుంది. అవార్డ్ ఆఫ్ నోటీసు (NOA) అందుకున్న రోజు నుంచి 18 నెలల వ్యవధిలో ఈ ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా నిర్దేశించారు.
పునరుత్పాదక ఇంధన రంగంలో కీలక అడుగు
"అత్యాధునిక ఎనర్జీ స్టోరేజ్ రంగంలోకి అడుగుపెట్టేందుకు ఈ ప్రాజెక్ట్ ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయి. దేశంలో పునరుత్పాదక ఇంధన సామర్థ్యం పెరుగుతున్న కొద్దీ, నిరంతర విద్యుత్ సరఫరాకు ఎనర్జీ స్టోరేజ్ కీలకం కానుంది. జీఐపీసీఎల్తో కలిసి పనిచేయడం సంతోషంగా ఉంది. క్లీన్ ఎనర్జీ లక్ష్యాలను చేరుకోవడంలో మా వంతు పాత్ర పోషిస్తాం" అని బొండాడ ఇంజినీరింగ్ ఛైర్మన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ బొండాడ రాఘవేంద్రరావు పేర్కొన్నారు.
ఎందుకు ఈ వనేడియం బ్యాటరీలు?
దీర్ఘకాలిక ఇంధన నిల్వలకు వనేడియం రెడాక్స్ ఫ్లో బ్యాటరీ టెక్నాలజీ అత్యుత్తమమైనదిగా గుర్తింపు పొందింది. ఎక్కువ సమయం పాటు విద్యుత్ను నిల్వ ఉంచడం, అవసరమైనప్పుడు సరఫరా చేయడంలో ఇవి అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. 2030 నాటికి దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 236 గిగావాట్ అవర్ (GWh) బ్యాటరీ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ సిస్టమ్స్ను ఏర్పాటు చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇలాంటి మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులకు భవిష్యత్తులో భారీ డిమాండ్ ఉండనుంది.
ఎన్టీపీసీ అనుభవంతో మరో ముందడుగు
టెలికాం, పునరుత్పాదక ఇంధన రంగాల్లో ఇప్పటికే పలు కీలక ప్రాజెక్టులు చేసిన బొండాడ ఇంజినీరింగ్కు, బ్యాటరీ స్టోరేజ్ విభాగంలోనూ గట్టి అనుభవమే ఉంది. గుజరాత్లోని ఖవ్డా వద్ద ఎన్టీపీసీ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ కోసం 100 MWh వనేడియం రెడాక్స్ ఫ్లో బ్యాటరీ సిస్టమ్ను ఈ సంస్థే విజయవంతంగా చేపట్టింది. ఆ అనుభవంతోనే ఇప్పుడు ఏకంగా 120 MWh ప్రాజెక్టును దక్కించుకుని లాంగ్-డ్యూరేషన్ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ మార్కెట్లో తన స్థానాన్ని మరింత పదిలం చేసుకుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More