CBSE Admit Card 2026 : సీబీఎస్ఈ క్లాస్ 10, 12 అడ్మిట్ కార్డులు విడుదల- ఇలా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి..
2026 విద్యాసంవత్సరానికి సంబంధించి 10, 12 తరగతుల బోర్డు పరీక్షల అడ్మిట్ కార్డులను సీబీఎస్ఈ తాజాగా విడుదల చేసింది. ఫిబ్రవరి 17 నుంచి పరీక్షలు ప్రారంభం కానున్నాయి. విద్యార్థులు నేరుగా డౌన్లోడ్ చేసుకునే అవకాశం లేదు కాబట్టి, తమ పాఠశాలల నుంచి ఈ అడ్మిట్ కార్డులను పొందాల్సి ఉంటుందని గుర్తుపెట్టుకోవాలి.
సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ (సీబీఎస్ఈ) 2026 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి 10, 12వ తరగతి బోర్డు పరీక్షల అడ్మిట్ కార్డులను విడుదల చేసింది. ఈ హాల్ టికెట్లు ఇప్పుడు అధికారిక సీబీఎస్ఈ పోర్టల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే, రెగ్యులర్ విద్యార్థులు తమ అడ్మిట్ కార్డులను నేరుగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి అనుమతి లేదు. పాఠశాల యాజమాన్యాలు మాత్రమే తమ లాగిన్ వివరాలను ఉపయోగించి ‘పరీక్షా సంగమ్’ పోర్టల్లోకి లాగిన్ అయ్యి, అడ్మిట్ కార్డ్లను డౌన్లోడ్ చేసి విద్యార్థులకు పంపిణీ చేయాల్సి ఉంటుంది.
సీబీఎస్ఈ 10, 12 తరగతుల బోర్డు పరీక్షలు 2026 ఫిబ్రవరి 17న ప్రారంభం కానున్నాయి. అడ్మిట్ కార్డులను పొందేందుకు విద్యార్థులు తమ పాఠశాలలతో నిరంతరం సంప్రదింపులు జరపాల్సి ఉంటుంది. అడ్మిట్ కార్డు లేకుండా పరీక్షా కేంద్రంలోకి ప్రవేశించడానికి అనుమతి ఉండదు.
సీబీఎస్ఈ 10, 12వ తరగతి అడ్మిట్ కార్డులు- ఇలా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి..
స్టెప్ 1: సీబీఎస్ఈ అధికారిక వెబ్సైట్ cbse.gov.in సందర్శించండి.
స్టెప్ 2: ‘పరీక్షా సంగమ్’ పోర్టల్పై క్లిక్ చేయండి.
స్టెప్ 3: కిందకు స్క్రోల్ చేసి 'Admit Card, Centre Material for Main Exam 2026' లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
స్టెప్ 4: క్లాస్ 10 లేదా క్లాస్ 12 అడ్మిట్ కార్డ్ లింక్ను ఎంచుకోండి.
స్టెప్ 5: యూజర్ ఐడీ, పాస్వర్డ్తో లాగిన్ అవ్వండి.
స్టెప్ 6: ఇప్పుడు అడ్మిట్ కార్డ్లు స్క్రీన్పై కనిపిస్తాయి, వాటిని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
సీబీఎస్ఈ 10, 12వ తరగతి అడ్మిట్ కార్డు డైరక్ట్ లింక్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.
సీబీఎస్ఈ అడ్మిట్ కార్డులో ఉండే వివరాలు..
అడ్మిట్ కార్డ్ పొందిన తర్వాత విద్యార్థులు ఈ కింది వివరాలను జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకోవాలి:
విద్యార్థి పేరు
రోల్ నంబర్
స్కూల్ నంబర్
సెంటర్ నంబర్
విద్యార్థి ఫోటోగ్రాఫ్
సబ్జెక్టులు, వాటి సంబంధిత కోడ్లు
పరీక్ష తేదీలు
అడ్మిట్ కార్డు ఐడీ
పుట్టిన తేదీ
పరీక్ష పేరు
పాఠశాలలకు కీలక సూచనలు..
పాఠశాలలు కేవలం అధికారిక పోర్టల్ నుంచి మాత్రమే సీబీఎస్ఈ అడ్మిట్ కార్డులను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. సీబీఎస్ఈ తన వెబ్సైట్లో లింక్ను యాక్టివేట్ చేసినప్పటికీ, ఇది కేవలం స్కూల్ లాగిన్ ద్వారా మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది. ప్రిన్సిపాల్స్, పాఠశాల గుర్తింపు పొందిన అధికారులు 'ఎగ్జామ్ సంగమ్' పోర్టల్లో తమ యూజర్ ఐడీ, పాస్వర్డ్తో లాగిన్ అవ్వాలి.
అడ్మిట్ కార్డ్లను డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత, పాఠశాలలు అందులోని సమాచారాన్ని క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేయాలి. అడ్మిట్ కార్డులను విద్యార్థులకు ఇచ్చే ముందు దానిపై ప్రిన్సిపాల్ సంతకం, పాఠశాల ముద్ర వేయడం తప్పనిసరి. పరీక్షకు ముందు ప్రతి విద్యార్థికి సరైన హాల్ టికెట్ అందేలా చూడటం పాఠశాలల బాధ్యత.
సీబీఎస్ఈ బోర్డు పరీక్షలు 2026- షెడ్యూల్..
సీబీఎస్ఈ 10వ తరగతి బోర్డు పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 17 నుంచి మార్చి 11, 2026 వరకు జరుగుతాయి. అదేవిధంగా 12వ తరగతి పరీక్షలు ఏప్రిల్ 10, 2026 వరకు కొనసాగుతాయి. విద్యార్థులు ప్రతి పరీక్ష రోజున తమ అడ్మిట్ కార్డు ప్రింటెడ్ కాపీని పరీక్షా కేంద్రానికి తప్పనిసరిగా తీసుకెళ్లాలి. నిర్ణీత సమయానికి కేంద్రానికి చేరుకోవడంతో పాటు అడ్మిట్ కార్డ్పై ఉన్న సూచనలన్నీ పాటించాలి. అడ్మిట్ కార్డ్ లేని విద్యార్థులను పరీక్షా హాల్లోకి అనుమతించరు.