కారు లోన్: 20% డౌన్ పేమెంట్ మేలా? పొదుపు డబ్బు ఇన్వెస్ట్ చేయడమా?
కారు కొనేటప్పుడు 20% డౌన్ పేమెంట్ కడితే ఈఎంఐ భారం తగ్గుతుంది. కానీ నగదు నిల్వలు, పెట్టుబడి అవకాశాలు తగ్గుతాయి. వడ్డీ రేట్లు, ఈక్విటీ రాబడులు, అత్యవసర నిధిని బట్టి సరైన ఆర్థిక వ్యూహాన్ని ఎలా ఎంచుకోవాలో నిపుణులు యుధజిత్ బౌల్ విశ్లేషణలో తెలుసుకోండి.
సొంత కారు కొనాలనేది చాలామంది కల. అయితే కొత్త కారు కొనేటప్పుడు మోడల్ ఎంపికతో పాటు అత్యంత కీలకమైన ఆర్థిక నిర్ణయం ఒకటి ఉంటుంది.. డౌన్ పేమెంట్ ఎంత కట్టాలి? బ్యాంకు నుంచి ఎంత రుణం తీసుకోవాలి? సాధారణంగా కారు ధరలో 20 శాతం ముందస్తుగా డౌన్ పేమెంట్ కడితే రుణ భారం, నెలవారీ ఈఎంఐ గణనీయంగా తగ్గుతాయి. కానీ చేతిలో ఉన్న డబ్బును ఎక్కువగా డౌన్ పేమెంట్ రూపంలో కట్టేస్తే, తక్షణ నగదు లభ్యత (లిక్విడిటీ) తగ్గిపోవడమే కాకుండా మంచి పెట్టుబడి అవకాశాలను కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది.
ఇలాంటి సందర్భాల్లో కారు లోన్ వడ్డీ రేటు, పెట్టుబడులపై ఆశించే రాబడి, ప్రస్తుత అప్పులు, చేతిలో ఉన్న నగదు నిల్వలు, అందుబాటులో ఉన్న ఇతర పెట్టుబడి మార్గాలను బట్టి సరైన నిర్ణయం తీసుకోవాలి. కారు రుణ వడ్డీ రేట్లు, పెట్టుబడి రాబడులు, ఈఎంఐలు, అత్యవసర నిధి (ఎమర్జెన్సీ ఫండ్) మన కారు ఫైనాన్సింగ్ వ్యూహాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయో ఆర్థిక నిపుణులు యుధజిత్ బౌల్ వివరించారు.
20% డౌన్ పేమెంట్ కట్టాలా? లేక ఆ డబ్బును ఇన్వెస్ట్ చేయాలా?
కారు కొనుగోలులో 20 శాతం డౌన్ పేమెంట్ చెల్లించడం అనేది ఎప్పటి నుంచో అనుసరిస్తున్న సాధారణ విధానం. దీనివల్ల అసలు రుణ మొత్తం, మొత్తం వడ్డీ చెల్లింపులు, నెలవారీ ఈఎంఐ భారం తగ్గుతాయి. అయినప్పటికీ, దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులను మధ్యలోనే వెనక్కి తీసుకుని లేదా అత్యవసర నిధిని పూర్తిగా ఖాళీ చేసి మరీ కారు కోసం భారీగా డబ్బు చెల్లించడం సరైన పద్ధతి కాదు. ఇలాంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కోవడానికి పక్కా ఆర్థిక ప్రణాళిక, సమతుల్య దృక్పథం అవసరం.
యుధజిత్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ వ్యవస్థాపకులు యుధజిత్ బౌల్ ఈ అంశాన్ని విశ్లేషించారు. "కారు రుణాన్ని ముందుగానే తీర్చివేయాలా (ఫోర్క్లోజర్) లేక భవిష్యత్తు వృద్ధి కోసం ఆ డబ్బును ఇన్వెస్ట్ చేయాలా అనే సందిగ్ధంలో ఇన్వెస్టర్లు తరచూ పడుతుంటారు. చాలాసార్లు తమ నిర్ణయం వల్ల కలిగే పరిణామాలను విశ్లేషించకుండానే లోన్లను ముందస్తుగా క్లోజ్ చేస్తుంటారు. ఏ నిర్ణయం తీసుకునే ముందైనా ఫోర్క్లోజర్ ఛార్జీలు, పెట్టుబడిని తగ్గించుకోవడం వల్ల కోల్పోయే అవకాశ వ్యయాన్ని (ఆపర్చునిటీ కాస్ట్) ఇన్వెస్టర్లు తప్పక పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి" అని బౌల్ పేర్కొన్నారు.
"ఒకవేళ రుణంపై వడ్డీ రేటు 9 శాతం లేదా అంతకంటే తక్కువగా ఉండి, ఈక్విటీ పెట్టుబడులపై ఆశించే రాబడి 12.62 శాతంగా ఉంటే.. రుణాలను తీర్చడానికి పెట్టుబడులను తగ్గించుకోవడం కంటే, ఆ డబ్బును ఇన్వెస్ట్ చేయడమే ఇన్వెస్టర్లకు ఎక్కువ లాభదాయకం కదా?" అని ఆయన ప్రశ్నించారు.
కారు లోన్ విషయంలో సరైన వ్యూహం ఏమిటి?
రుణగ్రహీతలు ఏ నిర్ణయం తీసుకునే ముందైనా మొత్తం కారు రుణ పరిమాణం, తాము ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్న మొత్తం, ప్రస్తుత ఆర్థిక స్థితిగతులు, ఇప్పటికే ఉన్న అప్పుల వాస్తవ పరిస్థితిని బేరీజు వేసుకోవాలని బౌల్ స్పష్టం చేశారు. ఇందుకోసం కారు రుణ నిబంధనలు, దానికి అనుబంధంగా ఉండే ఇతర ఛార్జీలు, ముందస్తు చెల్లింపు (ఫోర్క్లోజర్) ఖర్చులు, రుణ కాలపరిమితిని ఎక్కువ కాలం పొడిగించడం వల్ల పడే అదనపు భారంపై పూర్తి అవగాహన పెంచుకోవాలి.
ఉదాహరణకు, కారు లోన్ వడ్డీ రేటు 9 శాతం ఉండి, ఈక్విటీలపై అంచనా రాబడి 12.62 శాతం ఉంటే.. మిగులు డబ్బును ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల దీర్ఘకాలంలో మెరుగైన సంపద సృష్టించే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ఈ వ్యూహం కొన్నిసార్లు ఎదురుతిరిగే ప్రమాదం కూడా ఉంది. ఎందుకంటే ఈక్విటీ రాబడులు మార్కెట్ ఒడుదొడుకులకు లోబడి ఉంటాయి, వాటికి ఎలాంటి గ్యారెంటీ ఉండదు. కానీ కారు లోన్ వడ్డీ అనేది కచ్చితంగా చెల్లించాల్సిన స్థిర వ్యయం.
భావోద్వేగాలకు తావివ్వకుండా సమతుల్య నిర్ణయం
కొనుగోలుదారులు ముందుగా తగినంత అత్యవసర నిధిని పక్కన పెట్టుకోవాలి. నెలవారీ బడ్జెట్పై విపరీతమైన ఒత్తిడి పడకుండా చూసుకోవడంతో పాటు, రుణానికి అయ్యే నికర ఖర్చును పన్నుల తర్వాత చేతికి అందే వాస్తవ పెట్టుబడి రాబడులతో పోల్చి చూడాలి. ఇలాంటి ఆర్థిక విషయాల్లో భావోద్వేగపూరిత నిర్ణయాలకు లోనుకాకుండా, మొత్తం అప్పుల బాధ్యతలకు, భవిష్యత్తు పెట్టుబడి లక్ష్యాలకు మధ్య చక్కటి సమతుల్యతను పాటించాలి.
20 శాతం డౌన్ పేమెంట్ అనేది ఒక మంచి ప్రాథమిక కొలమానం మాత్రమే తప్ప, అందరికీ వర్తించే సార్వత్రిక నియమం కాదు. ప్రతి వ్యక్తి ఆర్థిక పరిస్థితి, లక్ష్యాలు, కుటుంబ బాధ్యతలు వేర్వేరుగా ఉంటాయి కాబట్టి పరిస్థితులను బట్టి నిర్ణయాలు మారుతుంటాయి. కేవలం అప్పు తగ్గించుకోవడానికో లేదా సంపద సృష్టికో గుడ్డిగా ప్రాధాన్యం ఇవ్వకుండా భరించగలిగే ఈఎంఐలు, పెట్టుబడి లక్ష్యాలు, ఆర్థిక భద్రత మధ్య సమన్వయం సాధించడమే తెలివైన వ్యూహం. ఒకవేళ సందేహాలు ఉంటే, కారు కొనుగోలు ప్రణాళికను సమర్థవంతంగా రూపొందించుకోవడానికి సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమం.
(గమనిక: ఈ కథనంలోని వివరాలు పాఠకుల సాధారణ అవగాహన కోసం మాత్రమే ఉద్దేశించినవి. పెట్టుబడి రాబడులు మార్కెట్ ఒడుదొడుకులకు లోబడి ఉంటాయి కాబట్టి వాటికి ఎలాంటి హామీ ఉండదు. రుణాలు లేదా పెట్టుబడులకు సంబంధించిన నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు మీ వ్యక్తిగత ఆర్థిక పరిస్థితిని బేరీజు వేసుకుని, అర్హత కలిగిన ఆర్థిక సలహాదారుని సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More