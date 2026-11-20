3 భాషల పాలసీ మినహాయింపు రద్దు చేయండి.. సుప్రీం కోర్టుకు సీబీఎస్ఈ
6వ తరగతి విద్యార్థులకు 3 భాషల విధానం నుంచి ఇచ్చిన మినహాయింపును రద్దు చేయాలని సీబీఎస్ఈ సుప్రీంకోర్టును కోరింది. దీనివల్ల దేశంలో 1 శాతం కంటే తక్కువ మందికే ప్రయోజనమని బోర్డు పేర్కొంది. ఈ పిటిషన్పై కోర్టు వచ్చే వారం విచారణ జరపనుంది.
దేశవ్యాప్తంగా సీబీఎస్ఈ పాఠశాలల్లో 6వ తరగతి విద్యార్థులకు 3 భాషల విధానం నుంచి ఇచ్చిన మినహాయింపును వెనక్కి తీసుకోవాలని కేంద్రీయ మాధ్యమిక విద్యా మండలి (సీబీఎస్ఈ) సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించింది. ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరానికి ఈ మినహాయింపునిస్తూ సెప్టెంబర్ 28న జారీ చేసిన ఉత్తర్వులను ఉపసంహరించుకోవాలని కోరుతూ బుధవారం పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. ఈ ఉత్తర్వులు దేశంలోని సీబీఎస్ఈ పాఠశాలల్లో 6వ తరగతి చదువుతున్న వారిలో 1 శాతం కంటే తక్కువ మంది విద్యార్థులకే వర్తిస్తాయని బోర్డు స్పష్టం చేసింది.
దేశంలోని సీబీఎస్ఈ పాఠశాలల్లో 6వ తరగతి చదువుతున్న మొత్తం 23.44 లక్షల మందికి పైగా విద్యార్థుల్లో 99.82 శాతం మంది (23.40 లక్షల మందికి పైగా) ఇప్పటికే రెండు దేశీయ భాషలను అభ్యసిస్తున్నారని సీబీఎస్ఈ తన పిటిషన్లో పేర్కొంది. రెండు విదేశీ భాషలు చదువుతున్న 4,186 మందికి (సుమారు 0.18 శాతం) మాత్రమే ఈ మినహాయింపు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుందని వివరించింది. గురువారం భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి (సీజేఐ) జస్టిస్ సూర్యకాంత్ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం ముందు కేంద్రం తరఫున అదనపు సొలిసిటర్ జనరల్ (ఏఎస్జీ) ఐశ్వర్య భాటి ఈ అంశాన్ని ప్రస్తావించారు. "ఈ వ్యవహారంలో కొన్ని చిక్కుముడులను విప్పాల్సి ఉంది" అని పేర్కొంటూ పిటిషన్పై త్వరగా విచారణ చేపట్టాలని ఆమె కోరారు. దీనికి అంగీకరించిన ధర్మాసనం వచ్చే వారం విచారణ జరుపుతామని తెలిపింది.
సెప్టెంబర్ 28 నాటి ఉత్తర్వుల నేపథ్యం ఇదీ
విద్యా సంవత్సరం మధ్యలో త్రిభాషా సూత్రాన్ని ప్రవేశపెట్టడం వల్ల విద్యార్థుల్లో అనిశ్చితి ఏర్పడిందని, పాఠ్యప్రణాళిక, పుస్తకాలు, ఉపాధ్యాయుల లభ్యత విషయంలో సన్నద్ధతపై ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయని ఆరోపిస్తూ సీబీఎస్ఈ పాఠశాలల విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు గతంలో సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్లు దాఖలు చేశారు. ఈ క్రమంలో 7, 8, 9 తరగతుల విద్యార్థులకు ఇప్పటికే త్రిభాషా విధానం నుంచి మినహాయింపు ఉన్నందున, అదే వెసులుబాటును 6వ తరగతి విద్యార్థులకూ కల్పించాలని సుప్రీంకోర్టు సెప్టెంబర్ 28న ఆదేశించింది. మూడో భాష అమలుకు 98 నుంచి 99 శాతం పాఠశాలల్లో తగిన వసతులు ఉన్నాయని, కేవలం 1.2 శాతం పాఠశాలల్లోనే ఇంకా ఏర్పాట్లు చేయాల్సి ఉందని కేంద్ర ప్రభుత్వం కోర్టుకు నివేదించినప్పటికీ ధర్మాసనం ఆ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
"7వ తరగతి విద్యార్థులకు కల్పించిన మినహాయింపునే 6వ తరగతి విద్యార్థులకూ వర్తింపజేయాలని ఆదేశిస్తున్నాం" అని కోర్టు తన ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది. అయితే, జాతీయ విద్యా విధానం (ఎన్ఈపీ) 2020 కింద 2026 ఏప్రిల్లో 6వ తరగతికి త్రిభాషా సూత్రాన్ని ప్రవేశపెట్టడానికి ఎంతో కాలం ముందు నుంచే సీబీఎస్ఈ అనుబంధ పాఠశాలలు 6 నుంచి 8 తరగతుల్లో రెండు దేశీయ భాషలను బోధిస్తున్నాయని బోర్డు తెలిపింది. గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా ఈ పాఠశాలల్లో రెండు దేశీయ భాషలు బోధించేందుకు తగిన వసతులు ఉన్నాయని, ఈ ఏడాది తొలిసారిగా 9వ తరగతిలో మాత్రమే మూడో భాష విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టామని సీబీఎస్ఈ వివరించింది.
గణాంకాలు ఏం చెబుతున్నాయి?
