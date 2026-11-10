90 డాలర్ల దిగువకు బ్రెంట్ క్రూడ్: భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఊరట
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో క్రూడాయిల్ ధరలు నాలుగు నెలల కనిష్ఠానికి పడిపోయాయి. బ్రెంట్ క్రూడ్ బ్యారెల్ ధర 90 డాలర్లకు దిగిరావడంతో భారత ఆర్థిక వ్యవస్థతో పాటు చమురు కంపెనీలకు ఉపశమనం లభించింది. ద్రవ్యోల్బణం, దిగుమతి భారం తగ్గడానికి ఇది దోహదపడనుంది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు (క్రూడాయిల్) ధరలు తగ్గడం భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు, చమురు మార్కెటింగ్ కంపెనీలకు (ఓఎంసీ) పెద్ద ఊరటనిస్తోంది. ట్రేడింగ్లో బ్రెంట్ క్రూడ్ ధరలు నాలుగు నెలల కనిష్ఠ స్థాయికి సమీపంలో నమోదయ్యాయి. ఇంటర్కాంటినెంటల్ ఎక్స్ఛేంజ్లో జనవరి బ్రెంట్ క్రూడ్ కాంట్రాక్ట్ 2.54 శాతం తగ్గి బ్యారెల్కు 90.22 డాలర్ల వద్ద ట్రేడైంది. ఆగస్టు 31 తర్వాత బ్రెంట్ క్రూడ్ ధరలు 90 డాలర్ల కంటే దిగువకు రావడం ఇదే తొలిసారి. మరోవైపు, నైమెక్స్ (NYMEX)లో వెస్ట్ టెక్సాస్ ఇంటర్మీడియట్ (WTI) డిసెంబర్ కాంట్రాక్ట్ 2.06 శాతం తగ్గి బ్యారెల్కు 85.07 డాలర్లకు చేరింది.
పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు - చమురు ధరల ప్రయాణం
2026-27 కేంద్ర బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన 2026 ఫిబ్రవరి 1న బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర బ్యారెల్కు దాదాపు 70 డాలర్లుగా ఉండేది. ఆ తర్వాత ఫిబ్రవరి 28న యూఎస్-ఇరాన్ యుద్ధం ప్రారంభం కావడానికి ముందు ఇది 72 డాలర్ల వద్ద ట్రేడైంది. యుద్ధ పరిణామాలతో ఒక్కసారిగా పెరిగిన చమురు భారాన్ని ప్రారంభంలో చమురు మార్కెటింగ్ కంపెనీలే భరించాల్సి వచ్చింది.
మే నెలలో ఇంధన విక్రయ ధరలను విడతలవారీగా లీటరుకు సుమారు రూ.10 మేర పెంచినప్పటికీ, ప్రభుత్వ ఖజానాపై ఆర్థిక భారం కొనసాగింది. చమురు ధరలు అధికంగా ఉన్నప్పుడు ప్రభుత్వాలు ఇచ్చే సబ్సిడీలు లేదా పరిహారాలు దేశ ద్రవ్య లోటుపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతాయి.
ద్రవ్యోల్బణం, రూపాయిపై సానుకూల ప్రభావం
చమురు ధరలు ఇదే స్థాయిలో కొనసాగినా లేదా మరింత తగ్గినా భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఎంతో మేలు జరుగుతుందని ఇండియా రేటింగ్స్ చీఫ్ ఎకనామిస్ట్ డి.కె. పంత్ తెలిపారు. చమురు అనుబంధ ఉత్పత్తులు, ఎరువుల ధరలు తగ్గడమే కాకుండా రవాణా ఛార్జీలు కూడా తగ్గుతాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇవన్నీ ద్రవ్యోల్బణాన్ని అదుపు చేయడంలో సహాయపడతాయని, అత్యంత ముఖ్యంగా చమురు దిగుమతుల బిల్లు తగ్గడం వల్ల రూపాయి మారకం విలువ బలపడి, దేశ కరెంట్ ఖాతాకు మేలు జరుగుతుందని విశ్లేషించారు.
