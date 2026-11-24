ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.
బుల్లెట్ ట్రైన్ ట్రయల్స్ మే 2027లో షురూ
దేశంలో తొలి బుల్లెట్ ట్రైన్ ట్రయల్స్ 2027 మేలో ప్రారంభమవుతాయని, తొలి దశలో సూరత్–వాపి మధ్య ప్రయాణ సేవలు 2027 నాలుగో త్రైమాసికంలో అందుబాటులోకి వస్తాయని రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ ప్రకటించారు.
భారతీయ రైల్వే ప్రతిష్ఠాత్మకంగా చేపడుతున్న తొలి బుల్లెట్ ట్రైన్ ప్రాజెక్టు కీలక మైలురాయి వైపు దూసుకెళ్తోంది. 2027 మే నెలలో బుల్లెట్ ట్రైన్ ప్రయోగాత్మక పరుగులు (ట్రయల్ రన్స్) ప్రారంభిస్తామని కేంద్ర రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ ప్రకటించారు. తొలి దశలో సుమారు 100 కిలోమీటర్ల సూరత్–వాపి మార్గంలో ప్రయాణ సేవలను ప్రారంభించి, ఆ తర్వాత మిగిలిన మార్గాన్ని దశలవారీగా అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని ప్రణాళిక రూపొందించారు.
508 కిలోమీటర్ల ముంబయి–అహ్మదాబాద్ హై-స్పీడ్ రైలు కారిడార్ పురోగతిపై వైష్ణవ్ తాజా వివరాలు వెల్లడించారు. సూరత్–బిలిమోరా మధ్య 50 కిలోమీటర్ల మార్గం విద్యుదీకరణ పూర్తి కావడంతో, సాంకేతిక తనిఖీలు, పరీక్షల సన్నాహాలకు మార్గం సుగమమైందని చెప్పారు. రైల్వే మంత్రి అంచనా ప్రకారం.. దేశంలో తొలి హై-స్పీడ్ రైలు సేవలు 2027 నాలుగో త్రైమాసికంలో పట్టాలెక్కే అవకాశం ఉంది.
సూరత్–బిలిమోరా మార్గంలో మౌలిక సదుపాయాలు
సూరత్–బిలిమోరా మధ్య 50 కిలోమీటర్ల మార్గంలో అప్, డౌన్ ట్రాక్లకు విద్యుత్ సరఫరా చేసే పనులు పూర్తయ్యాయి. భద్రత, సాంకేతిక ప్రమాణాలను నిర్ధారించుకోవడానికి అధికారులు దశలవారీగా ఈ లైన్కు విద్యుత్ సరఫరాను పునరుద్ధరిస్తారు.
ఈ హై-స్పీడ్ కారిడార్లో కీలక సదుపాయాలు:
- విద్యుత్ నెట్వర్క్: 508 కిలోమీటర్ల మార్గం పొడవునా ఆధునిక 2×25 కేవీ ఓవర్హెడ్ ఎలక్ట్రిక్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. దీనికి 14 ట్రాక్షన్ సబ్స్టేషన్లు తోడ్పడతాయి. బిలిమోరా వద్ద తొలి ట్రాక్షన్ సబ్స్టేషన్ సిద్ధమైంది; ఇది గుజరాత్లోని 220 కేవీ అంబేఠా గ్రిడ్ సబ్స్టేషన్ నుంచి విద్యుత్ తీసుకుంటుంది.
- కేంద్రీకృత పర్యవేక్షణ: మొత్తం హై-స్పీడ్ నెట్వర్క్ కార్యకలాపాలను పర్యవేక్షించడానికి ప్రత్యేక సెంట్రల్ కంట్రోల్ సెంటర్ను ఏర్పాటు చేస్తారు.
- వంతెనలు, శబ్ద నియంత్రణ: సూరత్–బిలిమోరా మార్గంలో నాలుగు నదులపై వంతెనలు, జాతీయ రహదారి-53పై స్టీల్ వంతెన నిర్మాణం పూర్తయింది. సమీప ప్రాంతాల్లో శబ్ద తీవ్రతను తగ్గించడానికి దాదాపు 94,000 నాయిస్ బారియర్లను అమర్చారు.
రెండు గంటల్లోపే ప్రయాణం.. స్వదేశీ బీ28 రైలు
ముంబయి–అహ్మదాబాద్ కారిడార్ పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి వస్తే, ఈ రెండు ఆర్థిక కేంద్రాల మధ్య ప్రయాణ సమయం సుమారు గంటా 58 నిమిషాలకు తగ్గిపోతుంది. ప్రస్తుతం రోడ్డు మార్గంలో ఈ ప్రయాణానికి 8 నుంచి 9 గంటల సమయం పడుతోంది.
మౌలిక సదుపాయాల పనులతో పాటు ఈ ప్రాజెక్టు కోసం 'బీ28' అనే స్వదేశీ హై-స్పీడ్ రైలుసెట్ను కూడా అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. గంటకు 280 కిలోమీటర్ల వేగంతో పరుగులు తీసేలా దీన్ని తీర్చిదిద్దుతున్నారు. దీని తొలి బాడీ ఫ్రేమ్ నిర్మాణం పూర్తయింది. ప్రస్తుతం దీనికి తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు.
పండుగ వేళ 20 కోట్ల ప్రయాణాలు.. 59 సంస్కరణలు
భారతీయ రైల్వే పనితీరుపైనా వైష్ణవ్ పలు అప్డేట్స్ పంచుకున్నారు. పండుగల సీజన్లో రైల్వే సంస్థ 18,000 అదనపు రైలు సేవలను నడిపింది. దీని ద్వారా సుమారు 20 కోట్ల మంది ప్రయాణించారు. క్రితం ఏడాది పండుగ కాలంతో పోలిస్తే ఇది 8 శాతం పెరుగుదల. ఈ సమయంలో రైల్వే ఆదాయం కూడా 3 నుంచి 4 శాతం మేర పెరిగింది.
కొవిడ్-19 మహమ్మారి తర్వాత రైల్వే వృద్ధి, ఆధునికీకరణను ప్రస్తావిస్తూ మంత్రి కీలక విషయాలు వెల్లడించారు. కొవిడ్-19 తర్వాత భారతీయ రైల్వే 2,500 కొత్త రైళ్లను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ ఏడాది వార్షిక ప్రయాణికుల సంఖ్య 800 కోట్లు దాటే అవకాశం ఉంది. రైల్వన్ యాప్కు 6 కోట్ల డౌన్లోడ్లు వచ్చాయి.
52 వారాల్లో 52 సంస్కరణల లక్ష్యాన్ని మించి, రైల్వే ఇప్పటివరకు 59 సంస్కరణలను అమలు చేసింది. జనరల్ కోచ్లలో పరిశుభ్రత ప్రమాణాల పెంపు, సుమారు 45 ఏళ్ల నాటి టికెటింగ్ వ్యవస్థ ఆధునికీకరణ వంటివి వీటిలో ఉన్నాయి.