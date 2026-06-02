Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    సీబీఎస్‌ఈ రీ-ఎవల్యూషన్ పోర్టల్‌పై సైబర్ దాడుల కలకలం: క్లారిటీ ఇచ్చిన బోర్డు

    సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ (CBSE) రీ-ఎవల్యూషన్ (పునర్మూల్యాంకనం) పోర్టల్‌పై మంగళవారం సైబర్ దాడులు జరిగాయి. కేవలం రెండు నిమిషాల వ్యవధిలోనే ఈ పోర్టల్‌పై 1.5 మిలియన్ల (15 లక్షల) హిట్స్ రావడం వల్ల సేవలకు అంతరాయం కలిగింది. అయితే, బోర్డు సైబర్ సెక్యూరిటీ బృందాలు సేవలను పునరుద్ధరించాయి.

    Published on: Jun 02, 2026 4:16 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    సీబీఎస్‌ఈ రీ-ఎవల్యూషన్ పోర్టల్‌ను లక్ష్యంగా చేసుకుని హ్యాకర్లు దాడులకు పాల్పడినట్లు బోర్డు అధికారికంగా ప్రకటించింది. విద్యార్థులు తమ మార్కుల పునర్మూల్యాంకనం కోసం దరఖాస్తు చేసుకుంటున్న సమయంలో ఈ అంతరాయం ఎదురైంది.

    సీబీఎస్‌ఈ రీ-ఎవల్యూషన్ పోర్టల్‌పై సైబర్ దాడుల కలకలం: క్లారిటీ ఇచ్చిన బోర్డు
    సీబీఎస్‌ఈ రీ-ఎవల్యూషన్ పోర్టల్‌పై సైబర్ దాడుల కలకలం: క్లారిటీ ఇచ్చిన బోర్డు

    సైబర్ దాడుల తీవ్రత

    భారీ ట్రాఫిక్ దాడి: పోర్టల్ సేవలను నిలిపివేయడమే ధ్యేయంగా దుండగులు కేవలం రెండు నిమిషాల్లో 1.5 మిలియన్ల (15 లక్షల) హిట్స్‌తో వ్యవస్థను స్తంభింపజేయడానికి ప్రయత్నించారు.

    డేటా దొంగతనానికి ప్రయత్నం: సైట్‌ను డౌన్ చేయడమే కాకుండా, పోర్టల్‌లో ఉన్న ఫైళ్లను అనధికారికంగా యాక్సెస్ చేయడానికి (Unauthorized file access) 1 లక్షకు పైగా ప్రయత్నాలు జరిగాయి.

    సేవలు పునరుద్ధరణ - ప్రస్తుత పరిస్థితి

    సైబర్ దాడులు జరిగినప్పటికీ, సీబీఎస్‌ఈ సాంకేతిక విభాగం వెంటనే అప్రమత్తమైంది. మంగళవారం మధ్యాహ్నం 3:00 గంటల సమయానికి అందిన సమాచారం ప్రకారం, బోర్డు ఈ సమస్యను పరిష్కరించి పోర్టల్‌ను తిరిగి అందుబాటులోకి తెచ్చింది.

    "ప్రస్తుతం సీబీఎస్‌ఈ రీ-ఎవల్యూషన్ పోర్టల్ ఒకే సమయంలో 8,000 మందికి పైగా రియల్ టైమ్ యూజర్లకు (Concurrent Users) మద్దతు ఇస్తోంది. ఈ రోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు 16,000 మందికి పైగా విద్యార్థులు తమ దరఖాస్తులను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు" అని సీబీఎస్‌ఈ ప్రధాన కార్యాలయం తెలిపింది.

    విద్యార్థుల కోసం తీసుకున్న చర్యలు

    విద్యార్థుల నుంచి వచ్చిన ఫీడ్‌బ్యాక్ ఆధారంగా అప్లికేషన్ ప్రక్రియను మరింత సులభతరం చేసినట్లు బోర్డు తెలిపింది. దరఖాస్తు చేసుకునే సమయంలో విద్యార్థులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఉండేందుకు సెషన్ టైమ్ లిమిట్స్‌ను (Session Time Limits) పొడిగించినట్లు వెల్లడించింది. విద్యార్థుల భద్రత, సౌకర్యార్థం తమ బృందాలు నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూనే ఉంటాయని బోర్డు స్పష్టం చేసింది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/News/సీబీఎస్‌ఈ రీ-ఎవల్యూషన్ పోర్టల్‌పై సైబర్ దాడుల కలకలం: క్లారిటీ ఇచ్చిన బోర్డు
    Home/News/సీబీఎస్‌ఈ రీ-ఎవల్యూషన్ పోర్టల్‌పై సైబర్ దాడుల కలకలం: క్లారిటీ ఇచ్చిన బోర్డు
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes