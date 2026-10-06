కేఫ్-3 ఇంధన నిబంధనలు: 2027 నుంచి కార్ల తయారీలో కీలక మార్పులు
భారత ప్రభుత్వం నూతన కేఫ్-3 (CAFE-III) ఇంధన సమర్థత నిబంధనలను విడుదల చేసింది. 2027 ఏప్రిల్ 1 నుంచి అమల్లోకి రానున్న ఈ నిబంధనల ప్రకారం వాహన తయారీ సంస్థలు రాబోయే ఐదేళ్లలో తమ కార్ల సగటు ఇంధన వినియోగాన్ని 16.7 శాతం తగ్గించాల్సి ఉంటుంది.
భారతదేశంలో కార్ల ఇంధన వినియోగానికి సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. కార్ల సగటు ఇంధన సామర్థ్యాన్ని పెంచేందుకు 'కార్పొరేట్ యావరేజ్ ఫ్యూయల్ ఎకానమీ' (కేఫ్-3) మూడో విడత నిబంధనలను కేంద్ర విద్యుత్ మంత్రిత్వ శాఖ సెప్టెంబర్ 29న అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ 2001 కింద రూపొందించిన ఈ నూతన నిబంధనలు 2027 ఏప్రిల్ 1 నుంచి అమల్లోకి వచ్చి, 2032 మార్చి 31 వరకు అమలులో ఉంటాయి.
దేశంలో రవాణా రంగానికి అవసరమయ్యే చమురు వినియోగంలో ప్రయాణీకుల వాహనాలు ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. 2017 నుంచి అమలు చేస్తున్న కేఫ్ నిబంధనల ద్వారా కార్ల ఇంధన వినియోగాన్ని తగ్గించడం, దాంతో పాటు కార్బన్ ఉద్గారాలను నియంత్రించడం ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యంగా ఉంది. నూతన నిబంధనల ప్రకారం రాబోయే ఐదేళ్లలో కార్ల తయారీ సంస్థలు తమ వాహన శ్రేణి సగటు ఇంధన వినియోగాన్ని దాదాపు 16.7 శాతం తగ్గించాలి.
సగటు ఇంధన వినియోగంపై పరిమితులు
ఈ నిబంధనలు ఏదో ఒక నిర్దిష్ట మోడల్కు కాకుండా, వాహన తయారీ సంస్థ విక్రయించే అన్ని కార్ల సగటు (Fleet Average) ఇంధన వినియోగానికి వర్తిస్తాయి.
2027-28 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఒక వాహన తయారీ సంస్థ కార్ల సగటు ఇంధన వినియోగ పరిమితిని 100 కిలోమీటర్లకు 3.996 లీటర్లుగా నిర్ణయించారు.
2031-32 నాటికి ఈ పరిమితిని 100 కిలోమీటర్లకు 3.3273 లీటర్లకు తగ్గించాల్సి ఉంటుంది.
పరిమితిని మించకుండా ఉండేందుకు కంపెనీలు తమ ఉత్పత్తి శ్రేణిలో ఎలక్ట్రిక్, హైబ్రిడ్, ఇతర ప్రత్యామ్నాయ ఇంధన వాహనాల విక్రయాలను పెంచాల్సి ఉంటుంది.
వాహనం బరువు ఆధారంగా లక్ష్యాల నిర్దేశం
కేఫ్-3 నిబంధనల్లో కార్ల బరువుకు సంబంధించిన లెక్కింపుల్లో ప్రభుత్వం కీలక మార్పులు చేసింది.
రెఫరెన్స్ వెయిట్ పెంపు: ప్రస్తుత నిబంధనల్లో ఉన్న 1,082 కిలోగ్రాముల రెఫరెన్స్ వెయిట్ను 13.6 శాతం పెంచి 1,229 కిలోగ్రాములకు చేర్చారు.
భారీ వాహనాలపై కఠిన నిబంధనలు: గతంలో బరువు ఎక్కువ ఉన్న వాహనాలకు ఎక్కువ ఇంధన వినియోగ మినహాయింపులు లభించేవి. కానీ కేఫ్-3లో బరువు ఆధారిత సూత్రాన్ని మరింత కఠినతరం చేశారు. దీనివల్ల ఎస్యూవీ (SUV) వంటి బరువైన వాహనాలను తయారుచేసే సంస్థలు మైలేజ్ పెంచడంపై లేదా ఎలక్ట్రిక్, హైబ్రిడ్ సాంకేతికతలను స్వీకరించడంపై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాల్సి ఉంటుంది. చిన్న హాచ్బ్యాక్ కార్ల తయారీదారులకు కొంత ఊరట లభిస్తుంది.
ఈవీలు, హైబ్రిడ్ వాహనాలకు ప్రత్యేక ప్రోత్సాహకాలు
విద్యుత్, ప్రత్యామ్నాయ ఇంధన వాహనాలను ప్రోత్సహించేందుకు లెక్కింపు విధానంలో బహుళ గుణకాలను (Volume Multipliers) చేర్చారు.
బ్యాటరీ ఈవీలు (BEV), రేంజ్ ఎక్స్టెండెడ్ ఈవీలు: 3.0 రెట్ల లెక్కింపు ప్రయోజనం లభిస్తుంది. (ఉదాహరణకు ఒక కంపెనీ 10 ఈవీలను విక్రయిస్తే, కేఫ్ లెక్కింపులో వాటిని 30 ఈవీలుగా పరిగణిస్తారు.)
ప్లగ్-ఇన్ హైబ్రిడ్లు, ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్ స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్లు: 2.5 రెట్ల గుణకం.
స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్లు: 1.6 రెట్ల గుణకం.
ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్ వాహనాలు: 1.1 రెట్ల గుణకం.
ఇథనాల్, సీఎన్జీ వాహనాలకు డిస్కౌంట్
కేఫ్-3 నిబంధనల్లో తొలిసారిగా 'కార్బన్ న్యూట్రాలిటీ ఫ్యాక్టర్'ను ప్రవేశపెట్టారు. జీవ ఇంధనాలు, ఇథనాల్ వాడే వాహనాలకు కార్బన్ ఉద్గారాల లెక్కింపులో మినహాయింపులు కల్పించారు.
E20 పెట్రోల్ (20% ఇథనాల్) వాహనాలు: కార్బన్ ఉద్గారాల లెక్కింపులో 8 శాతం డిస్కౌంట్.
ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్ ఇథనాల్ వాహనాలు: 22.3 శాతం డిస్కౌంట్.
సీఎన్జీ (CNG) వాహనాలు: కనీసం 5 శాతం డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
ఇంధనాన్ని పొదుపు చేసే 12 నూతన సాంకేతికతలు
గతంలో కేవలం 4 సాంకేతికతలకే గుర్తింపు ఉండగా, కేఫ్-3 నిబంధనల్లో ఆ సంఖ్యను 12కి పెంచారు. వాహనాల్లో ఈ కింది సాంకేతికతలను అమర్చడం ద్వారా ప్రతి పరికరానికి కిలోమీటరుకు 1 గ్రాము కార్బన్ ఉద్గార తగ్గుదల ప్రయోజనాన్ని పొందే అవకాశం ఉంది. గరిష్టంగా 9 గ్రాముల వరకు మినహాయింపు పొందవచ్చు.
స్టార్ట్-స్టాప్ సిస్టమ్: ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ వద్ద ఇంజిన్ స్వయంచాలకంగా ఆఫ్ అవుతుంది.
రీజెనరేటివ్ బ్రేకింగ్: బ్రేక్ వేసినప్పుడు వృథా అయ్యే శక్తిని బ్యాటరీ ఛార్జింగ్గా మారుస్తుంది.
6 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ గేర్ల ట్రాన్స్మిషన్: ఇంజిన్ను తక్కువ శ్రమతో నడిపిస్తుంది.
12V/48V ఆల్టర్నేటర్లు: బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ కోసం ఇంజిన్ శక్తిని తక్కువగా వినియోగిస్తాయి.
12V/48V మోటార్-జెనరేటర్లు: మైల్డ్ హైబ్రిడ్ తరహాలో ఇంజిన్కు అదనపు బూస్ట్ ఇస్తాయి.
ఎలక్ట్రిక్ వాటర్ పంపులు: అవసరమైన మేరకే కూలింగ్ వ్యవస్థను నడుపుతాయి.
ఎలక్ట్రానికల్ రేడియేటర్ ఫ్యాన్లు: ఉష్ణోగ్రత ఆధారంగా పనిచేస్తాయి.
ఎల్ఈడీ (LED) లైటింగ్: సాంప్రదాయ బల్బుల కంటే తక్కువ విద్యుత్ను వినియోగిస్తాయి.
హై-ఎఫిషియెన్సీ ఏసీ: క్యాబిన్ను చల్లబరిచేందుకు తక్కువ ఇంధనాన్ని ఉపయోగిస్తుంది.
టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ (TPMS): టైర్లలో గాలి తగ్గితే హెచ్చరించి ఇంధన వృథాను అడ్డుకుంటుంది.
అడ్వాన్స్డ్ గ్లేజింగ్: వాహనం లోపలికి వేడిని రాకుండా నిరోధిస్తుంది.
సోలార్-రిఫ్లెక్టివ్ పెయింట్: సూర్యరశ్మి వేడిని ప్రతిబింబించి ఏసీ వాడకాన్ని తగ్గిస్తుంది.
క్రెడిట్ నిబంధనలు, వైఫల్యానికి జరిమానాలు
వాహన తయారీ సంస్థల కోసం క్రెడిట్, డెబిట్ విధానాన్ని అమల్లోకి తెచ్చారు.
బ్లాక్ సిస్టమ్: నిబంధనల అమలును రెండు బ్లాక్లుగా విభజించారు. మొదటి బ్లాక్ 2027-28 నుంచి 2029-30 (3 ఏళ్లు), రెండో బ్లాక్ 2030-31 నుంచి 2031-32 (2 ఏళ్లు) వరకు ఉంటుంది.
క్రెడిట్ కొనుగోలు: ఒకవేళ నిర్దేశిత లక్ష్యాలను చేరుకోలేకపోతే, బ్యూరో ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎఫిషియెన్సీ (BEE) ద్వారా క్రెడిట్లను కొనుగోలు చేయవచ్చు. కిలోమీటరుకు గ్రాము కార్బన్ డయాక్సైడ్కు చెల్లించాల్సిన ధర 2027-28లో రూ.2,500 నుంచి ప్రారంభమై, 2031-32 నాటికి రూ.4,500 వరకు పెరుగుతుంది.
మినహాయింపు: ఏటా 1,000 కంటే తక్కువ వాహనాలను తయారు చేసే లేదా దిగుమతి చేసుకునే చిన్న తయారీదారులకు ఈ కేఫ్ లక్ష్యాల నుంచి మినహాయింపు కల్పించారు.
కార్ల కొనుగోలుదారులపై ప్రభావం
ఈ కేఫ్-3 నిబంధనలు నేరుగా కార్ల షోరూమ్ ధరలను లేదా మైలేజ్ను నిర్ణయించవు. అయితే 2027 నుంచి మార్కెట్లోకి రాబోయే కార్లలో ఎలక్ట్రిక్, హైబ్రిడ్, ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్ ఆప్షన్లు పెరిగే అవకాశం ఉంది. అలాగే సాధారణ పెట్రోల్, డీజిల్ కార్లలో సైతం ఇంధన పొదుపు సాంకేతికతలు విస్తృతంగా లభించే అవకాశం ఉందని పరిశ్రమ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More