దేశవ్యాప్తంగా సీబీఎస్ఈ, నాన్-సీబీఎస్ఈ కలిపి మొత్తం 14,66,682 పాఠశాలలు ఉండగా, వాటిలో 24,72,19,766 మంది (సుమారు 24.72 కోట్లు) విద్యార్థులు చదువుతున్నారని బోర్డు గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. వీటిలో 33,017 పాఠశాలలు సీబీఎస్ఈ అనుబంధ సంస్థలుగా ఉన్నాయి. వీటిలో 1 నుంచి 12వ తరగతి వరకు 2.75 కోట్ల మందికి పైగా విద్యార్థులు విద్యనభ్యసిస్తున్నారు. ప్రస్తుత కేసు కేవలం సీబీఎస్ఈ పాఠశాలలకు మాత్రమే సంబంధించినది కావడంతో బోర్డు కీలక వివరాలను కోర్టు ముందుంచింది. దేశవ్యాప్తంగా 6వ తరగతిలో రెండు విదేశీ భాషలను అందిస్తున్న సీబీఎస్ఈ పాఠశాలలు 99 మాత్రమేనని, వాటిలో 4,186 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారని తెలిపింది. అవే 99 పాఠశాలల్లో 19,892 మంది విద్యార్థులు రెండు దేశీయ భాషలను అభ్యసిస్తున్నారని పేర్కొంది.
"విదేశీ భాషలు బోధించే పాఠశాలల్లో దేశీయ భాషలు నేర్పే వసతులు లేవనే అభిప్రాయాన్ని సృష్టించడం సరికాదు. దేశంలోని అన్ని సీబీఎస్ఈ పాఠశాలల్లో 6వ తరగతికి రెండు దేశీయ భాషలు బోధించేందుకు అవసరమైన ఏర్పాట్లలో ఎలాంటి కొరత లేదు" అని సీబీఎస్ఈ స్పష్టం చేసింది. సీబీఎస్ఈ అనుబంధ పాఠశాలలన్నీ రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ దేశీయ భాషలను బోధిస్తున్నాయని తెలిపింది. తమ వాదనకు బలం చేకూర్చేందుకు ప్రస్తుతం 7వ తరగతిలో రెండు విదేశీ భాషలు చదువుతున్న విద్యార్థుల వివరాలను బోర్డు సేకరించింది. గత ఏడాది 6వ తరగతిలో వారు ఈ ఎంపిక చేసుకున్నారు. అయితే ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరంలో 6వ తరగతిలో రెండు విదేశీ భాషలు ఎంచుకున్న విద్యార్థుల సంఖ్య 4,186కు తగ్గగా, మిగిలిన సుమారు 45,000 మంది విద్యార్థులు రెండు దేశీయ భాషలనే ఎంచుకున్నారు.
45 వేల మంది విద్యార్థులకు అన్యాయం జరుగుతుంది
"కేవలం 4,186 మంది విద్యార్థుల ప్రయోజనాలను కాపాడేందుకు 6వ తరగతి విద్యార్థులకు ఎలాంటి సడలింపు ఇచ్చినా, తమ పాఠశాలల్లో ఉన్న వసతులను వినియోగించుకుని రెండు దేశీయ భాషలను ఎంచుకున్న సుమారు 45,000 మంది విద్యార్థులకు అన్యాయం చేసినట్లవుతుంది" అని సీబీఎస్ఈ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఈ తరహా సడలింపుల వల్ల ఇప్పటికే అన్ని సీబీఎస్ఈ పాఠశాలలు చేసుకున్న విద్యాపరమైన ఏర్పాట్లలో అనిశ్చితి నెలకొందని బోర్డు పేర్కొంది.
పుస్తకాలు, ఉపాధ్యాయుల లభ్యతపై బోర్డు వివరణ
రాజ్యాంగంలోని 8వ షెడ్యూల్లో ఉన్న 22 భారతీయ భాషల్లో 6వ తరగతి మూడో భాష పాఠ్యపుస్తకాలు ఎన్సీఈఆర్టీ వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయని, ఇది 98 శాతానికి పైగా పాఠశాలల అవసరాలను తీరుస్తుందని సీబీఎస్ఈ గతంలోనే కోర్టుకు తెలిపింది. మిగిలిన భాషల కోసం ఎస్సీఈఆర్టీ పాఠ్యపుస్తకాలు, వనరులను వినియోగిస్తామని వెల్లడించింది. ఉపాధ్యాయుల లభ్యత విషయానికొస్తే, 20,777 పాఠశాలల్లో సుమారు 93 శాతం పాఠశాలల్లో ఇప్పటికే కనీసం రెండు వేర్వేరు దేశీయ భాషలను బోధించే ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారని బోర్డు పేర్కొంది. వీటిలో 3,523 పాఠశాలల్లో మూడు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ దేశీయ భాషల ఉపాధ్యాయులు ఉన్నట్లు తెలిపింది.
మరోవైపు, 6 నుంచి 10వ తరగతి వరకు త్రిభాషా విధానం అమలును సులభతరం చేయడానికి, పర్యవేక్షించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం సెప్టెంబర్ 16న ఐదుగురు సభ్యులతో కూడిన కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ డైరెక్టర్ భగవతి ప్రసాద్ కలాల్ నేతృత్వంలోని ఈ కమిటీలో ఎన్సీఈఆర్టీ కార్యదర్శి రాజీవ్ కుమార్, సీబీఎస్ఈ అకడమిక్స్ డైరెక్టర్ ప్రగ్యా ఎం. సింగ్, కేవీఎస్ అదనపు కమిషనర్ చందన మండల్, ఎన్వీఎస్ డిప్యూటీ కమిషనర్ సోమ్వీర్ పూనియా సభ్యులుగా ఉన్నారు. సుప్రీంకోర్టు వచ్చే వారం జరపనున్న విచారణతో ఈ వివాదంపై స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More