జేబీఎం ఆటో షేర్ల జోరు.. ఒకే రోజులో 12% జంప్, మళ్ళీ పెరిగే అవకాశం ఉందా
JBM Auto share price: బుధవారం (డిసెంబర్ 24, 2025) స్టాక్ మార్కెట్ నిస్తేజంగా ఉన్నప్పటికీ, జేబీఎం ఆటో షేర్లు 12.6% పైగా పెరిగి ₹652 వద్ద ఇంట్రాడే గరిష్టాన్ని తాకాయి. భారీ ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్, ఈ-బస్ ఆర్డర్ల అంచనాల మధ్య ఈ షేరు వెలుగులోకి వచ్చింది.
బుధవారం స్టాక్ మార్కెట్ పెద్దగా కదలికలు లేకుండా మందకొడిగా సాగుతున్నప్పటికీ, జేబీఎం ఆటో (JBM Auto) షేర్లు మాత్రం ఇన్వెస్టర్లలో జోష్ నింపాయి. డిసెంబర్ 24 నాటి ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్లో ఈ మిడ్-క్యాప్ ఆటో కాంపోనెంట్ స్టాక్ ఏకంగా 12.6 శాతం మేర దూసుకెళ్లింది.
మార్కెట్ మందగించినా.. జేబీఎం దూకుడు మునుపటి ముగింపు ధర రూ. 577.90 తో పోలిస్తే, నేడు రూ. 593.75 వద్ద ఈ షేరు ప్రారంభమైంది. మధ్యాహ్నం 2.45 గంటల సమయానికి రూ. 652 గరిష్ట స్థాయిని తాకింది. కేవలం కొన్ని గంటల్లోనే 1.5 కోట్లకు పైగా షేర్లు చేతులు మారడం ఈ స్టాక్ పట్ల ఉన్న ఆసక్తిని తెలియజేస్తోంది.
ట్రెండ్ ఎలా ఉంది?
వరుసగా రెండో రోజూ ఈ షేరు లాభాల బాటలో పయనిస్తోంది. గత రెండు నెలలుగా నష్టాలను చవిచూసిన ఈ స్టాక్, డిసెంబర్ నెలలో ఇప్పటివరకు 3 శాతం కోలుకుంది. అయితే, ఈ ఏడాది మొత్తంగా చూస్తే సెన్సెక్స్ 9 శాతం లాభపడగా, జేబీఎం ఆటో మాత్రం 18 శాతం నష్టపోయింది. సరిగ్గా ఏడాది క్రితం అంటే.. డిసెంబర్ 24, 2024న ఈ షేరు రూ. 834.28 వద్ద 52 వారాల గరిష్టాన్ని తాకడం విశేషం.
నిపుణులు ఏమంటున్నారు? ఈ జోరు కొనసాగుతుందా?
షేరు ధరలో రికవరీ కనిపిస్తున్నప్పటికీ, నిపుణులు భిన్నమైన అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"ఇన్వెస్టర్లు ఇక్కడ కాస్త అప్రమత్తంగా ఉండాలి. సాంకేతికంగా చూస్తే మరికొన్ని అడ్డంకులు ఎదురుకావచ్చు. ముఖ్యంగా రూ. 650–670 మధ్య గట్టి నిరోధం (Resistance) కనిపిస్తోంది. కాబట్టి ఈ స్థాయిలో లాభాలను స్వీకరించడం (Profit booking) ఉత్తమం. స్టాక్ మరింత పైకి వెళ్తుందనే స్పష్టమైన సంకేతాలు వచ్చే వరకు వేచి చూడాలి" అని ఆనంద్ రాఠీ షేర్ అండ్ స్టాక్ బ్రోకర్స్ సీనియర్ మేనేజర్ జిగర్ ఎస్. పటేల్ సూచించారు.
మరోవైపు, ఛాయిస్ బ్రోకింగ్ రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ ఆకాష్ షా సానుకూల దృక్పథంతో ఉన్నారు. "షేరు రూ. 610 పైన ఉన్నంత కాలం రికవరీ కొనసాగుతుంది. స్వల్పంగా తగ్గినప్పుడు (Dips) కూడా కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ రూ. 700 స్థాయిని దాటి నిలకడగా ఉంటే, రాబోయే రోజుల్లో రూ. 720 నుంచి రూ. 740 వరకు వెళ్లే వీలుంది" అని ఆయన విశ్లేషించారు.
ప్రస్తుతం ఈ షేరు తన స్వల్పకాలిక మూవింగ్ యావరేజ్ల (20, 50 EMA) పైన ట్రేడ్ అవుతోంది. ఇది ట్రెండ్ రివర్సల్కు సంకేతంగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ, రూ. 700 వద్ద ఉన్న కీలక అడ్డంకిని దాటితేనే భారీ లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉందని టెక్నికల్ చార్టులు చెబుతున్నాయి.
(సూచన: ఈ కథనం కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే. స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడులు రిస్క్తో కూడుకున్నవి. ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునే ముందు సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)