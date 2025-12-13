క్రెడిట్ స్కోర్పై కారు లోన్ ప్రభావం ఎంత? ఇవి కచ్చితంగా తెలుసుకోండి..
మీరు కొత్త కారు తీసుకోవాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? కారు లోన్ కోసం చూస్తున్నారా? అయితే ఇది మీరు తెలుసుకోవాలి. క్రెడిట్ స్కోర్పై కారు లోన్ అప్లికేషన్ ప్రభావం ఎంత? స్కోర్ పడిపోతే ఏం చేయాలి? వంటి వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..
దేశవ్యాప్తంగా వాహనాలకు డిమాండ్ బలంగా ఉన్న నేపథ్యంలో, ఎక్కువ మంది కొనుగోలుదారులు వెహికల్ ఫైనాన్సింగ్ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో, అప్పు తీసుకునే వారు తెలుసుకోవాల్సిన ముఖ్య విషయం ఒకటి ఉంది: కారు లోన్ కోసం దరఖాస్తు చేస్తే వారి క్రెడిట్ స్కోర్పై ప్రభావం పడుతుందా?
సరైన రుణ నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి, దరఖాస్తుదారుల క్రెడిట్ స్కోర్ల ఆధారంగా కారు లోన్ తీసుకోవడం వల్ల కలిగే లాభనష్టాలు, దాని దీర్ఘకాలిక ఫైనాన్స్ హెల్త్పై పడే పరిణామాలను అర్థం చేసుకోవడం చాలా అవసరం.
కారు లోన్ క్రెడిట్ స్కోర్ను ఎలా ప్రభావితం చేస్తుంది?
ఆటో లోన్ కోసం ప్రతి ఒక్క దరఖాస్తును పరిశీలించినప్పుడు, రుణ సంస్థలు ప్రధాన క్రెడిట్ బ్యూరోలతో రుణగ్రహీత క్రెడిట్ ప్రొఫైల్పై 'హార్డ్ ఎంక్వైరీ' నిర్వహిస్తాయి. దేశంలో ప్రధానంగా సీఆర్ఏఎఫ్ హై మార్క్, సిబిల్, ఎక్స్పీరియన్, ఈక్విఫాక్స్ అనే నాలుగు క్రెడిట్ బ్యూరోలు ఉన్నాయి. ఇవి క్రెడిట్ స్కోర్లను అందిస్తాయి.
ఈ స్కోర్లు 300 నుంచి 900 వరకు ఉంటాయి. 750 కంటే ఎక్కువ స్కోర్ను మంచి లేదా గౌరవప్రదమైనదిగా పరిగణిస్తారు. ఈ ప్రక్రియ దరఖాస్తుదారు తిరిగి చెల్లించే సామర్థ్యాన్ని నిర్ధారించడానికి సమగ్ర నేపథ్య తనిఖీకి సహాయపడుతుంది.
కారు లోన్ మీ క్రెడిట్ స్కోర్ను అనేక రకాలుగా ప్రభావితం చేయవచ్చు! ప్రారంభంలో జరిగే 'హార్డ్ ఎంక్వైరీ' కారణంగా స్కోర్ తాత్కాలికంగా కాస్త తగ్గవచ్చు. అలాగే, కొత్త లోన్ తీసుకోవడం వల్ల క్రెడిట్ ఎక్స్పోజర్ (రుణం పెరగడం) పెరుగుతుంది కాబట్టి, స్కోర్ కొద్దిగా తగ్గే అవకాశం ఉంది.
అయినప్పటికీ, నిర్ణీత తేదీలను దాటవేయకుండా, సమయానికి ఈఎంఐ చెల్లింపులు చేయడం ద్వారా మీ క్రెడిట్ హిస్టరీ నెమ్మదిగా మెరుగుపడుతుంది. తిరిగి చెల్లింపు ప్రొఫైల్ బలోపేతం అవుతుంది. తద్వారా కాలక్రమేణా మీ క్రెడిట్ స్కోర్ పెరగడానికి ఇది సహాయపడుతుంది.
రుణగ్రహీతలు గుర్తుంచుకోవాల్సిన కీలక అంశాలు..
ఒక కారు లోన్ విచారణ (ఇన్క్వైరీ) సాధారణంగా మీ క్రెడిట్ స్కోర్లో స్వల్ప, తాత్కాలిక తగ్గుదలకు దారితీస్తుంది.
సమర్పించిన కారు లోన్ దరఖాస్తు కోసం 'హార్డ్ ఎంక్వైరీ' నిర్వహించినప్పుడు ఇది జరుగుతుంది.
వివిధ బ్యాంకులు, ఎన్బీఎఫ్సీల్లో ఒకేసారి ఎక్కువ లోన్ దరఖాస్తులను సమర్పించడం వల్ల మీరు అప్పుల కోసం ఎక్కువగా ప్రయత్నిస్తున్నట్లు సూచించి, క్రెడిట్ స్కోర్లలో గణనీయమైన తగ్గుదలకు దారితీయవచ్చు.
అర్హతను తనిఖీ చేయడానికి లేదా వడ్డీ రేట్లను పోల్చడానికి రుణగ్రహీత బ్యాంక్, ఫిన్టెక్ వెబ్సైట్లలో సాఫ్ట్ ఎంక్వైరీ సాధనాలను ఉపయోగించినట్లయితే, అది వారి క్రెడిట్ స్కోర్ను ఏమాత్రం ప్రభావితం చేయదు.
ఒకసారి లోన్ మంజూరైన తర్వాత, క్రమం తప్పకుండా ఈఎంఐ చెల్లింపులు చేయడం, ఎప్పుడూ గడువు తేదీని తప్పకుండా చెల్లించడం మీ క్రెడిట్ స్కోర్ను క్రమంగా మెరుగుపరుస్తుంది.
క్రెడిట్ స్కోర్ హెచ్చుతగ్గులను తగ్గించడానికి ఏం చేయాలి?
రుణం తీసుకోవాలని ఆశించే దరఖాస్తుదారులు ఈ టిప్స్ని పాటించడం ద్వారా తమ క్రెడిట్ స్కోర్లను కాపాడుకోవచ్చు:
ముందుగా మీ క్రెడిట్ స్కోర్ను తనిఖీ చేయండి. మీ బ్యూరో వద్ద ఏవైనా పొరపాట్లు ఉంటే వాటిపై అభ్యంతరాలు లేవనెత్తండి.
డిజిటల్ పోలిక ప్లాట్ఫారమ్లను ఉపయోగించి రుణ సంస్థలను షార్ట్లిస్ట్ చేయండి.
మీరు ఎంచుకున్న ఒకటి లేదా రెండు రుణ సంస్థలకు మాత్రమే లోన్ దరఖాస్తులను సమర్పించండి.
ఒకేసారి అనేక సంస్థలకు లోన్ కోసం దరఖాస్తు చేయవద్దు.
మీరు తిరిగి చెల్లించగలిగే సామర్థ్యంపై ప్రధానంగా దృష్టి పెట్టండి. దానికి అనుగుణంగా సరైన ఈఎంఐని ఎంచుకోండి.
రుణగ్రహీతలకు ఇది ఎందుకు ముఖ్యం?
నేటి వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న డిజిటల్ లెండింగ్ రంగంలో, బలమైన క్రెడిట్ స్కోర్ను మెయిన్టైన్ చేయడం చాలా అవసరం. స్కోర్లో చిన్న తగ్గుదల కూడా మీ లోన్ అర్హతను లేదా వడ్డీ రేట్లను ప్రభావితం చేయవచ్చు. కొనుగోలుదారులు ఆలోచనాత్మకంగా దరఖాస్తు చేసుకోవడం ద్వారా, తమ క్రెడిట్ అర్హతకు ఎటువంటి హాని కలగకుండా ఫైనాన్సింగ్ను సురక్షితం చేసుకోగలరు.