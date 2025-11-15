ప్రభుత్వ రంగ టెలికాం సంస్థ భారత్ సంచార్ నిగమ్ లిమిటెడ్ (బీఎస్ఎన్ఎల్).. తన ప్రీపెయిడ్ కస్టమర్ల కోసం ప్రత్యేక ప్రయోజనాలతో కూడిన 'సిల్వర్ జూబ్లీ' ప్లాన్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ ప్లాన్ వివరాలను ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకోండి..
బీఎస్ఎన్ఎల్ సిల్వర్ జూబ్లీ ప్లాన్ వివరాలు..
ఈ కొత్త ప్రీపెయిడ్ రీఛార్జ్ ప్లాన్ అతి తక్కువ ధరకే కస్టమర్లకు రోజుకు 2.5జీబీ మొబైల్ డేటా, అన్లిమిటెడ్ కాల్స్, ఎస్ఎంఎస్ ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. గతంలో ప్రకటించిన సిల్వర్ జూబ్లీ ఎఫ్టీటీహెచ్ ప్లాన్కు అదనంగా ఈ ఆఫర్ ఇప్పుడు చేరింది.
బీఎస్ఎన్ఎల్ అందించిన వివరాల ప్రకారం, ఈ సిల్వర్ జూబ్లీ ప్లాన్ ధర రూ. 225. ఇది 30 రోజుల వ్యాలిడిటీతో వస్తుంది.
ఎఫ్యూపీ పరిమితి: ఫెయిర్ యూసేజ్ పాలసీ ప్రకారం, రోజువారీ కేటాయింపు కోటా పూర్తయిన తర్వాత ఇంటర్నెట్ వేగం 40కేబీపీఎస్కి తగ్గిపోతుంది.
బీఎస్ఎన్ఎల్ సిల్వర్ జూబ్లీ ప్లాన్- ఆఫర్ ఎలా పొందాలి?
ఈ ఆఫర్ను పొందడానికి:
ఇప్పటికే ఉన్న కస్టమర్లు: బీఎస్ఎన్ఎల్ వెబ్ పోర్టల్ లేదా బీఎస్ఎన్ఎల్ సెల్ఫ్ కేర్ యాప్ ద్వారా రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు.
కొత్త కస్టమర్లు: రిటైలర్లను లేదా బీఎస్ఎన్ఎల్ కామన్ సర్వీసెస్ సెంటర్లను సంప్రదించవచ్చు. ఈ సర్వీస్ సెంటర్లు సిమ్ కార్డు జారీ, బిల్ చెల్లింపులు, మొబైల్ రీఛార్జ్లు వంటి ప్రభుత్వ వినియోగ, ఇతర సేవలను అందించే యాక్సెస్ పాయింట్లుగా పనిచేస్తాయి.
బీఎస్ఎన్ఎల్ ఇటీవల సిల్వర్ జూబ్లీ ఎఫ్టీాటీహెచ్ (ఫైబర్ టు హోమ్) ప్లాన్ను కూడా ప్రకటించింది.
ధర: నెలకు రూ. 625.
ప్రయోజనాలు: ఇది 70ఎంబీపీఎస్ వేగంతో 2500జీబీ హై-స్పీడ్ డేటాను అందిస్తుంది.
వినోదం: కస్టమర్లు 127 ప్రీమియం ఛానెల్లు సహా 600కు పైగా లైవ్ టీవీ ఛానెల్లను ఆస్వాదించవచ్చు.
ఓటీటీ ప్లాట్ఫారమ్లు: ఇందులో జియోహాట్స్టార్, సోనీలివ్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫారమ్లకు సబ్స్క్రిప్షన్ కూడా ఉంటుంది.
ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో కోల్పోయిన చందాదారుల సంఖ్యను తిరిగి పొందడం కోసం.. బీఎస్ఎన్ఎల్ ఇటీవలి నెలల్లో అనేక ప్రత్యేక ఆఫర్లను ప్రవేశపెట్టింది. టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (ట్రాయ్) విడుదల చేసిన టెలికాం సబ్స్క్రిప్షన్ డేటా ప్రకారం, ఏప్రిల్లో ఈ సంస్థ మొత్తం 0.2 మిలియన్ల చందాదారులను కోల్పోయింది. అదే సమయంలో, యాక్టివ్ బీఎస్ఎన్ఎల్ చందాదారులు 1.8 మిలియన్ల మేర తగ్గారు.
