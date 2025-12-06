Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    శాలరీ స్లిప్​ లేకపోయినా పర్సనల్​ లోన్​ పొందొచ్చు.. ఎలాగో తెలుసా?

    సాధారణంగా ఉద్యోగులకే పర్సనల్​ లోన్స్​ లభిస్తాయని అందరు భావిస్తుంటారు. అయితే శాలరీ స్లిప్ లేకుండా కూడా పర్సనల్ లోన్ పొందొచ్చన్న విషయం మీకు తెలుసా? ఎలాగో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకోండి..

    Published on: Dec 06, 2025 4:00 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    పర్సనల్ లోన్ పొందాలంటే కొన్ని ప్రాథమిక ప్రమాణాలను తప్పనిసరిగా పాటించాలి. అవి.. మంచి క్రెడిట్ హిస్టరీ, అధిక క్రెడిట్ స్కోర్, తగిన డాక్యుమెంట్లు. ఈ డాక్యుమెంటేషన్​లో సాధారణంగా ఆదాయ ధృవీకరణ, పాన్ కార్డు, ఆధార్ కార్డు, శాలరీ స్లిప్స్​ అందించాల్సి ఉంటుంది. రుణదాతకు మీరు లోన్​ని తిరిగి చెల్లించగలరని హామీ ఇవ్వడానికి ఈ ఇవి ఉపయోగపడతాయి.

    శాలరీ స్లిప్​ లేకపోయినా పర్సనల్​ లోన్​ పొందొచ్చు.. ఎలా అంటే..
    శాలరీ స్లిప్​ లేకపోయినా పర్సనల్​ లోన్​ పొందొచ్చు.. ఎలా అంటే..

    అయితే, నేడు చాలా రుణ సంస్థలు ప్రత్యామ్నాయ క్రెడిట్ అంచనా సాధనాలను చురుకుగా ఉపయోగిస్తున్నాయి. దీని అర్థం.. అసంఘటిత ఆదాయ వనరులు ఉన్నవారు లేదా స్వయం ఉపాధి పొందుతున్నవారు కూడా ఇప్పుడు రుణాలు పొందవచ్చు! ఇక్కడ కీలకం ఏంటంటే, మీరు తిరిగి చెల్లించగల సామర్థ్యం ఉందని విశ్వసనీయమైన రుజువులను సమర్పించడం. పే స్లిప్ లేని వారికి కూడా నిర్వహించదగిన ఈఎంఐలు, వడ్డీ రేట్లతో పర్సనల్ లోన్ ఎలా పొందవచ్చో ఈ కథనం వివరిస్తుంది..

    ప్రత్యామ్నాయ ఆదాయ ధృవీకరణ పత్రాలపై దృష్టి పెట్టండి..

    శాలరీ స్లిప్ అందుబాటులో లేనప్పుడు, చాలా రుణదాతలు దానికి బదులుగా ఇతర పత్రాలను చూసి పర్సనల్​ లోన్​ని మంజూరు చేస్తుంటాయి. ఇవి మీ ఆదాయ స్థిరత్వాన్ని, తిరిగి చెల్లించే సామర్థ్యాన్ని నిరూపిస్తాయి. ఇందుకోసం మీరు ఈ కింది పత్రాలను సమర్పించవచ్చు:

    గత ఆరు నెలల బ్యాంక్ స్టేట్‌మెంట్‌లు: ఇందులో సాధారణ క్రెడిట్‌లు, బ్యాలెన్స్​ కనిపిస్తాయి.

    గత రెండు అసెస్‌మెంట్ సంవత్సరాల పూర్తి ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్స్ (ఐటీఆర్​) పత్రాలు.

    మీకు వర్తిస్తే, ఫారం 16 లేదా ఎంప్లాయిమెంట్​ లెటర్​.

    వ్యాపార యజమానులు, స్వయం ఉపాధి పొందుతున్న వ్యక్తులు, ఫ్రీలాన్సర్‌ల కోసం జీఎస్టీ రిటర్న్ వివరాలు.

    అద్దె ఆదాయం వివరాలు, పెట్టుబడులు లేదా కమిషన్ ఆదాయాల రుజువులు.

    అధికారిక శాలరీ రికార్డులు లేకపోయినా.. ఈ పత్రాలు మీ ఆర్థిక ప్రవర్తన, తిరిగి చెల్లించే సామర్థ్యాన్ని ధృవీకరించడానికి రుణదాతకు సహాయపడతాయి.

    బలమైన ఫైనాన్షియల్ ఇండికేటర్స్​తో విశ్వసనీయతను పెంచుకోండి..

    పర్సనల్​ లోన్​ కోసం సాంప్రదాయ రుజువులు లేనప్పుడు, రుణదాతలు మీ ఆర్థిక క్రమశిక్షణను మరింత శ్రద్ధగా పరిశీలిస్తారు. ఈ దశలను అనుసరించడం ద్వారా మీ క్రెడిట్ ప్రొఫైల్‌ను బలోపేతం చేసుకోండి:

    అధిక క్రెడిట్ స్కోర్‌ను నిర్వహించండి; 750 కంటే ఎక్కువ స్కోర్‌ను మంచిదిగా పరిగణిస్తారు. అధిక క్రెడిట్ స్కోర్ మీరు నిజాయితీగల రుణగ్రహీత అని తెలియజేస్తుంది.

