భగ్గుమన్న ముడిచమురు.. $100 దాటడంతో కుప్పకూలిన అంతర్జాతీయ మార్కెట్లు
అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య పెరిగిన సైనిక ఉద్రిక్తతల వల్ల బ్రెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ధర బ్యారెల్కు 100 డాలర్ల మార్కును దాటేసింది. చమురు ధరలు ఒక్కసారిగా మండటంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ద్రవ్యోల్బణ భయాలు మళ్లీ మొదలై, అమెరికా, ఐరోపా స్టాక్ మార్కెట్లు తీవ్ర నష్టాల్లోకి జారుకున్నాయి.
అంతర్జాతీయ ఆర్థిక రంగానికి మళ్లీ చమురు మంటలు అంటుకున్నాయి. మధ్యప్రాచ్యంలో అమెరికా, ఇరాన్ బలగాల మధ్య క్షిపణి దాడులు తీవ్రతరం కావడంతో బ్రెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ధర మూడేళ్ల తర్వాత తొలిసారిగా బ్యారెల్కు 100 డాలర్ల స్థాయిని దాటిపోయింది. ఆయిల్ రేట్లు ఊహించని రీతిలో పెరగడంతో గ్లోబల్ మార్కెట్లలో ద్రవ్యోల్బణ ఆందోళనలు మళ్లీ మొదలయ్యాయి. దీని ప్రభావంతో అమెరికా, ఐరోపా షేర్ మార్కెట్లతో పాటు బాండ్ మార్కెట్లు కూడా భారీగా పతనమయ్యాయి.
హార్ముజ్ జలసంధిలో సైనిక ఘర్షణలు
పర్షియన్ గల్ఫ్ ప్రాంతంలో అమెరికా యుద్ధనౌకను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఇరాన్ రివాల్యూషనరీ గార్డ్స్ దాడులకు తెగబడ్డాయి. దానికి ప్రతీకారంగా అమెరికా దళాలు ఇరాన్కు చెందిన ఐదు చమురు ట్యాంకర్లను క్షిపణులతో ధ్వంసం చేశాయి. ఈ సైనిక ఘర్షణలతో ప్రపంచ చమురు రవాణాకు అత్యంత కీలకమైన 'హార్ముజ్ జలసంధి' గుండా సరఫరా నిలిచిపోతుందనే భయాలు విపణిని వణికించాయి. "మధ్యప్రాచ్యంలో ముప్పు మళ్లీ పెరిగింది. చమురు సరఫరాకు విఘాతం కలిగే ప్రమాదం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది" అని స్లేట్స్టోన్ వెల్త్ విశ్లేషకులు కెన్నీ పోల్కారీ విశ్లేషించారు.
వడ్డీ రేట్లు మళ్లీ పెరుగుతాయనే భయాలు
చమురు ధరల పెరుగుదల వల్ల నిత్యావసరాల ధరలు పెరిగి ద్రవ్యోల్బణం అదుపు తప్పుతుందనే ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. ఈ క్రమంలో యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ (ఫెడ్) రాబోయే సెప్టెంబర్ 15-16 సమావేశంలో వడ్డీ రేట్లను మళ్లీ పెంచే అవకాశాలు 60 శాతానికి పెరిగాయి. అమెరికా 10 ఏళ్ల ట్రెజరీ బాండ్ ఈల్డ్స్ 4.83 శాతానికి చేరి, 2023 తర్వాత అత్యంత గరిష్ఠ స్థాయిని నమోదు చేశాయి. అమెరికాలోని ప్రధాన సూచీ అయిన ఎస్ అండ్ పీ 500 వరుసగా మూడో రోజు 0.4 శాతం పడిపోగా, డౌ జోన్స్ 0.7 శాతం, నాస్డాక్ 0.1 శాతం నష్టపోయాయి. ఐరోపాకు చెందిన స్టాక్స్ 600 సూచీ ఏకంగా 1.5 శాతం పతనమైంది. ఆభరణాల మార్కెట్లో పసిడి ధర ఔన్సుకు 4,400 డాలర్ల వద్ద రికార్డు స్థాయిలో కొనసాగుతోంది.
కార్పొరేట్ జగత్తులో కీలక పరిణామాలు
గ్లోబల్ మార్కెట్ల ఒడిదొడుకుల మధ్యే పలు అంతర్జాతీయ దిగ్గజ కంపెనీలు సంచలన నిర్ణయాలు తీసుకున్నాయి.
యాపిల్ ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్: యాపిల్ నూతన సీఈఓ జాన్ టెర్నస్ నేతృత్వంలో కంపెనీ తన చరిత్రలోనే అత్యంత ఆసక్తికరమైన ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్ను ఆవిష్కరించేందుకు సిద్ధమైంది.
ఫిన్లాండ్లో గూగుల్ భారీ పెట్టుబడి: కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) మౌలిక వసతుల కల్పన కోసం ఆల్ఫాబెట్ సంస్థ ఫిన్లాండ్లో 13 బిలియన్ యూరోల (దాదాపు $15.1 బిలియన్లు) భారీ పెట్టుబడిని ప్రకటించింది.
ఏఐ టెక్నాలజీపై వివాదాలు: యాంత్రోపిక్ సంస్థకు చెందిన ఒక ఏఐ నిపుణుడు, కృత్రిమ మేధ వల్ల మానవాళికి వినాశకరమైన ముప్పు ఉందంటూ తన ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేశారు. మరోవైపు చైనాకు చెందిన డీప్సీక్, మూన్షాట్ వంటి ఏఐ సంస్థలు అమెరికా సాంకేతికతను చోరీ చేస్తున్నాయని యూఎస్ భద్రతా సంస్థలు ఆరోపించాయి.
ఈ వారంలో అమెరికా విడుదల చేయనున్న ప్రొడ్యూసర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ (పిపిఐ), కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ (సిపిఐ) ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాలు రాబోయే రోజుల్లో మార్కెట్ దిశానిర్దేశాన్ని ఖరారు చేయనున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More