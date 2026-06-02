సీబీఎస్ఈ రీ-ఎవల్యూషన్ పోర్టల్పై సైబర్ దాడుల కలకలం: క్లారిటీ ఇచ్చిన బోర్డు
సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ (CBSE) రీ-ఎవల్యూషన్ (పునర్మూల్యాంకనం) పోర్టల్పై మంగళవారం సైబర్ దాడులు జరిగాయి. కేవలం రెండు నిమిషాల వ్యవధిలోనే ఈ పోర్టల్పై 1.5 మిలియన్ల (15 లక్షల) హిట్స్ రావడం వల్ల సేవలకు అంతరాయం కలిగింది. అయితే, బోర్డు సైబర్ సెక్యూరిటీ బృందాలు సేవలను పునరుద్ధరించాయి.
సీబీఎస్ఈ రీ-ఎవల్యూషన్ పోర్టల్ను లక్ష్యంగా చేసుకుని హ్యాకర్లు దాడులకు పాల్పడినట్లు బోర్డు అధికారికంగా ప్రకటించింది. విద్యార్థులు తమ మార్కుల పునర్మూల్యాంకనం కోసం దరఖాస్తు చేసుకుంటున్న సమయంలో ఈ అంతరాయం ఎదురైంది.
సైబర్ దాడుల తీవ్రత
భారీ ట్రాఫిక్ దాడి: పోర్టల్ సేవలను నిలిపివేయడమే ధ్యేయంగా దుండగులు కేవలం రెండు నిమిషాల్లో 1.5 మిలియన్ల (15 లక్షల) హిట్స్తో వ్యవస్థను స్తంభింపజేయడానికి ప్రయత్నించారు.
డేటా దొంగతనానికి ప్రయత్నం: సైట్ను డౌన్ చేయడమే కాకుండా, పోర్టల్లో ఉన్న ఫైళ్లను అనధికారికంగా యాక్సెస్ చేయడానికి (Unauthorized file access) 1 లక్షకు పైగా ప్రయత్నాలు జరిగాయి.
సేవలు పునరుద్ధరణ - ప్రస్తుత పరిస్థితి
సైబర్ దాడులు జరిగినప్పటికీ, సీబీఎస్ఈ సాంకేతిక విభాగం వెంటనే అప్రమత్తమైంది. మంగళవారం మధ్యాహ్నం 3:00 గంటల సమయానికి అందిన సమాచారం ప్రకారం, బోర్డు ఈ సమస్యను పరిష్కరించి పోర్టల్ను తిరిగి అందుబాటులోకి తెచ్చింది.
"ప్రస్తుతం సీబీఎస్ఈ రీ-ఎవల్యూషన్ పోర్టల్ ఒకే సమయంలో 8,000 మందికి పైగా రియల్ టైమ్ యూజర్లకు (Concurrent Users) మద్దతు ఇస్తోంది. ఈ రోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు 16,000 మందికి పైగా విద్యార్థులు తమ దరఖాస్తులను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు" అని సీబీఎస్ఈ ప్రధాన కార్యాలయం తెలిపింది.
విద్యార్థుల కోసం తీసుకున్న చర్యలు
విద్యార్థుల నుంచి వచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ ఆధారంగా అప్లికేషన్ ప్రక్రియను మరింత సులభతరం చేసినట్లు బోర్డు తెలిపింది. దరఖాస్తు చేసుకునే సమయంలో విద్యార్థులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఉండేందుకు సెషన్ టైమ్ లిమిట్స్ను (Session Time Limits) పొడిగించినట్లు వెల్లడించింది. విద్యార్థుల భద్రత, సౌకర్యార్థం తమ బృందాలు నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూనే ఉంటాయని బోర్డు స్పష్టం చేసింది.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.