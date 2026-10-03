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Luxury EV cars : అఫీషియల్! ఇండియాలోకి బీవైడీ లగ్జరీ బ్రాండ్ 'డెంజా' ఎంట్రీ- ఈ ఈవీలతో..

చైనా విద్యుత్ వాహన దిగ్గజం బీవైడీ తన లగ్జరీ బ్రాండ్ 'డెంజా' ను భారత్‌లో ప్రవేశపెట్టేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఈ పండుగ సీజన్‌లోనే డీ9 లగ్జరీ ఎంపీవీ, జెడ్9 జీటీ ఎలక్ట్రిక్ కార్లను మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది.

Published on: Oct 3, 2026, 05:58:02 IST
By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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భారత లగ్జరీ ఎలక్ట్రిక్ వాహన రంగంలో సరికొత్త పోటీకి రంగం సిద్ధమవుతోంది! ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఈవీ తయారీ సంస్థ బీవైడీ.. తన లగ్జరీ సబ్‌-బ్రాండ్ డెంజా ద్వారా భారత ప్రీమియం ఆటోమొబైల్ విపణిలోకి అడుగుపెడుతోంది. ఇప్పటికే యూరప్, మిడిల్ ఈస్ట్, ఆగ్నేయాసియా, లాటిన్ అమెరికా దేశాల్లో ఆకట్టుకున్న డెంజా, ఇప్పుడు భారతీయ సంపన్న వినియోగదారులను మెప్పించేందుకు రెడీ అవుతోంది. ఈ పండుగ సీజన్​లో ఈ బ్రాండ్ భారత మార్కెట్లో అరంగేట్రం చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

ఇండియాలోకి కొత్త లగ్జరీ ఈవీ బ్రాండ్..
ఇండియాలోకి కొత్త లగ్జరీ ఈవీ బ్రాండ్..

బెంజ్, బివైడీ సంయుక్త భాగస్వామ్యం నుంచి కొత్త బ్రాండ్‌‌..

డెంజా బ్రాండ్ ఆవిర్భావం వెనుక ఒక విశిష్టమైన చరిత్ర ఉంది. 2010లో బీవైడీ, మెర్సిడెస్-బెంజ్ మాతృ సంస్థ డైమ్లర్ 50:50 భాగస్వామ్యంతో డెంజా కంపెనీని ప్రారంభించాయి. డైమ్లర్ తన ఇంజనీరింగ్, వాహన అభివృద్ధి నైపుణ్యాన్ని అందించగా, బీవైడీ బ్యాటరీ సాంకేతికతను అందించింది. ఆ తర్వాత బీవైడీ తన వాటాను పెంచుకుంటూ వచ్చి, 2024 సెప్టెంబర్‌లో డెంజాను పూర్తి సొంత బ్రాండ్‌గా కైవసం చేసుకుంది. ప్రస్తుతం డెంజా బ్రాండ్ ఎంపీవీలు, ఎస్‌యూవీలు, గ్రాన్ టూరిస్మో విభాగాల్లో ఎలక్ట్రిక్, ప్లగ్-ఇన్ హైబ్రిడ్ మోడళ్లను ఉత్పత్తి చేస్తోంది.

భారత్‌లో లాంచ్ కానున్న డెంజా డీ9, జెడ్9 జీటీ

భారత మార్కెట్ కోసం బీవైడీ ప్రత్యేక వ్యూహంతో ముందుకు వెళ్తోంది. ప్రారంభంలో విదేశాల నుంచి నేరుగా కార్లను దిగుమతి చేసుకుని విక్రయించనుంది. ఇందులో ప్రధానంగా 'డెంజా డీ9' లగ్జరీ ఎంపీవీ, 'జెడ్9 జీటీ' ఎలక్ట్రిక్ ఫాస్ట్‌బ్యాక్ కార్లు ముందంజలో ఉన్నాయి.

డెంజా డీ9 లగ్జరీ ఎంపీవీ పరిమాణం పరంగా చాలా విశాలమైనది. 5,250 ఎంఎం పొడవు, 1,960 ఎంఎం వెడల్పు, 1,920 ఎంఎం ఎత్తు, 3,110 ఎంఎం వీల్‌బేస్‌తో రూపొందిన ఈ కార్‌లో 103.36 కేడబ్ల్యూహెచ్ సామర్థ్యం గల భారీ బ్యాటరీ ప్యాక్‌ను అమర్చారు. సింగిల్ మోటార్ వర్షన్ ఒకే ఛార్జ్‌పై 520 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇస్తుండగా, డ్యూయల్ మోటార్ ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ వేరియంట్ 480 కిలోమీటర్ల రేంజ్ అందిస్తుంది. ఇది 200 కేడబ్ల్యూ డీసీ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. భారత మార్కెట్లో దీని ధర రూ.80 లక్షల నుంచి రూ.1 కోటి మధ్య ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇది టయోటా వేల్ఫైర్, కియా కార్నివాల్, లెక్సస్ ఎల్‌ఎంలకు బలమైన ప్రత్యామ్నాయంగా నిలవనుంది.

మరోవైపు 'జెడ్9 జీటీ' బీవైడీ వినూత్న 'ఈ3' ఇంటెలిజెంట్ ప్లాట్‌ఫామ్‌పై నడుస్తుంది. చైనా మార్కెట్లో లభిస్తున్న దీని టాప్ ఈవీ వేరియంట్ ఏకంగా 1,140 హెచ్‌పీ పవర్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇందులో రెండో తరం బ్లేడ్ బ్యాటరీ సాంకేతికతను ఉపయోగించారు. దీని ధర భారత్‌లో రూ.1.20 కోట్లకు పైగానే ఉండవచ్చని సమాచారం.

గ్లోబల్ మార్కెట్లో జోరు..

డెంజా బ్రాండ్ అంతర్జాతీయంగా వేగవంతమైన వృద్ధిని కనబరుస్తోంది. 2025లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా 1,57,134 వాహనాలను విక్రయించగా, 2026 మే నాటికి మొత్తం 5 లక్షల వాహనాల ఉత్పత్తి మైలురాయిని దాటింది. 2026 జూన్ నెలలో ఏకంగా 20,352 విక్రయాలతో తన చరిత్రలోనే అత్యుత్తమ నెలవారీ రికార్డును సాధించింది. ప్రస్తుతం చైనాలో ఎన్7, ఎన్8, ఎన్8ఎల్, ఎన్9 ఎస్‌యూవీలతో పాటు జెడ్ ఎలక్ట్రిక్ స్పోర్ట్స్ కారును కూడా డెంజా విక్రయిస్తోంది.

భారత మార్కెట్ ప్రవేశంతో లగ్జరీ విభాగంలో బీవైడీ స్థానం మరింత బలోపేతం కానుంది.

  • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ABOUT THE AUTHOR
    Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

    శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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Home/News/Luxury EV Cars : అఫీషియల్! ఇండియాలోకి బీవైడీ లగ్జరీ బ్రాండ్ 'డెంజా' ఎంట్రీ- ఈ ఈవీలతో..
Home/News/Luxury EV Cars : అఫీషియల్! ఇండియాలోకి బీవైడీ లగ్జరీ బ్రాండ్ 'డెంజా' ఎంట్రీ- ఈ ఈవీలతో..
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