ఓఎంసీలకు తగ్గుతున్న నష్టాలు
ముడి చమురు ధరలు తగ్గడం వల్ల వంట గ్యాస్ (ఎల్పీజీ) అమ్మకాలపై ఎదుర్కొంటున్న అండర్-రికవరీ, పెట్రోల్, డీజిల్ విక్రయాలపై వస్తున్న మార్కెటింగ్ నష్టాల భారం నుంచి చమురు కంపెనీలకు ఉపశమనం లభిస్తుందని ఐక్రా (Icra) విభాగాధిపతి ప్రశాంత్ వశిష్ట్ పేర్కొన్నారు. అక్టోబరు నెలలో గృహ వినియోగ ఎల్పీజీ సిలిండర్పై దాదాపు రూ.230 అండర్-రికవరీ ఉండగా, పెట్రోల్ విక్రయంపై లీటరుకు రూ.9, డీజిల్పై రూ.12 చొప్పున కంపెనీలకు మార్కెటింగ్ నష్టం వాటిల్లింది.
భారత్ తన ముడి చమురు అవసరాలలో దాదాపు 90 శాతాన్ని దిగుమతుల ద్వారానే పొందుతోంది. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలో (FY26) దేశ చమురు దిగుమతి బిల్లు దాదాపు 123 బిలియన్ డాలర్లుగా నమోదైంది. ఏడాది కాలంలో బ్యారెల్ చమురు ధర 1 డాలర్ పెరిగినా, వార్షిక దిగుమతి బిల్లు ఏకంగా రూ.18,000 కోట్ల వరకు పెరుగుతుంది.
ద్రవ్య లోటు అంచనాలు.. ఉజ్వల పథకం మార్పులు
స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్బీఐ) నివేదిక ప్రకారం 2027 ఆర్థిక సంవత్సరంలో (FY27) కేంద్ర ప్రభుత్వ ద్రవ్య లోటు బడ్జెట్ అంచనాల కంటే రూ.1.2 లక్షల కోట్లు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఎక్సైజ్ సుంకం తగ్గింపు వల్ల రూ.1.1 లక్షల కోట్ల రాబడి తగ్గడం, ఎరువుల సబ్సిడీ రూ.90,000 కోట్లు, పెట్రోలియం మరియు ఎల్పీజీ సబ్సిడీ రూ.48,000 కోట్లు పెరగడమే ఇందుకు కారణమని ఎస్బీఐ తెలిపింది.
ప్రధానమంత్రి ఉజ్వల యోజన (PMUY) లబ్ధిదారులకు ప్రభుత్వం ఇప్పటికీ సబ్సిడీని కొనసాగిస్తోంది. అయితే పశ్చిమాసియా యుద్ధ ప్రభావం నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం గతేడాది జూన్లో ఉజ్వల లబ్ధిదారులకు ఇచ్చే సబ్సిడీ సిలిండర్ల సంఖ్యను ఏడాదికి 9 నుంచి 4కి తగ్గించింది. సిలిండర్కు ఇచ్చే రూ.300 సబ్సిడీని మాత్రం మార్చలేదు.
గోల్డ్మన్ సాక్స్ అంచనాలు.. జీడీపీ వృద్ధి రేటు
ప్రస్తుతం ధరలు తగ్గినప్పటికీ, ప్రముఖ అంతర్జాతీయ సంస్థ గోల్డ్మన్ సాక్స్ డిసెంబర్ 2026 నాటికి బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర అంచనాను గతంలో ఉన్న 90 డాలర్ల నుంచి 105 డాలర్లకు పెంచింది. అలాగే 2027లో బ్యారెల్ సగటు ధర 88 డాలర్లుగా ఉండవచ్చని అంచనా వేసింది. చమురు ధరలు మళ్లీ పెరిగితే, ఇప్పటికే పెరుగుతున్న రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణానికి మరింత సెగ తగులుతుంది. సెప్టెంబర్లో భారత రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణం 23 నెలల గరిష్ఠ స్థాయికి (5.54%) చేరింది. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) నిర్దేశించుకున్న 4 శాతం పరిమితిని దాటడం ఇది వరుసగా నాలుగో నెల.
అయితే పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు, నైరుతి రుతుపవనాల ఆలస్యం, టారిఫ్ విధానాల అనిశ్చితి ఉన్నప్పటికీ FY27 తొలి త్రైమాసికంలో భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ 7.8 శాతంతో బలమైన వృద్ధిని నమోదు చేసింది. ఆర్బీఐ తన ఆగస్టు పరపతి సమీక్షలో తొలి త్రైమాసిక వృద్ధి అంచనాను 6.6 శాతం నుంచి 7 శాతానికి, మొత్తం FY27 వృద్ధి అంచనాను 6.6 శాతం నుంచి 6.7 శాతానికి పెంచింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More