సీబీఎస్ఈ 10, 12వ తరగతి డేట్షీట్ విడుదల.. పరీక్షల షెడ్యూల్ ఇదిగో
సీబీఎస్ఈ 10, 12వ తరగతుల బోర్డు పరీక్షల డేట్షీట్ 2027 విడుదలయింది. ఫిబ్రవరి 16 నుంచి పరీక్షలు ప్రారంభం కానున్నాయి. అధికారిక వెబ్సైట్ cbse.gov.in లో పూర్తి టైమ్టేబుల్ను అందుబాటులో ఉంచారు.
బోర్డు పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులకు కేంద్ర మాధ్యమిక విద్యా బోర్డు (సీబీఎస్ఈ) కీలక అప్డేట్ ఇచ్చింది. 2027 విద్యాసంవత్సరానికి సంబంధించి 10, 12వ తరగతుల బోర్డు పరీక్షల డేట్షీట్ను బోర్డు అధికారికంగా విడుదల చేసింది. పరీక్షలకు హాజరయ్యే విద్యార్థులు సీబీఎస్ఈ అధికారిక వెబ్సైట్ cbse.gov.in ద్వారా పూర్తి షెడ్యూల్ను నిమిషాల్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
ఫిబ్రవరి 16 నుంచే పరీక్షలు
ఈసారి పదో తరగతి, పన్నెండో తరగతి పరీక్షలు రెండూ ఒకే రోజు అంటే ఫిబ్రవరి 16 నుంచే ప్రారంభం కానున్నాయి. పదో తరగతి పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 16న పెయింటింగ్ పేపర్తో ప్రారంభమై మార్చి 9న ముగుస్తాయి. చివరి రోజున టిబెటన్, జర్మన్, నేషనల్ క్యాడెట్ కార్ప్స్ (ఎన్సీసీ), ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ బుక్ కీపింగ్ అండ్ అకౌంటెన్సీ తదితర పరీక్షలు జరగనున్నాయి.
మరోవైపు పన్నెండో తరగతి పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 16న ఫిజిక్స్ పేపర్తో మొదలై ఏప్రిల్ 9, 2027న రిటైల్, వెబ్ అప్లికేషన్ పరీక్షలతో పూర్తవుతాయి. 10, 12వ తరగతుల పరీక్షలన్నీ ఉదయం 10:30 గంటలకు ప్రారంభమై మధ్యాహ్నం 1:30 గంటల వరకు జరుగుతాయి.
పరీక్షల షెడ్యూల్ ఇలా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి
బోర్డు పరీక్షల షెడ్యూల్ను సులువుగా డౌన్లోడ్ చేసుకునేందుకు ఈ కింది దశలు పాటించవచ్చు:
- సీబీఎస్ఈ అధికారిక వెబ్సైట్ cbse.gov.in ను సందర్శించండి.
- హోమ్ పేజీలో కనిపించే 'CBSE Datesheet 2027' లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
- స్క్రీన్పై కొత్త పీడీఎఫ్ (PDF) ఫైల్ ఓపెన్ అవుతుంది. అక్కడ పరీక్ష తేదీలను పరిశీలించవచ్చు.
- పీడీఎఫ్ను డౌన్లోడ్ చేసుకుని, భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం ప్రింటౌట్ తీసుకుని దగ్గర ఉంచుకోండి.
46 లక్షల మంది విద్యార్థులు.. 40 వేలకు పైగా కాంబినేషన్లు
ఈ ఏడాది సీబీఎస్ఈ బోర్డు పరీక్షలకు భారీగా విద్యార్థులు నమోదు చేసుకున్నారు. 12వ తరగతిలో 19.8 లక్షల మందికి పైగా, 10వ తరగతిలో 26.5 లక్షల మందికి పైగా విద్యార్థులు పరీక్ష రాయనున్నారు. పదో తరగతిలో మొత్తం 83 సబ్జెక్టులకు, 12వ తరగతిలో 121 సబ్జెక్టులకు పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు.
ఏ ఒక్క విద్యార్థికీ రెండు పరీక్షలు ఒకే రోజు రాకుండా ఉండేలా బోర్డు జాగ్రత్తలు తీసుకుంది. దీని కోసం అనేక సబ్జెక్ట్ కాంబినేషన్లను పరిగణనలోకి తీసుకుని ఈ షెడ్యూల్ను రూపొందించారు. అలాగే పరీక్షల విధుల వల్ల ఉపాధ్యాయులు సుదీర్ఘకాలం పాఠశాలలకు దూరం కాకుండా బోర్డు చర్యలు చేపట్టింది. దీనివల్ల బోర్డు పరీక్షలు లేని ఇతర తరగతుల విద్యార్థుల బోధనకు ఎలాంటి ఆటంకం కలగదు. మరిన్ని వివరాల కోసం విద్యార్థులు సీబీఎస్ఈ అధికారిక వెబ్సైట్ను చూడవచ్చు.
పరీక్షల డైరెక్ట్ లింక్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More