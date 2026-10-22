కెనడా వీసా కోరే భారతీయులకు నిరాశ.. స్టడీ, సూపర్ వీసాల నిరీక్షణ కాలం పెంపు
కెనడా స్టడీ పర్మిట్, సూపర్ వీసా దరఖాస్తుదారులకు నిరీక్షణ కాలం పెరిగినట్లు ఐఆర్సీసీ అక్టోబర్ 14 అప్డేట్లో వెల్లడించింది. భారతీయ విద్యార్థులకు స్టడీ వీసా ప్రాసెసింగ్ సమయం ఏడు వారాలకు చేరింది. కాగా టూరిస్ట్ వీసాల ప్రాసెసింగ్ సమయం స్వల్పంగా తగ్గడం కాస్త ఉపశమనం కలిగించే అంశం.
కెనడా వెళ్లాలనుకుంటున్న భారతీయ విద్యార్థులకు, కుటుంబ సభ్యులకు వీసా ప్రాసెసింగ్ సమయం మరింత భారంగా మారింది. దరఖాస్తుల పరిశీలనకు తీసుకునే గడువును ఇమ్మిగ్రేషన్, రెఫ్యూజీస్ అండ్ సిటిజన్షిప్ కెనడా (ఐఆర్సీసీ) ఇటీవల పెంచింది. అక్టోబర్ 14న విడుదల చేసిన నవీకరించిన సమాచారం ప్రకారం, భారతీయ విద్యార్థుల స్టడీ పర్మిట్, పేరెంట్స్ సూపర్ వీసా ప్రాసెసింగ్ సమయం పెరిగినట్లు స్పష్టమైంది. అదే సమయంలో సందర్శకుల (విజిటర్) వీసా ప్రాసెసింగ్ కాలం ఒక రోజు తగ్గడం గమనార్హం.
పెరుగుతున్న స్టడీ పర్మిట్ నిరీక్షణ సమయం
తాజా గణాంకాల ప్రకారం, భారత్ నుంచి దరఖాస్తు చేసుకునే విద్యార్థుల స్టడీ పర్మిట్ ప్రాసెసింగ్ సమయం గత వారం ఉన్న 6 వారాల నుంచి 7 వారాలకు పెరిగింది. అలాగే వర్క్ పర్మిట్ కోసం నిరీక్షించే కాలం 11 వారాలుగా యథాతథంగా ఉంది. ఒకవేళ కెనడాలోనే ఉంటూ వర్క్ పర్మిట్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకుంటే దాదాపు 15 వారాల సమయం పడుతోంది.
విదేశాల నుంచి వచ్చే వర్క్ పర్మిట్ దరఖాస్తులను 60 రోజుల్లోగా, దేశంలోపల ఇచ్చే దరఖాస్తులు లేదా పొడిగింపులను 120 రోజుల్లోగా పూర్తి చేయాలనేది ఐఆర్సీసీ సర్వీస్ ప్రామాణికం (సర్వీస్ స్టాండర్డ్). అయితే, ఈ సర్వీస్ ప్రమాణాలు సాధారణ పరిస్థితుల్లో 80 శాతం దరఖాస్తులను క్లియర్ చేయడానికి ఉద్దేశించిన లక్ష్యాలు మాత్రమేనని, నిజమైన ప్రాసెసింగ్ సమయాలు మారవచ్చని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
సూపర్ వీసాలకూ నిరీక్షణ తప్పదు.. విజిటర్ వీసాలో స్వల్ప ఉపశమనం
కెనడియన్ పౌరులు, పీఆర్ (శాశ్వత నివాసితులు) పొందిన వారి తల్లిదండ్రులు, తాతముత్తాతలు దీర్ఘకాలం నివసించేందుకు ఇచ్చే సూపర్ వీసాల ప్రాసెసింగ్ కాలం 74 రోజుల నుంచి 77 రోజులకు పెరిగింది. ఈ వీసాలకు ఐఆర్సీసీ సర్వీస్ స్టాండర్డ్ గడువు 112 రోజులుగా ఉంది. వీటిని కేవలం కెనడా వెలుపల ఉన్న ప్రాంతాల నుంచే దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
మరోవైపు భారతీయులకు విజిటర్ వీసాల పరిశీలన సమయం 30 రోజుల నుంచి 29 రోజులకు తగ్గడం కొంత ఊరటనిచ్చే అంశం. అమెరికా నుంచి దరఖాస్తు చేసుకునే వారికి ఈ గడువు 18 రోజులుగానే కొనసాగుతుండగా, కెనడా లోపల నుంచి లేదా నైజీరియా నుంచి పెట్టుకున్న విజిటర్ వీసా దరఖాస్తులకు ప్రాసెసింగ్ సమయం పెరిగింది.
పెండింగ్లో లక్షలాది దరఖాస్తులు
ఇప్పటికే కెనడాలో నివాసముంటూ పర్మిట్లు పొడిగించుకోవాలనుకునే వారికి కూడా తీవ్ర జాప్యం ఎదురవుతోంది. విజిటర్ రికార్డు దరఖాస్తుల ప్రాసెసింగ్కు ఏకంగా 357 రోజుల సమయం పడుతోంది. ఇక స్టడీ పర్మిట్ ఎక్స్టెన్షన్ కోసం 8 వారాల నిరీక్షణ అవసరమవుతుండగా, ప్రస్తుతం 27,700 దరఖాస్తులు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. వర్క్ పర్మిట్ ఎక్స్టెన్షన్లకు 13 వారాల సమయం పడుతుండగా, ఏకంగా 2,05,400 దరఖాస్తులు పరిశీలన దశలో ఉన్నాయి.
సీఐసీ న్యూస్ అందించిన వివరాల ప్రకారం, ఐఆర్సీసీ సాధారణంగా వారానికోసారి తాత్కాలిక నివాస వీసాల (టెంపరరీ రెసిడెన్స్) ప్రాసెసింగ్ అంచనాలను నవీకరిస్తుంది. 2026 జనవరి నుంచి జూలై మధ్య కాలంలో ఐఆర్సీసీ మొత్తం 18,32,065 తాత్కాలిక నివాస దరఖాస్తులను పూర్తి చేసింది. అయితే జూలై 31 నాటికి ఇంకా 3,94,000 కంటే ఎక్కువ దరఖాస్తులు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. దరఖాస్తుల్లోని సంక్లిష్టత, అందుబాటులో ఉన్న వనరులు, అదనపు పత్రాల తనిఖీ వంటి అంశాల ఆధారంగా అసలు ప్రాసెసింగ్ సమయం మారవచ్చని ఐఆర్సీసీ స్పష్టం చేసింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More