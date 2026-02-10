Edit Profile
    CBSE exams 2026 : క్లాస్​ 12 పరీక్షలకు ముందు.. సీబీఎస్​ఈ నుంచి బిగ్​ అప్డేట్​!

    బోర్డు పరీక్షల మూల్యాంకనంలో విప్లవాత్మక మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టింది సీబీఎస్ఈ. 2026 నుంచి 12వ తరగతి సమాధాన పత్రాలను 'ఆన్-స్క్రీన్ మార్కింగ్' (ఓఎస్​ఎం) విధానంలో డిజిటల్‌గా దిద్దాలని నిర్ణయించింది. దీనివల్ల ఫలితాల వెల్లడిలో వేగం, పారదర్శకత పెరుగుతాయని బోర్డు చెబుతోంది.

    Published on: Feb 10, 2026 10:45 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    సీబీఎస్​ఈ (సెంట్రల్​ బోర్డ్​ ఆఫ్​ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్​) బోర్డు పరీక్షల మూల్యాంకన ప్రక్రియను మరింత ఆధునీకరించే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా ఈ 2026 విద్యా సంవత్సరం నుంచే 12వ తరగతి బోర్డు పరీక్షల పేపర్లను ఆన్‌లైన్ విధానంలో (ఆన్​-స్క్రీన్​ మార్కింగ్​) దిద్దనున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించింది. అయితే, 10వ తరగతి విద్యార్థులకు మాత్రం ప్రస్తుతానికి పాత పద్ధతిలోనే (భౌతికంగా) మూల్యాంకనం కొనసాగుతుందని స్పష్టం చేసింది.

    సీబీఎస్​ఈ నుంచి బిగ్​ అప్డేట్​.. (HT_PRINT)
    సీబీఎస్​ఈ నుంచి బిగ్​ అప్డేట్​.. (HT_PRINT)

    సీబీఎస్​ఈ బోర్డు పరీక్షలు 2026- ఏంటీ ఈ ఆన్-స్క్రీన్ మార్కింగ్?

    ఈ పద్ధతిలో విద్యార్థుల సమాధాన పత్రాలను స్కాన్ చేసి డిజిటల్ రూపంలోకి మారుస్తారు. ఉపాధ్యాయులు కంప్యూటర్ స్క్రీన్‌పైనే ఆ పత్రాలను చూస్తూ మార్కులు వేస్తారు. దీనివల్ల కలిగే ప్రధాన ప్రయోజనాలు..

    తప్పులకు తావుండదు: మార్కుల లెక్కింపులో (టోటలింగ్​) మనుషుల వల్ల జరిగే పొరపాట్లు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి.

    వేగవంతమైన ఫలితాలు: మాన్యువల్ పద్ధతి కంటే ఇది వేగంగా పూర్తవుతుంది. ఫలితంగా ఫలితాల వెల్లడిలో జాప్యం ఉండదు.

    టీచర్లకు వెసులుబాటు: ఉపాధ్యాయులు తమ సొంత స్కూళ్ల నుంచే మూల్యాంకనం చేసే అవకాశం ఉంటుంది. దీనివల్ల సాధారణ బోధన పనులకు ఆటంకం కలగదు.

    వెరిఫికేషన్ అవసరం ఉండదు: డిజిటల్ పద్ధతిలో మార్కులు వేయడం వల్ల, ఫలితాల తర్వాత మళ్లీ రీ-వెరిఫికేషన్ లేదా మార్కుల లెక్కింపు కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే అవసరం ఉండదని బోర్డు పేర్కొంది.

    సీబీఎస్​ఈ పరీక్షలు 2026- స్కూళ్లకు బోర్డు ఆదేశాలు..

    ఈ నూతన విధానానికి అనుగుణంగా పాఠశాలలు తమ కంప్యూటర్ ల్యాబ్‌లను సిద్ధం చేసుకోవాలని సీబీఎస్ఈ సూచించింది. కనీసం 4జీబీ ర్యామ్, విండోస్ 8 అంతకంటే పై వెర్షన్ ఉన్న సిస్టమ్స్, కనీసం 2 ఎంబీపీఎస్​ ఇంటర్నెట్ వేగం, నిరంతర విద్యుత్ సరఫరా వంటి సదుపాయాలు ఉండాలని స్పష్టం చేసింది.

    అంతేకాదు, ఉపాధ్యాయులకు ఈ కొత్త సిస్టమ్‌పై పట్టు వచ్చేలా సీబీఎస్​ఈ ప్రత్యేక శిక్షణ కార్యక్రమాలను నిర్వహించనుంది. ట్రైనింగ్ వీడియోలతో పాటు ఏవైనా సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తితే పరిష్కరించడానికి ప్రత్యేకంగా కాల్ సెంటర్లను కూడా ఏర్పాటు చేస్తోంది.

    సీబీఎస్​ఈ 10, 12వ తరగతి పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 17న ప్రారంభంకానున్నాయి. ప్రస్తుతం భారత్ సహా 26 దేశాల్లో సుమారు 46 లక్షల మంది విద్యార్థులు సీబీఎస్ఈ పరీక్షలు రాస్తున్నారు. ఈ భారీ వ్యవస్థను మరింత పారదర్శకంగా మార్చేందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు బోర్డు తెలిపింది.

