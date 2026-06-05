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    సీబీఎస్‌ఈ కీలక ప్రకటన: ఎక్స్‌ట్రా ప్రశ్నలు రాస్తే మార్కులు ఎలా ఇస్తారంటే?

    బోర్డు పరీక్షల్లో అదనపు (ఎక్స్‌ట్రా) ప్రశ్నలు రాసిన విద్యార్థుల మార్కుల కేటాయింపుపై నెలకొన్న గందరగోళానికి సీబీఎస్‌ఈ స్పష్టతనిచ్చింది. దీంతో పాటు రీ-ఇవాల్యుయేషన్, వెరిఫికేషన్ ప్రక్రియకు సంబంధించిన తేదీలు, ఫీజుల వివరాలను వెల్లడించింది.

    Published on: Jun 05, 2026 10:12 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    సీబీఎస్‌ఈ (CBSE) బోర్డు పరీక్షల్లో అదనపు ప్రశ్నలు రాసిన విద్యార్థుల మార్కుల మూల్యాంకనంపై వస్తున్న సందేహాలను సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ నివృత్తి చేసింది. దీనికి సంబంధించిన అధికారిక నోటీసును బోర్డు తన వెబ్‌సైట్ cbse.gov.in లో అందుబాటులో ఉంచింది.

    సీబీఎస్‌ఈ కీలక ప్రకటన: ఎక్స్‌ట్రా ప్రశ్నలు రాస్తే మార్కులు ఎలా ఇస్తారంటే?
    సీబీఎస్‌ఈ కీలక ప్రకటన: ఎక్స్‌ట్రా ప్రశ్నలు రాస్తే మార్కులు ఎలా ఇస్తారంటే?

    తమ సమాధాన పత్రాల (Answer books) స్కాన్డ్ కాపీలను పొందిన కొందరు విద్యార్థులు, కాలిక్యులేషన్ షీట్‌లోని మార్కులకు, తమకు వచ్చిన మొత్తం మార్కులకు తేడాలు ఉన్నట్లు బోర్డు దృష్టికి తెచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో విద్యార్థుల్లో ఉన్న అపోహలను తొలగించడానికి సీబీఎస్‌ఈ ఈ వివరణ ఇచ్చింది.

    'ఓవర్ అటెంప్ట్' విధానం అంటే ఏంటి?

    ప్రశ్నాపత్రాల్లో ఇంటర్నల్ ఛాయిస్ (Internal choices) ఉండటం వల్ల విద్యార్థులు నిర్ణీత సంఖ్య కంటే ఎక్కువ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాస్తుంటారు. ఇలాంటి సందర్భాల్లో, విద్యార్థి రాసిన అన్ని సమాధానాలలో దేనికైతే అత్యధిక మార్కులు వచ్చాయో, వాటినే ఫైనల్ ఫలితాల కోసం బోర్డు పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది.

    మిగిలిన ప్రశ్నలను 'ఓవర్ అటెంప్ట్' (Over Attempt) కింద లెక్కిస్తారు. ఫలితాల గుర్తింపులో పరిగణనలోకి తీసుకోని ఆ అదనపు మార్కుల పక్కన ఆస్టరిస్క్ (*) గుర్తును చూపిస్తారు. ఈ విధానం వల్ల విద్యార్థులకు ఎలాంటి నష్టం జరగదని, మెరుగైన మార్కులనే సిస్టమ్ లెక్కిస్తుందని బోర్డు స్పష్టం చేసింది.

    రీ-ఇవాల్యుయేషన్, వెరిఫికేషన్ గడువు ఇదే

    సమాధాన పత్రాల స్కాన్డ్ కాపీలను పొందిన విద్యార్థులు, వాటిలో ఏవైనా లోపాలు ఉంటే వెరిఫికేషన్ లేదా రీ-ఇవాల్యుయేషన్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి బోర్డు అవకాశం కల్పించింది. ఈ ఆన్‌లైన్ పోర్టల్ జూన్ 2, 2026న ప్రారంభం కాగా, జూన్ 6, 2026 రాత్రికి ముగియనుంది. స్కాన్డ్ కాపీలు తీసుకున్న విద్యార్థులు మాత్రమే ఈ సదుపాయాన్ని ఉపయోగించుకోవడానికి అర్హులు.

    ఫీజుల వివరాలు

    వెరిఫికేషన్ ఫీజు: సమాధాన పత్రాల్లోని లోపాల పరిశీలన కోసం ఒక్కో బుక్‌లెట్‌కు రూ. 100 చెల్లించాలి.

    రీ-ఇవాల్యుయేషన్ ఫీజు: పునఃపరిశీలన కోసం ఒక్కో ప్రశ్నకు రూ. 25 చొప్పున చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

    చెల్లింపు విధానం: ఈ ఫీజును యూపీఐ (UPI), క్రెడిట్ కార్డ్, డెబిట్ కార్డ్ లేదా నెట్ బ్యాంకింగ్ వంటి ఆన్‌లైన్ మార్గాల ద్వారా మాత్రమే చెల్లించాలి.

    వేటికి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు?

    విద్యార్థులు తమకు అందిన స్కాన్డ్ కాపీలలో పేజీలు మిస్ అవ్వడం, సప్లిమెంటరీ షీట్లు లేకపోవడం, మ్యాప్‌లు లేదా గ్రాఫ్‌లు జత చేయకపోవడం, పేజీలు సరిగ్గా కనిపించకపోవడం (Blurred), తప్పుడు ఆన్సర్ బుక్ రావడం లేదా వేరే సెట్ ప్రకారం మూల్యాంకనం జరగడం వంటి సమస్యలపై ఆన్‌లైన్‌లో ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.

    అలాగే సబ్జెక్టుల వారీగా ప్రశ్న నంబరు, పేజీ నంబరును పేర్కొంటూ రీ-ఇవాల్యుయేషన్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అయితే, విద్యార్థులు కేవలం ఒకే ఒక్క దరఖాస్తును మాత్రమే సమర్పించాలని సీబీఎస్‌ఈ గట్టిగా సూచించింది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    ప్రశ్న 1: అదనపు ప్రశ్నలు (Extra Questions) రాస్తే సీబీఎస్‌ఈ మార్కులు ఎలా లెక్కిస్తుంది?

    జవాబు: విద్యార్థి రాసిన అన్ని సమాధానాలలో వేటికైతే ఎక్కువ మార్కులు వచ్చాయో వాటినే ఫైనల్ ఫలితాల కోసం తీసుకుంటారు. తక్కువ మార్కులు వచ్చిన అదనపు ప్రశ్నలను 'ఓవర్ అటెంప్ట్'గా పరిగణించి వాటి పక్కన ఆస్టరిస్క్ (*) గుర్తును ఉంచుతారు.

    ప్రశ్న 2: వెరిఫికేషన్, రీ-ఇవాల్యుయేషన్‌కు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి చివరి తేదీ ఎప్పుడు?

    జవాబు: ఈ ప్రక్రియ జూన్ 2, 2026న ప్రారంభమైంది. ఆన్‌లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి జూన్ 6, 2026 చివరి తేదీ.

    ప్రశ్న 3: ఈ సదుపాయాన్ని విద్యార్థులందరూ ఉపయోగించుకోవచ్చా?

    జవాబు: లేదు, బోర్డు నుంచి తమ సమాధాన పత్రాల స్కాన్డ్ కాపీలను ముందే పొందిన విద్యార్థులు మాత్రమే ఈ వెరిఫికేషన్ లేదా రీ-ఇవాల్యుయేషన్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/సీబీఎస్‌ఈ కీలక ప్రకటన: ఎక్స్‌ట్రా ప్రశ్నలు రాస్తే మార్కులు ఎలా ఇస్తారంటే?
    Home/News/సీబీఎస్‌ఈ కీలక ప్రకటన: ఎక్స్‌ట్రా ప్రశ్నలు రాస్తే మార్కులు ఎలా ఇస్తారంటే?
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