    అనుకూలమైన డెట్-టు-ఇన్‌కమ్ నిష్పత్తిని నిర్వహించండి. సమర్థవంతమైన రుణ నిర్వహణకు ఇది కీలకం.

    పటిష్టమైన ఎంప్లాయిమెంట్​ హిస్టరీ ద్వార ఉద్యోగంలో స్థిరత్వాన్ని నిర్ధారించుకోండి (లేదా వ్యాపారంలో స్థిరత్వాన్ని).

    బలహీనమైన క్రెడిట్ ప్రొఫైల్ ఉన్న సందర్భాల్లో, ఆమోదం పొందే అవకాశాలను పెంచడానికి, అదనపు భద్రతను అందించడానికి రుణగ్రహీతలు కో-అప్లికెంట్‌ను జోడించడాన్ని పరిగణించవచ్చు.

    క్రెడిట్ కార్డు బిల్లులు లేదా పర్సనల్ లోన్ ఈఎంఐల్లో ఎలాంటి డిఫాల్ట్‌లు లేకుండా (ఎగవేతలు లేకుండా) క్లీన్ రీపేమెంట్ ట్రాక్ రికార్డ్‌ను కలిగి ఉండటం భవిష్యత్తులో రుణం దరఖాస్తులకు ఆమోదం పొందే అవకాశాలను మెరుగుపరుస్తుంది.

    సరళమైన ఎంపికలు అందించే రుణ సంస్థలను అన్వేషించండి.

    ప్రముఖ డిజిటల్ రుణదాతలు, ఎన్​బీఎఫ్​సీలు (నాన్-బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీలు) , ఎంపిక చేసిన ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంకులు తరచుగా మరింత సరళంగా ఉంటాయి. మీరు ప్రాథమిక అర్హత ప్రమాణాలను పాటించినట్లయితే, ఇవి ప్రత్యామ్నాయ డాక్యుమెంటేషన్‌కు అవకాశం ఇస్తాయి.

    ఈ సంస్థలు మీ నగదు ప్రవాహాలు, క్రెడిట్ స్కోర్, ఇటీవల డిఫాల్ట్ హిస్టరీ, బ్యాంక్ స్టేట్‌మెంట్ విశ్లేషణ, క్రెడిట్ బ్యూరో ఆధారిత పరిశీలనల వంటి అంశాల ఆధారంగా పర్సనల్ లోన్‌లను మంజూరు చేస్తాయి.

    రుణం కోసం దరఖాస్తు చేసే ముందు, ఆశించే రుణగ్రహీతలు పర్సనల్ లోన్ ఆఫర్‌లు, తిరిగి చెల్లింపు నిబంధనలు, వర్తించే వడ్డీ రేట్లను తప్పనిసరిగా పోల్చి చూడాలి. మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే, పూర్తి లోన్ కాలపరిమితి, మొత్తం, సంబంధిత రిస్క్‌లు, తిరిగి చెల్లింపు వ్యవధి గురించి సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్‌తో చర్చించండి.

    పర్సనల్ లోన్లలో 5 సాధారణ రిస్క్‌లు..

    పర్సనల్ లోన్ తీసుకునేటప్పుడు ఈ రిస్క్‌ల గురించి తెలుసుకోవాలి:

    వీటికి అధిక వడ్డీ రేట్లు ఉంటాయి.

    ఆలస్యంగా లేదా ఈఎంఐ చెల్లింపులు తప్పిపోతే క్రెడిట్ స్కోర్‌కు నష్టం వాటిల్లుతుంది.

    ముందస్తు చెల్లింపు జరిమానాలు, ఆలస్య రుసుములు, వార్షిక ఖర్చుల కారణంగా రుణం క్లిష్టంగా మారవచ్చు.

    నిధులు సులభంగా అందుబాటులో ఉండటం అతిగా ఖర్చు చేయడానికి మరియు అప్పులు పెరగడానికి దారితీయవచ్చు.

    నిర్ణీత గడువు తేదీలను దాటి, డిఫాల్ట్ అయిన పక్షంలో చట్టపరమైన చర్యల ముప్పు ఉంటుంది.

    చివరిగా.. శాలరీ స్లిప్‌లు లేని రుణగ్రహీతలు స్థిరమైన ప్రత్యామ్నాయ ఆదాయాన్ని సమర్పించడం ద్వారా, ప్రాథమిక అర్హత ప్రమాణాలను పాటించడం ద్వారా, బాధ్యతాయుతమైన క్రెడిట్ ప్రవర్తనను నిర్వహించడం ద్వారా మెరుగైన పర్సనల్ లోన్ ఆఫర్‌లను పొందవచ్చు.

    (గమనిక- ఇది సమాచారం కోసం రూపొందించిన కథనం మాత్రమే. పర్సనల్​ లోన్​ తీసుకోవడం రిస్కీ అని గుర్తుపెట్టుకోండి.)

    News/News/శాలరీ స్లిప్​ లేకపోయినా పర్సనల్​ లోన్​ పొందొచ్చు.. ఎలాగో తెలుసా?
    News/News/శాలరీ స్లిప్​ లేకపోయినా పర్సనల్​ లోన్​ పొందొచ్చు.. ఎలాగో తెలుసా?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes