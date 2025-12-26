స్టాక్ మార్కెట్లో బ్రేక్అవుట్ షేర్లు ఇవే.. సుమీత్ బగాడియా చేసిన 5 సిఫారసులు
అనిశ్చితిలోనూ మంచి లాభాలను అందించగల 5 బ్రేక్అవుట్ స్టాక్స్ను ప్రముఖ అనలిస్ట్ సుమీత్ బగాడియా సూచించారు. బుధవారం నాటి ట్రేడింగ్లో భారత స్టాక్ మార్కెట్లు స్వల్ప నష్టాలను చవిచూశాయి. దిగ్గజ షేర్లలో ఇన్వెస్టర్లు లాభాల స్వీకరణకు మొగ్గు చూపడంతో నిఫ్టీ తన పట్టు కోల్పోయింది.
భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్లలో నిన్న గురువారం క్రిస్మస్ సందర్భంగా సెలవు. బుధవారం (డిసెంబర్ 24) నాడు అమ్మకాల ఒత్తిడి స్పష్టంగా కనిపించింది. ఉదయం సానుకూలంగా ప్రారంభమైనప్పటికీ, ఆ జోరును సూచీలు కొనసాగించలేకపోయాయి. ముఖ్యంగా రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ వంటి హెవీవెయిట్ షేర్లలో ఇన్వెస్టర్లు ప్రాఫిట్ బుకింగ్ (లాభాల స్వీకరణ) చేయడంతో సెన్సెక్స్, నిఫ్టీలు రెండూ నష్టాల్లోకి జారుకున్నాయి.
చివరికి సెన్సెక్స్ 116 పాయింట్లు నష్టపోయి 85,408 వద్ద ముగియగా, నిఫ్టీ 35 పాయింట్ల తగ్గుదలతో 26,142 వద్ద స్థిరపడింది. మిడ్ క్యాప్, స్మాల్ క్యాప్ సూచీలు కూడా స్వల్పంగా నీరసించాయి.
నిపుణుల విశ్లేషణ: మార్కెట్ ఎటువైపు?
మార్కెట్ గమనంపై ఛాయిస్ బ్రోకింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ సుమీత్ బగాడియా తన అభిప్రాయాన్ని పంచుకుంటూ.. పైస్థాయిలో కొనుగోలుదారులు పెద్దగా ఆసక్తి చూపకపోవడం వల్ల మార్కెట్ ఒత్తిడికి లోనవుతోందని అభిప్రాయపడ్డారు.
"ప్రస్తుతానికి నిఫ్టీకి 26,250 నుండి 26,300 స్థాయిల వద్ద గట్టి నిరోధం ఉంది. ఒకవేళ మార్కెట్ కిందకు వస్తే 25,950 నుండి 26,000 పాయింట్ల వద్ద మంచి మద్దతు లభించవచ్చు. నిఫ్టీ 26,000 పైన ఉన్నంత వరకు 'బై ఆన్ డిప్స్' (తగ్గుదల ఉన్నప్పుడు కొనుగోలు చేయడం) వ్యూహం ఉత్తమం. అయితే 25,920 వద్ద స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవడం మర్చిపోవద్దు" అని బగాడియా హెచ్చరించారు.
బ్యాంకింగ్ రంగం గురించి మాట్లాడుతూ.. ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కారణంగా బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కొంత ఆందోళన కనిపిస్తోందని, 59,400 స్థాయిని దాటితేనే మళ్లీ పుంజుకునే అవకాశం ఉంటుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఈరోజు దృష్టి సారించాల్సిన 5 బ్రేక్అవుట్ షేర్లు
సాధారణంగా ఏదైనా షేర్ తన కీలకమైన నిరోధక స్థాయిని (Resistance level) దాటినప్పుడు దానిని 'బ్రేక్అవుట్' అంటారు. ఇలాంటి షేర్లు స్వల్ప కాలంలో వేగంగా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. బగాడియా సూచించిన ఆ 5 షేర్లు ఇవే:
1. ఒలెక్ట్రా గ్రీన్ టెక్ (Olectra Greentech):
ఈ షేరు ప్రస్తుతం ₹1249.50 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. గత కొంతకాలంగా ఒకే పరిధిలో ఉన్న ఈ స్టాక్, ఇప్పుడు మంచి వాల్యూమ్స్తో బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చింది. దీనికి ₹1350 టార్గెట్ కాగా, ₹1200 వద్ద స్టాప్ లాస్ పాటించాలి.
2. గుజరాత్ మినరల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ (GMDC):
బాటమ్ లెవల్ నుంచి ఈ షేరు స్ట్రాంగ్ రికవరీని చూపిస్తోంది. ప్రస్తుతం ₹545.65 వద్ద ఉన్న ఈ స్టాక్, ట్రెండ్ లైన్ బ్రేక్అవుట్కు చేరువలో ఉంది. దీని టార్గెట్ ₹585, స్టాప్ లాస్ ₹525.
3. ఎన్టీపీసీ గ్రీన్ ఎనర్జీ (NTPC Green Energy):
మార్కెట్లోకి కొత్తగా వచ్చిన ఈ షేరు ₹93.27 వద్ద స్థిరంగా కనిపిస్తోంది. ఓవర్ సోల్డ్ జోన్ నుంచి ఇది మళ్లీ పుంజుకుంటోంది. స్వల్పకాలిక ట్రేడర్లు ₹100 టార్గెట్ కోసం దీనిని చూడవచ్చు. స్టాప్ లాస్ ₹90.
4. దాల్మియా భారత్ (Dalmia Bharat):
సిమెంట్ రంగానికి చెందిన ఈ షేరు ₹2109.40 వద్ద బలంగా ఉంది. గత కొన్ని రోజులుగా కన్సాలిడేట్ అయిన ఈ స్టాక్, ఇప్పుడు అప్ట్రెండ్కు సిద్ధమైంది. ₹2250 టార్గెట్ ధరతో, ₹2030 స్టాప్ లాస్తో దీనిని పరిశీలించవచ్చు.
5. కల్పతరు ప్రాజెక్ట్స్ ఇంటర్నేషనల్ (KPIL):
చార్టుల్లో 'డబుల్ బాటమ్' ఫార్మేషన్ కనిపిస్తుండటం వల్ల ఈ షేరులో కొనుగోళ్ల ఆసక్తి పెరుగుతోంది. ప్రస్తుతం ₹1200.30 వద్ద ఉన్న ఈ స్టాక్ ₹1300 వరకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. స్టాప్ లాస్ ₹1150 గా పెట్టుకోవాలి.
అనిశ్చితిలో ఏం చేయాలి?
మార్కెట్ అనిశ్చితిగా ఉన్నప్పుడు అన్ని షేర్ల వెంట పడకుండా, ఇలాంటి టెక్నికల్ బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చే షేర్లపై దృష్టి పెట్టడం ఇన్వెస్టర్లకు లాభదాయకం. అయితే, మార్కెట్ రిస్క్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని నిపుణుల సలహాతోనే ముందడుగు వేయండి.
గమనిక: పైన తెలిపిన సిఫారసులు, అభిప్రాయాలు, విశ్లేషణలు, వ్యూహాలు స్టాక్ మార్కెట్ అనలిస్టులు, నిపుణులవి. హిందుస్తాన్ టైమ్స్వి కావు. మార్కెట్ పరిస్థితులు పూర్తిగా రిస్కుతో కూడుకున్నవి. అలాగే ఎప్పటికప్పుడు మారుతుంటాయి. అందువల్ల పెట్టుబడులు పెట్టేముందు సర్టిఫైడ్ నిపుణులను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)