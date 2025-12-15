“అతి ఆశ పనికిరాదు” మార్కెట్లో సక్సెస్ కావడానికి బఫెట్ చెప్పిన 4 సూత్రాలు
వారెన్ బఫెట్ స్టాక్ మార్కెట్ విజయం కోసం నాలుగు కీలక సూత్రాలను పంచుకున్నారు. సామర్థ్య పరిధిని తెలుసుకోవడం, అత్యాశను నివారించడం, వ్యాపారంగా స్టాక్స్ను చూడటం, అలాగే క్రమశిక్షణ, స్వతంత్ర ఆలోచనను పాటించడం. హేతుబద్ధత, ఆత్మపరిశీలనల ద్వారా దీర్ఘకాలిక లాభాలు సాధ్యమని ఆయన నొక్కి చెప్పారు.
బఫెట్ చెప్పిన ప్రకారం, విజయవంతమైన పెట్టుబడికి సంక్లిష్టమైన మోడల్స్, మార్కెట్ అంచనాలతో పెద్దగా సంబంధం లేదు. క్రమశిక్షణ, ఆత్మపరిశీలన, హేతుబద్ధమైన ఆలోచనలే కీలకమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
లెజెండరీ ఇన్వెస్టర్, బెర్క్షైర్ హాత్వే (Berkshire Hathaway) చైర్పర్సన్ వారెన్ బఫెట్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా స్టాక్ మార్కెట్లో ఎక్కువమంది అనుసరించే గళాలలో ఒకరు. 'బఫెటాలజీ'ని నమ్మేవారికి ఆయన పెట్టుబడుల విధానం ఎంత సరళంగా, సూటిగా ఉంటుందో తెలుసు.
ఈ నేపథ్యంలో, ఇంటర్నెట్లో ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న పాత వీడియోలో, 95 ఏళ్ల బఫెట్ మరో ముఖ్యమైన పాఠాన్ని అందించారు. స్టాక్ మార్కెట్లో విజయం సాధించడానికి అనుసరించాల్సిన నాలుగు సులభమైన సూత్రాలను ఆయన సిఫార్సు చేశారు.
బఫెట్ విజయ రహస్యాలు: విజయవంతమైన పెట్టుబడిదారు కావాలంటే...
విజయవంతమైన పెట్టుబడికి సంక్లిష్టమైన నమూనాలు (models) లేదా మార్కెట్ అంచనాల కంటే... క్రమశిక్షణ (discipline), స్వీయ-అవగాహన (self-awareness), హేతుబద్ధమైన ఆలోచన (rational thinking) చాలా ముఖ్యమని వారెన్ బఫెట్ అన్నారు.
1. మీ సామర్థ్య పరిధిని ఖచ్చితంగా నిర్వచించుకోండి
వీడియో మొదటి భాగంలో, పెట్టుబడుల విషయానికి వస్తే స్వీయ-అవగాహన ఎంత ముఖ్యమో, అలాగే వాస్తవంగా ఆలోచించడం ఎంత ముఖ్యమో బఫెట్ నొక్కి చెప్పారు. "ఏమి అర్థమవుతుందో స్పష్టంగా గుర్తించడం చాలా అవసరం" అని ఆయన అన్నారు.
"మీరు మీ సామర్థ్య పరిధిని (circle of competence) కచ్చితంగా నిర్వచించుకోవాలి" అని ఆయన సూచించారు. మీకు ఏం తెలుసో తెలుసుకోవడం ఎంత ముఖ్యమో, "మీకు తెలియని వాటిని తెలుసుకోవడం, వాటిపట్ల ఆకర్షితులు కాకుండా ఉండటం" అంతే ముఖ్యమని బఫెట్ వివరించారు.
2. అత్యాశ కంటే హేతుబద్ధతను పాటించండి
పెట్టుబడుల విషయంలో తాను ఎప్పటి నుంచో నమ్ముతున్న ఫిలాసఫీ గురించి బఫెట్ మాట్లాడుతూ... దీర్ఘకాలిక రాబడికి అతి ఆశ (unchecked greed) పెద్ద శత్రువు అని హెచ్చరించారు.
"మీరు చాలా అత్యాశతో ఉంటే, అది విపత్తు అవుతుంది" అని ఆయన స్పష్టం చేశారు. త్వరగా లాభాలు పొందాలనే అతి కోరిక.. చివరికి హేతుబద్ధంగా నిర్ణయాలు తీసుకునే శక్తిని అణచివేస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
3. ప్రాథమిక, వ్యాపార-కేంద్రీకృత విధానాన్ని అనుసరించండి
తన పెట్టుబడుల సిద్ధాంతానికి చాలా వరకు బెన్జమిన్ గ్రాహం (Benjamin Graham) బోధనలే కారణమని బఫెట్ చెప్పారు. దశాబ్దాల మార్కెట్ పరిణామం తర్వాత కూడా ఆయన ఆలోచనలకు సాటిలేదని బఫెట్ నమ్ముతారు.
ఈ ప్రాథమిక విధానం ప్రకారం, మీరు స్టాక్స్ను వ్యాపారాలుగా భావించాలి. ఆ తర్వాత, మంచి వ్యాపారానికి ఏ లక్షణాలు అవసరమో అంచనా వేయాలి. ఈ విధానంలో 'భద్రత మార్జిన్' (margin of safety) కలిగి ఉండటం చాలా ముఖ్యమని బఫెట్ చెప్పారు.
4. క్రమశిక్షణ, స్వతంత్ర ఆలోచనను పాటించండి
పెట్టుబడి పెట్టే ప్రక్రియ "క్లిష్టమైంది ఏమీ కాదు" అని బఫెట్ అభిప్రాయపడ్డారు. కానీ, దీనికి క్రమశిక్షణ తప్పనిసరిగా అవసరమని సూచించారు.
జనాదరణ పొందిన అభిప్రాయాల నుండి మిమ్మల్ని మీరు వేరు చేసుకోవడం అవసరం అని ఆయన అన్నారు. ఎందుకంటే, వాటికి మీరు ఎలాంటి దృష్టి పెట్టనవసరం లేదు, అవి "ఎలాంటి అర్థాన్ని ఇవ్వవు" అని ఆయన తేల్చి చెప్పారు.
(నిరాకరణ (Disclaimer): ఈ కథనం కేవలం విద్యా ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే. ఇందులో వ్యక్తం చేసిన అభిప్రాయాలు, సిఫార్సులు వ్యక్తిగత విశ్లేషకులవి, లేదా బ్రోకింగ్ సంస్థలవి మాత్రమే, ఇది హిందుస్తాన్ టైమ్స్ అభిప్రాయం కాదు. మార్కెట్ పరిస్థితులు త్వరగా మారే అవకాశం ఉన్నందున, ఏవైనా పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు సర్టిఫైడ్ నిపుణులను సంప్రదించాలని పెట్టుబడిదారులకు మేము సలహా ఇస్తున్నాము.)