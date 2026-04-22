CBSE Class 12 result : ఇంకొన్ని రోజుల్లో సీబీఎస్ఈ 12వ తరగతి ఫలితాలు! ఇలా చెక్ చేసుకోండి..
CBSE Class 12 results : సీబీఎస్ఈ 12వ తరగతి ఫలితాలు ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతాయి? ఫలితాలను ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి? ఎస్ఎంఎస్ సర్వీస్ ద్వారా సీబీఎస్ఈ క్లాస్ 12 రిజల్ట్స్ని ఎలా పొందాలి? పాస్ మార్కులు ఎంత? పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
CBSE Class 12 result 2026 date : సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ (సీబీఎస్ఈ) 2026 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి 12వ తరగతి ఫలితాలను వెల్లడించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఫలితాలు విడుదలైన వెంటనే విద్యార్థులు బోర్డు అధికారిక వెబ్సైట్ results.cbse.nic.in లో తమ డిజిటల్ మార్క్షీట్లను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
ఫిబ్రవరి 17 నుంచి ఏప్రిల్ 10 మధ్య జరిగిన ఈ పరీక్షలకు దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 18 లక్షల మంది విద్యార్థులు హాజరయ్యారు. ఈ ఏడాది 10.2 లక్షల మంది బాలురు, 8.3 లక్షల మంది బాలికలు ఈ పరీక్షలకు హాజరయ్యారు. పరీక్షా ఫలితాల కోసం విద్యార్థులు తమ రోల్ నంబర్, స్కూల్ నంబర్, పుట్టిన తేదీ, అడ్మిట్ కార్డ్ ఐడీని సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి.
సీబీఎస్ఈ 12వ తరగతి ఫలితాలు ఎప్పుడు వచ్చే అవకాశం ఉంది?
గత మూడేళ్ల ట్రెండ్ను పరిశీలిస్తే, మే రెండో వారంలో ఫలితాలు విడుదలవుతున్నాయి. అయితే, ఈసారి ఏప్రిల్ చివరి వారం లేదా మే మొదటి వారంలోనే సీబీఎస్ఈ క్లాస్ 12 ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం ఉందని అంచనా.
2025: మే 13
2024: మే 13
2023: మే 12
సీబీఎస్ఈ 12వ తరగతి ఫలితాలను ఎక్కడ చూసుకోవాలి?
విద్యార్థులు కింద పేర్కొన్న వెబ్సైట్ల ద్వారా ఫలితాలను ట్రాక్ చేయవచ్చు:
- cbseresults.nic.in
- cbse.gov.in
- digilocker.gov.in
- results.gov.in
అంతేకాకుండా, Digilocker, UMANG మొబైల్ యాప్లు, ఎస్ఎంఎస్ సర్వీస్, ఐవీఆర్ఎస్ సర్వీస్ ద్వారా కూడా మార్కులను తెలుసుకోవచ్చు.
సీబీఎస్ఈ 12వ తరగతి ఫలితాల డైరక్ట్ లింక్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.
ఆన్లైన్లో సీబీఎస్ఈ 12వ తరగతి ఫలితాలను చెక్ చేయడం ఎలా?
స్టెప్ 1- cbseresults.nic.in వెబ్సైట్ను సందర్శించండి.
స్టెప్ 2- హోమ్ పేజీలో 'CBSE 12th Result 2026' లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
స్టెప్ 3- మీ లాగిన్ వివరాలను (రోల్ నంబర్, స్కూల్ నంబర్, అడ్మిట్ కార్డ్ ఐడి) నమోదు చేయండి.
స్టెప్ 4- 'Submit' బటన్ నొక్కగానే మీ ఫలితాలు స్క్రీన్పై కనిపిస్తాయి.
స్టెప్ 5- మార్కులను సరిచూసుకుని, భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం ప్రింట్ తీసుకోండి.
సీబీఎస్ఈ 12వ తరగతి ఫలితాలు- ఎస్ఎంఎస్ సర్వీస్ ద్వారా ఇలా..
ఇంటర్నెట్ అందుబాటులో లేని వారు ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా కూడా ఫలితాలు పొందవచ్చు:
మీ మొబైల్లో CBSE12 <రోల్ నంబర్> <పుట్టిన తేదీ> <స్కూల్ నంబర్> <సెంటర్ నంబర్> అని టైప్ చేసి 7738299899కు పంపాలి. బోర్డు మీ స్కోర్లను తిరిగి అదే నంబర్కు మెసేజ్ రూపంలో పంపుతుంది.
సీబీఎస్ఈ 12వ తరగతి ఫలితాలు- పాస్ మార్కులు, ఇతర వివరాలు..
సీబీఎస్ఈ నిబంధనల ప్రకారం, 12వ తరగతిలో ఉత్తీర్ణత సాధించాలంటే థియరీ, ప్రాక్టికల్ పరీక్షల్లో విడివిడిగా కనీసం 33 శాతం మార్కులు సాధించాలి. ఒకవేళ ఎవరైనా ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సబ్జెక్టులలో విఫలమైతే, వారికి జులై 2026లో నిర్వహించే 'కంపార్ట్మెంట్' (సప్లిమెంటరీ) పరీక్షల ద్వారా మరో అవకాశం కల్పిస్తారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు -
1. CBSE 12వ తరగతి ఫలితాల తేదీని బోర్డు ముందుగా ప్రకటిస్తుందా?
సాధారణంగా CBSE ఫలితాల తేదీని ముందే ప్రకటించదు. డైరెక్ట్గా వెబ్సైట్లో లింక్ అందుబాటులోకి తెస్తుంది.
2. డిజిలాకర్ (DigiLocker) ద్వారా ఫలితాలు ఎలా పొందాలి?
డిజిలాకర్ యాప్లో లాగిన్ అయ్యి, మీ ఆధార్ నంబర్ను అనుసంధానించాలి. ఆపై 'CBSE' సెక్షన్లోకి వెళ్లి మీ వివరాలు ఇస్తే మార్క్షీట్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది.
3. పాస్ పర్సంటేజ్ వివరాలు ఎప్పుడు తెలుస్తాయి?
ఫలితాలు విడుదలైన వెంటనే బోర్డు అధికారికంగా రాష్ట్రాల వారీగా, లింగం వారీగా ఉత్తీర్ణత గణాంకాలను వెబ్సైట్లో ఉంచుతుంది.
4. ఐవిఆర్ఎస్ (IVRS) ద్వారా మార్కులు తెలుసుకోవడం ఎలా?
మీ ఏరియా కోడ్ జోడించి 24300699 నంబర్కు కాల్ చేయడం ద్వారా వాయిస్ కాల్లో మీ మార్కులను వినవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు.