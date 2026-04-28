    Family car : 7 సీటర్​ ఫ్యామిలీ ఎంపీవీ- నిస్సాన్ గ్రావైట్​ యాక్ససరీస్​తో మరింత కంఫర్ట్!

    Nissan Gravite : భారతీయ రోడ్లపై ఫ్యామిలీ కార్లకు ఉన్న క్రేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. అందుకే నిస్సాన్ సంస్థ తన ఎంపీవీ పోర్ట్‌ఫోలియోను విస్తరిస్తూ 'నిస్సాన్ గ్రావైట్'ను ఇటీవలే మార్కెట్​లోకి తీసుకొచ్చింది. మీరు ఈ ఎంపీవిని కొనాలని ప్లాన్​ చేస్తుంటే, ఈ యాక్ససరీస్​ లిస్ట్​ మీకు ఉపయోగపడుతుంది.

    Published on: Apr 28, 2026 2:01 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    నిస్సాన్ తన యూటిలిటీ వాహనాల శ్రేణిని బలోపేతం చేసే దిశగా 'గ్రావైట్'ను భారత్‌లో ప్రవేశపెట్టింది. ఇది చూడటానికి రెనాల్ట్ ట్రైబర్‌ను పోలి ఉన్నప్పటికీ, నిస్సాన్ దీనికి కొన్ని కాస్మెటిక్ మార్పులు చేసి మరింత అప్‌మార్కెట్ లుక్‌ను అందించింది. బడ్జెట్ ధరలో 7 సీటర్ ఫ్యామిలీ కారు కోరుకునే వారికి మంచి ప్రత్యామ్నాయంగా నిలుస్తుంది. మీరు ఒకవేళ

    నిస్సాన్ గ్రావైట్ ఎంపీవీ..
    నిస్సాన్ గ్రావైట్ ఎంపీవీ- ఇంజిన్, పనితీరు..

    నిస్సాన్ గ్రావైట్ సబ్-ఫోర్ మీటర్ ఎంపీవీ విభాగంలో వస్తుంది. ఇది ట్రైబర్‌లో ఉపయోగించిన అదే సీఎంఎఫ్-ఏ+ ఆర్కిటెక్చర్‌పై ఆధారపడి రూపొందింది.

    ఇంజిన్: 1.0-లీటర్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ త్రీ-సిలిండర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్.

    పవర్: 71 బీహెచ్​పీ గరిష్ట పవర్​ని, 96 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

    ట్రాన్స్‌మిషన్: ఇందులో 5-స్పీడ్ మాన్యువల్, ఏఎంటీ గేర్‌బాక్స్ ఆప్షన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

    సిటీ డ్రైవింగ్‌కి, చిన్నపాటి ప్రయాణాలకు ఈ ఇంజిన్ చక్కగా సరిపోతుంది.

    గ్రావైట్ కోసం జెన్యూన్ యాక్సెసరీస్..

    కొత్త కారు కొనేటప్పుడు దానిని మనకు నచ్చినట్లుగా అలంకరించుకోవడం సహజం. నిస్సాన్ గ్రావైట్ కోసం కంపెనీ ప్రత్యేకంగా 'జెన్యూన్ యాక్సెసరీస్'ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. వీటిని నిస్సాన్ అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో లేదా నేరుగా షోరూమ్‌లలో కొనుగోలు చేయవచ్చు.

    నిస్సాన్ గ్రావైట్​ యాక్ససరీస్​..
    ఎక్స్​టీరియర్ధర (రూ.)ఇంటీరియర్​ధర (రూ.)ఎలక్ట్రానిక్స్ధర (రూ.)
    క్రోమ్ విండో ఫ్రేమ్ కిట్2,199వెంటిలేషన్​తో కూడిన మసాజర్​ సీట్​ కవర్5,499ఫుట్​వెల్​ యాంబియెంట మూడ్​లైట్2,599
    క్రోమ్ డోర్​ హ్యాండిల్స్1,499ఫర్ఫోరేటెడ్​ స్టీరింగ్​ వీల్​ కవర్​599డ్యూయెల్​ డ్యాష్​క్యామ్9,999
    క్రోమ్ విండ్​ డిఫ్లెక్టర్2,699మాగ్నెటిక్​ సన్​షేడ్స్1,499 - 3,3599 ఇంచ్ టచ్​స్క్రీన్ ఇన్​ఫోటైన్​మెంట్​ సిస్టెమ్ఎన్​ఏ
    14 ఇంచ్​ వీల్​ కవర్​ ప్యాక్​3,899పీవీసీ ఫ్లోర్ మ్యాట్1,999ఎయిర్​ ప్యూరిఫయర్4,599
    స్ప్లాష్​ గార్డ్​ కిట్799కార్పెట్​ ఫ్లోర్​ మ్యాట్2,399జేబీఎల్​ స్పీకర్స్9,999
    బాడీసైడ్​ గ్రాఫిక్​ కిట్5,499డ్యూయెల్​ లేయర్​ 7డీ ఫ్లోర్​ మ్యాట్6,999వైర్​లెస్​ ఛార్జర్5,499
    రూఫ్​ కారియర్9,999సీట్​ కవర్7,999టైర్​ పంచర్​ రిపేర్​ కిట్2,899
    బాడీ కవర్1,849నెక్​ అండ్​ లుంబర్​ కుషన్1,499- 1,999పుడిల్​ ల్యాంప్5,499
    డోర్​ ఎడ్జ్​ గార్డ్368పీవీసీ ట్రంక్ మ్యాట్1,099వాక్యూమ్ క్లీనర్2,499

    నిస్సాన్ గ్రావైట్- యాక్సెసరీల రకాలు..

    విజువల్ ఎన్‌హాన్స్‌మెంట్స్: కారు బయట క్రోమ్ ఫినిషింగ్, రూఫ్ రైల్స్, ఆకర్షణీయమైన బాడీ గ్రాఫిక్స్ వంటివి కారు లుక్‌ను మరింత స్టైలిష్‌గా మారుస్తాయి.

    కంఫర్ట్, కన్వీనియెన్స్: సీట్ కవర్లు, ఫ్లోర్ మ్యాట్లు, యాంబియంట్ లైటింగ్, ఆర్మ్‌రెస్ట్‌లు ప్రయాణాన్ని మరింత సుఖమయం చేస్తాయి.

    ఫంక్షనాలిటీ: మడ్ ఫ్లాప్స్, బాడీ కవర్లు, వెదర్ గార్డ్స్ వంటివి కారును సురక్షితంగా ఉంచడంలో సహాయపడతాయి.

    తమ అభిరుచికి అనుగుణంగా కస్టమర్లు వివిధ రకాల ప్యాకేజీలను ఎంచుకునే వెసులుబాటును నిస్సాన్ కల్పిస్తోంది.

