కెనడా వీసా బయోమెట్రిక్స్: భారతీయులు తెలుసుకోవాల్సిన కీలక విషయాలు
కెనడాకు వెళ్లే సందర్శకులు, విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, పీఆర్ దరఖాస్తుదారులు బయోమెట్రిక్స్ ఇవ్వడం తప్పనిసరి. ఇమ్మిగ్రేషన్ నిబంధనలు, రుసుముల వివరాలు, మినహాయింపులకు సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
కెనడా వెళ్లాలనుకునే విదేశీ పౌరులకు ఆ దేశ ఇమ్మిగ్రేషన్ శాఖ కీలక నిబంధనలను అమలు చేస్తోంది. తాత్కాలిక లేదా శాశ్వత నివాసం కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే ప్రతి ఒక్కరూ తమ వేలిముద్రలు, డిజిటల్ ఫోటోను (బయోమెట్రిక్స్) తప్పనిసరిగా సమర్పించాలి. దరఖాస్తుదారుల గుర్తింపును ధృవీకరించడానికి, అప్లికేషన్ను సరైన రీతిలో పరిశీలించడానికి ఈ సమాచారం ఎంతో అవసరమని కెనడా ఇమ్మిగ్రేషన్, రెఫ్యూజీస్ అండ్ సిటిజన్షిప్ (ఐఆర్సీసీ) స్పష్టం చేసింది. స్టడీ పర్మిట్, వర్క్ పర్మిట్, విజిటర్ వీసా లేదా పీఆర్ (PR) కోసం దరఖాస్తు చేసే భారతీయ పౌరులు ఈ ప్రక్రియపై స్పష్టమైన అవగాహన కలిగి ఉండటం శ్రేయస్కరం.
బయోమెట్రిక్స్ ఎవరికి తప్పనిసరి?
కెనడాలో తాత్కాలికంగా నివసించడానికి వీసా పొందే దరఖాస్తుదారులు బయోమెట్రిక్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. విజిటర్ వీసా, స్టడీ పర్మిట్, వర్క్ పర్మిట్ పొందేందుకు దరఖాస్తు చేసే భారతీయులకు ఈ నిబంధన వర్తిస్తుంది. అలాగే కెనడా శాశ్వత నివాస హోదా (పీఆర్) కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే వారు కూడా బయోమెట్రిక్స్ సమర్పించాల్సిందే. వీసాల పొడిగింపు కోసం దరఖాస్తు చేసే వారు కూడా వీసా మినహాయింపు లేని దేశాల పౌరులైతే ఈ సమాచారాన్ని అందించాలి.
మినహాయింపులు ఎవరికి ఉన్నాయి?
ఐఆర్సీసీ కొన్ని వర్గాల ప్రజలకు బయోమెట్రిక్స్ నుంచి మినహాయింపు ఇచ్చింది.
- కెనడా పౌరులు, పౌరసత్వం కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నవారు, ఇప్పటికే పీఆర్ హోదా ఉన్నవారు బయోమెట్రిక్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు.
- 14 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయస్సు ఉన్న పిల్లలు, 79 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉన్న వృద్ధులకు మినహాయింపు వర్తిస్తుంది. శరణార్థుల (Asylum) కేటగిరీలో మాత్రం ఈ గరిష్ఠ వయోపరిమితి మినహాయింపు ఉండదు.
- ఎలక్ట్రానిక్ ట్రావెల్ ఆథరైజేషన్ (ఈటీఏ) ద్వారా మాత్రమే కెనడాను సందర్శించే వారికి మినహాయింపు ఉంటుంది.
- వివిధ దేశాల అధిపతులు, ప్రభుత్వ అధినేతలు, డిప్లొమాటిక్ లేదా అధికారిక వీసాలు కలిగిన వారికి బయోమెట్రిక్స్ నుంచి వెసులుబాటు లభిస్తుంది.
- కెనడా మీదుగా ప్రయాణించే యూఎస్ వీసాదారులు, రవాణా (ట్రాన్సిట్) వీసాదారులకు కూడా మినహాయింపు ఇచ్చారు.
- ఇప్పటికే పీఆర్ దరఖాస్తు ప్రక్రియలో ఉండి, బయోమెట్రిక్స్ సమర్పించిన వారు కొత్తగా విజిటర్, స్టడీ లేదా వర్క్ పర్మిట్ల కోసం దరఖాస్తు చేసుకుంటే వారు మళ్లీ బయోమెట్రిక్స్ ఇవ్వాల్సిన పనిలేదు.
బయోమెట్రిక్స్ రుసుము ఎంత?
ఐఆర్సీసీ నిబంధనల ప్రకారం వ్యక్తిగత దరఖాస్తుదారులకు బయోమెట్రిక్స్ రుసుము కింద 85 కెనడియన్ డాలర్లు వసూలు చేస్తున్నారు.
ఒకేసారి దరఖాస్తు చేసుకునే కుటుంబాలకు గరిష్ఠంగా 170 కెనడియన్ డాలర్ల రుసుము పరిమితిని నిర్ణయించారు. భార్యాభర్తలు లేదా సహజీవనం చేసే భాగస్వాములు, వారిపై ఆధారపడిన పిల్లలకు ఈ ఫ్యామిలీ రేట్ వర్తిస్తుంది.
కనీసం ముగ్గురు కళాకారులు (Performing artists) వారి సిబ్బందితో కలిసి ఒకేసారి వర్క్ పర్మిట్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకుంటే గరిష్ఠంగా 255 కెనడియన్ డాలర్ల ఉమ్మడి రుసుము చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
కెనడా మీదుగా వేరే దేశాలకు వెళ్లేందుకు ట్రాన్సిట్ వీసా దరఖాస్తు చేసుకునే వారికి బయోమెట్రిక్స్ రుసుము నుంచి పూర్తి మినహాయింపు ఉంటుంది.
బయోమెట్రిక్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి?
అధికారిక నిబంధనల ప్రకారం బయోమెట్రిక్స్ ఇవ్వాల్సిన దరఖాస్తుదారులు ఐఆర్సీసీ సూచించిన సమయం, ప్రదేశాల్లో ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలి. దీనికోసం కెనడా ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా బయోమెట్రిక్స్ కలెక్షన్ సెంటర్లను (VFS Centers) ఏర్పాటు చేసింది. అక్కడ వేలిముద్రలు, డిజిటల్ ఫోటోలను సేకరిస్తారు. వీసా ప్రాసెసింగ్లో ఆలస్యాన్ని నివారించడానికి దరఖాస్తుదారులు ముందస్తుగా తమ అర్హతలు, పూర్వపు బయోమెట్రిక్స్ సమర్పణల వివరాలను తనిఖీ చేసుకోవడం మంచిది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More