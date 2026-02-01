Edit Profile
    Budget 2026 : ఎస్టీటీ పెంపుతో స్టాక్​ మార్కెట్​లు క్రాష్​- ఆ స్టాక్స్​లో​ రక్తపాతం!

    ఫ్యూచర్స్​ అండ్​ ఆప్షన్స్​కి సంబంధించి ఎస్టీటీని పెంచుతున్నట్టు నిర్మలా సీతారామన్​ తన బడ్జెట్​ 2026 ప్రసంగంలో ప్రకటించారు. ఫలితంగా స్టాక్​ మార్కెట్​లు క్రాష్​ అయ్యాయి. మరీ ముఖ్యంగా కొన్ని స్టాక్స్​ 10శాతం కన్నా ఎక్కువ నష్టపోయాయి.

    Published on: Feb 01, 2026 12:28 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    కేంద్ర బడ్జెట్ 2026లో స్టాక్ మార్కెట్ ఇన్వెస్టర్లు, ముఖ్యంగా డెరివేటివ్స్ (ఎఫ్​ అండ్​ ఓ) ట్రేడర్లకు ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ గట్టి షాక్ ఇచ్చారు. మార్కెట్‌లో మితిమీరిన ఊహాజనిత ట్రేడింగ్‌ను అరికట్టేందుకు సెక్యూరిటీస్ ట్రాన్సాక్షన్ టాక్స్ (ఎస్టీటీ)ని పెంచుతున్నట్లు ఆమె ప్రకటించారు. ఫలితంగా ఫ్యూచర్స్ అండ్​ ఆప్షన్స్ ట్రేడింగ్ చేసేవారు ఇప్పుడు మునుపటి కంటే ఎక్కువ పన్ను చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

    నిర్మల సీతారామన్​ బడ్జెట్​ 2026 ప్రసంగం.. (Sansad TV)
    నిర్మల సీతారామన్​ బడ్జెట్​ 2026 ప్రసంగం.. (Sansad TV)

    తాజా పరిణామాల మధ్య దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు భారీ నష్టాల్లోకి జారుకున్నాయి.

    బడ్జెట్​ 2026- పెరిగిన పన్నుల వివరాలు..

    ఫ్యూచర్స్: ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్‌పై ఎస్టీటీని 0.05 శాతానికి పెంచారు.

    ఆప్షన్స్: ఆప్షన్స్ ట్రేడింగ్‌పై పన్నును ఏకంగా 0.15 శాతానికి పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

    ఈ పెంపునకు ముందు ఫ్యూచర్స్​పై ఎస్టీటీ 0.02శాతంగా ఉండేది. ఆప్షన్స్​పై ఎస్టీటీ 0.01శాతంగా ఉండేది. అంటే ఒకేసారి 50శాతం పెంచినట్టు.

    ట్రేడింగ్ పరిమాణం ఎక్కువగా ఉండే భారీ ట్రేడర్లకు, తరచుగా బై అండ్​ సెల్​ చేసే స్కాల్పర్లకు ఈ తాజా ఎస్టీటీ పెంపు భారంగా మారనుంది. లాభాల్లో పన్ను వాటా పెరగడంతో నికర లాభం తగ్గే అవకాశం ఉంది.

    ఎందుకు ఈ నిర్ణయం?

    మార్కెట్ నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు ఎటువంటి అవగాహన లేకుండా ఎఫ్ అండ్ ఓ ట్రేడింగ్‌లో భారీగా నష్టపోతున్నారు. ఈ ధోరణిని అరికట్టేందుకు, స్వల్పకాలిక ట్రేడింగ్‌ను నిరుత్సాహపరిచి, దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులను ప్రోత్సహించేందుకే ప్రభుత్వం ఈ కఠిన నిర్ణయం తీసుకుంది. అలాగే దీని ద్వారా ప్రభుత్వానికి అదనపు పన్ను ఆదాయం కూడా సమకూరనుంది.

    “గతేడాది ఎస్టీటీని పెంచారు. ఇప్పుడు ఫ్యూచర్​ అండ్​ ఆప్షన్స్​పై మళ్లీ ఎస్టీటీని పెంచుతున్నట్టు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇది ట్రేడర్లు, ఇన్వెస్టర్లు, హెడ్జర్లపై అదనపు భారం వేస్తుంది. దీని వల్ల డెరివేటివ్స్​లో యాక్టివిటీ తగ్గొచ్చు. ఫలితంగా వాల్యూమ్స్​ పడిపోవచ్చు. అయితే, ఆదాయం పెంచుకునేందుకు కాకుండా, వాల్యూమ్స్​ని తగ్గించే ఉద్దేశంతోనే ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు కనిపిస్తోంది,” అని కొటాక్​ సెక్యూరిటీస్​ ఎండీ అండ్​ సీఈఓ శ్రీపాల్​ షా తెలిపారు.

    పన్నుల విషయంలో ఊరట లభిస్తుందని ఆశిస్తే.. కేంద్ర ఎస్టీటీని పెంచి షాక్​ ఇచ్చిందని రెలిగేర్​ బ్రోకింగ్​కి సంబంధించిన అజిత్​ మిశ్రా తెలిపారు.

    “ఎస్టీటీ పెంపు వల్ల మార్కెట్​ సెంటిమెంట్​ నెగిటివ్​గా మారింది. డైలీ వాల్యూమ్స్​లో డెరివేటివ్స్​ సెగ్మెంట్​ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఇప్పుడు ఎస్టీటీని పెంచితే ట్రేడింగ్​ ప్రాఫిటెబులిటీ తగ్గిపోతుంది. యాక్టివ్​ ట్రేడర్లు తగ్గిపోతారు. దీని వల్ల లిక్విడిటీ తగ్గిపోతుంది,” అని ఆయన అన్నారు.

    నష్టాల్లో స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    నిర్మలా సీతారామన్​ ఎస్టీటీ ప్రకటన అనంతరం స్టాక్​ మార్కెట్​లు భారీ నష్టాల్లో ట్రేడ్​ అవుతున్నాయి. మధ్యాహ్నం 12 గంటల 40 నిమిషాల సమయానికి నిఫ్టీ50 410 పాయింట్ల నష్టంతో 25,009 వద్ద కొనసాగుతోంది. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 1221 పాయింట్లు కోల్పోయి 81,345 వద్దకు చేరింది. బ్యాంక్​ నిఫ్టీ ఏకంగా 1.2శాతం నష్టాలతో 58,864 వద్ద ట్రేడ్​ అవుతోంది.

    ఫ్యూచర్​ అండ్​ ఆప్షన్స్​పై ఎస్టీటీ పెంపు నిర్ణయంతో గ్రో, ఏంజిల్​ వన్​ వంటి బ్రోకరేజ్​ సంస్థలతో పాటు బీఎస్​ఈ స్టాక్ పతనమైంది.

    ఏంజిల్​ వన్​, బీఎస్​ఈ షేర్లు 10శాతం నష్టాల్లోకి వెళ్లాయి. గ్రో షేర్లు 9శాతం మేర నష్టపోయాయి. ఐఐఎఫ్​ఎల్​ ఫైనాన్స్​ స్టాక్​ దాదాపు 5శాతం డౌన్​ అయ్యింది.

    News/News/Budget 2026 : ఎస్టీటీ పెంపుతో స్టాక్​ మార్కెట్​లు క్రాష్​- ఆ స్టాక్స్​లో​ రక్తపాతం!
