CBSE board exams : సీబీఎస్ఈ బోర్డు పరీక్షలు 2026- అడ్మిట్ కార్డును ఇలా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి..
సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ (సీబీఎస్ఈ) 10, 12 తరగతుల బోర్డు పరీక్షల హాల్ టికెట్లను వచ్చే వారం విడుదల చేయనుంది. ఫిబ్రవరి 17 నుంచి పరీక్షలు ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో విద్యార్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా వీటిని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
సీబీఎస్ఈ 10, 12వ తరగతి బోర్డు పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులకు అలర్ట్! ఈ పరీక్షలకు సంబంధించిన అడ్మిట్ కార్డులను (హాల్ టికెట్లు) బోర్డు వచ్చే వారం విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది. అడ్మిట్ కార్డులు విడుదలైన వెంటనే, విద్యార్థులు తమ లాగిన్ వివరాలను ఉపయోగించి అధికారిక వెబ్సైట్ నుంచి వాటిని పొందవచ్చు.
గత ఏడాది (2025) ఫిబ్రవరి 3వ తేదీన బోర్డు అడ్మిట్ కార్డులను విడుదల చేసింది. పాత ధోరణులను పరిశీలిస్తే, ఈసారి 2026 బోర్డు పరీక్షల హాల్ టికెట్లు ఫిబ్రవరి 10వ తేదీలోపు వచ్చే అవకాశం ఉందని విద్యా వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. కాగా, ప్రైవేట్ అభ్యర్థులకు సంబంధించిన అడ్మిట్ కార్డులను ఇప్పటికే (జనవరి 19న) బోర్డు విడుదల చేసింది.
సీబీఎస్ఈ బోర్డు పరీక్షలు 2026- వచ్చే నెల 17 నుంచి ఎగ్జామ్స్..
2025-26 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి సీబీఎస్ఈ 10, 12 తరగతుల బోర్డు పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 17, 2026 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. పరీక్షలకు సమయం దగ్గర పడుతుండటంతో సీబీఎస్ఈ ఇప్పటికే పోర్టల్ను యాక్టివేట్ చేసింది. కానీ అధికారికంగా అడ్మిట్ కార్డులను ఇంకా జారీ చేయలేదు.
సీబీఎస్ఈ బోర్డు పరీక్షలు 2026- అడ్మిట్ కార్డులను డౌన్లోడ్ చేయడం ఎలా?
హాల్ టికెట్లు విడుదలైన తర్వాత విద్యార్థులు ఈ కింది స్టెప్స్ని అనుసరించవచ్చు:
స్టెప్ 1- ముందుగా అధికారిక వెబ్సైట్ cbse.gov.in ను సందర్శించాలి.
స్టెప్ 2- హోమ్పేజీలో "CBSE Board Exams Class 10 Admit Card" లేదా "Class 12 Admit Card" లింక్పై క్లిక్ చేయాలి.
స్టెప్ 3- మీ రోల్ నంబర్ లేదా అడిగిన ఇతర వివరాలను నమోదు చేయాలి.