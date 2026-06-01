    సీబీఎస్‌ఈ క్లాస్ 12 రీ-ఇవాల్యుయేషన్ పోర్టల్ ఎప్పుడు ఓపెన్ అవుతుంది? బోర్డు కీలక అప్‌డేట్

    సీబీఎస్‌ఈ (CBSE) 12వ తరగతి మార్కుల వెరిఫికేషన్, రీ-ఇవాల్యుయేషన్ పోర్టల్ ప్రారంభంలో సాంకేతిక కారణాల వల్ల ఆలస్యం జరుగుతోంది. జూన్ 1న ప్రారంభం కావాల్సిన ఈ వెబ్‌సైట్ ఇంకా ఓపెన్ కాకపోవడంతో విద్యార్థులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. దీనిపై బోర్డు స్పందిస్తూ త్వరలోనే పోర్టల్ లైవ్‌లోకి వస్తుందని స్పష్టం చేసింది.

    Published on: Jun 01, 2026 3:42 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    సీబీఎస్‌ఈ 12వ తరగతి ఫలితాల తర్వాత మార్కుల వెరిఫికేషన్, రీ-ఇవాల్యుయేషన్ (పునర్మూల్యాంకనం) కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకునే వేలాది మంది విద్యార్థులు ప్రస్తుతం తీవ్ర నిరీక్షణలో ఉన్నారు. ముందస్తు షెడ్యూల్ ప్రకారం జూన్ 1వ తేదీనే ఈ పోర్టల్ ప్రారంభం కావాల్సి ఉన్నప్పటికీ, సాంకేతిక కారణాల వల్ల వెబ్‌సైట్ ఇంకా అందుబాటులోకి రాలేదు.

    ప్రస్తుతం ఆ లింక్‌ను ఓపెన్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్న విద్యార్థులకు "Site is under updation and will be available soon" (వెబ్‌సైట్ అప్‌డేట్ అవుతోంది, త్వరలోనే అందుబాటులోకి వస్తుంది) అనే మెసేజ్ కనిపిస్తోంది. నిజానికి ఈ పోర్టల్‌ను మే 29నే ప్రారంభించాల్సి ఉండగా, మూల్యాంకన ప్రక్రియను మరింత పారదర్శకంగా మార్చేందుకు వీలుగా బోర్డు దీనిని జూన్ 1కి వాయిదా వేసింది. అయితే జూన్ 1 మధ్యాహ్నం దాటినా సైట్ ఓపెన్ కాకపోవడంతో విద్యార్థుల్లో గందరగోళం నెలకొంది.

    త్వరలోనే లైవ్‌లోకి రానుంది: సీబీఎస్‌ఈ

    ఈ ఆలస్యంపై విద్యార్థులు ఆందోళన చెందుతున్న తరుణంలో, సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ (CBSE) సామాజిక మాధ్యమం 'X' (ట్విట్టర్) ద్వారా ఒక అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది.

    "ప్రియమైన విద్యార్థులారా, మార్కుల వెరిఫికేషన్, రీ-ఇవాల్యుయేషన్ పోర్టల్ త్వరలోనే అందుబాటులోకి (Live) వస్తుంది. దీనికి సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటన త్వరలోనే వెలువడుతుంది" అని బోర్డు పేర్కొంది.

    ఈ ప్రకటన విద్యార్థులకు కొంత ఉపశమనాన్ని కలిగించినప్పటికీ, పోర్టల్ ఖచ్చితంగా ఏ సమయానికి ఓపెన్ అవుతుందనే పూర్తి టైమ్‌లైన్‌ను మాత్రం బోర్డు ఇంకా వెల్లడించలేదు.

    రీ-ఇవాల్యుయేషన్‌కు ఎవరు అర్హులు? దరఖాస్తు విధానం ఏంటి?

    ఈసారి సీబీఎస్‌ఈ రీ-ఇవాల్యుయేషన్ ప్రక్రియలో కొన్ని ముఖ్యమైన మార్పులు చేసింది. ఈ సదుపాయం అందరికీ అందుబాటులో ఉండదు:

    స్కాన్డ్ కాపీలు ఉన్నవారికే అవకాశం: గతంలో మార్కుల వెరిఫికేషన్‌కు దరఖాస్తు చేసుకుని, తమ సమాధాన పత్రాల (Answer books) స్కాన్ చేసిన కాపీలను పొందిన 12వ తరగతి విద్యార్థులు మాత్రమే రీ-ఇవాల్యుయేషన్‌కు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులు.

    ప్రశ్నల వారీగా అభ్యంతరాలు: విద్యార్థులు తమ పూర్తి పేపర్‌ను కాకుండా, కేవలం నిర్దిష్ట ప్రశ్నలను మాత్రమే ఎంచుకుని, వాటికి మార్కులు సరిగ్గా పడలేదని అభ్యంతరం వ్యక్తం చేయాల్సి ఉంటుంది. మార్కులు ఎందుకు కలపాలో విద్యార్థులు సరైన కారణాన్ని కూడా వివరించాలి.

    మార్కింగ్ స్కీమ్‌తో పోలిక: అభ్యంతరాలు సమర్పించే ముందు విద్యార్థులు బోర్డు విడుదల చేసిన అధికారిక మార్కింగ్ స్కీమ్‌తో తమ సమాధానాలను సరిపోల్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత సబ్జెక్ట్ నిపుణులు 'OSM' సిస్టమ్ ద్వారా ఆ సమాధానాలను పరిశీలించి మార్కులను అప్‌డేట్ చేస్తారు.

    ఈ ఏడాది డిజిటల్ మూల్యాంకన విధానం (OSM System)పై విద్యార్థుల నుంచి కొన్ని ఫిర్యాదులు రావడంతో విద్యాశాఖ కూడా దీనిపై స్పందించింది. సాంకేతిక లోపాలను సరిదిద్ది, అర్హులైన విద్యార్థుల సమస్యలను పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇచ్చింది.

    విద్యార్థులు ఏం చేయాలి?

    పోర్టల్ పూర్తిగా అందుబాటులోకి వచ్చే వరకు విద్యార్థులు సీబీఎస్‌ఈ అధికారిక 'Post-Result Activities' వెబ్‌సైట్‌ను నిరంతరం గమనిస్తూ ఉండాలని బోర్డు సూచించింది. ఏవైనా తీవ్రమైన సమస్యలు ఎదురైతే బోర్డుకు చెందిన టెలి-కౌన్సెలింగ్ హెల్ప్‌లైన్ లేదా ఈమెయిల్ సపోర్ట్ సేవలను సంప్రదించవచ్చు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

