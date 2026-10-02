పాఠశాలల్లో డిజిటల్ చెల్లింపులపై సీబీఎస్ఈ కీలక ఆదేశాలు
పాఠశాలల్లో ఫీజుల నుంచి క్యాంటీన్ బిల్లుల వరకు అన్ని చెల్లింపులనూ డిజిటల్ విధానంలోకి మార్చేందుకు సీబీఎస్ఈ కీలక మార్గదర్శకాలను విడుదల చేసింది. యూపీఐ, బీబీపీఎస్ వంటి ఆధునిక వ్యవస్థలను పాఠశాలల్లో విస్తృతంగా అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని సూచించింది.
న్యూఢిల్లీ: పాఠశాలల్లో డిజిటల్ లావాదేవీలను ప్రోత్సహించేందుకు సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ (సీబీఎస్ఈ) కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. విద్యా వ్యవస్థలో డిజిటల్ చెల్లింపులను విస్తృతంగా అమల్లోకి తీసుకురావడానికి పలు ముఖ్యమైన మార్గదర్శకాలను విడుదల చేసింది. దీనికి సంబంధించి అధికారిక నోటీసును బోర్డు వెబ్సైట్ cbse.gov.in లో అందుబాటులో ఉంచింది.
కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖకు చెందిన ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ విభాగం (డీఎఫ్ఎస్) దేశవ్యాప్తంగా సురక్షితమైన డిజిటల్ లావాదేవీలను విస్తరించడానికి ఒక సమగ్ర ప్రణాళికను రూపొందించింది. ఇందులో భాగంగా పాఠశాలలు, విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులను డిజిటల్ చెల్లింపుల పరిధిలోకి తీసుకురావాలని నిర్ణయించారు.
యూపీఐ, బీబీపీఎస్ సేవల అనుసంధానం
పాఠశాలల్లో ఫీజులు, క్యాంటీన్లు, లైబ్రరీలు, ఇతర సేవల కోసం యూపీఐ (UPI), రూ పే (RuPay) కార్డుల చెల్లింపుల సౌకర్యాన్ని కల్పించాలని సీబీఎస్ఈ ఆదేశించింది. ఇంటర్నెట్ సౌకర్యం తక్కువగా ఉన్న లేదా లేని ప్రాంతాల్లో ఉన్న పాఠశాలలు యూపీఐ లైట్ (UPI Lite), యూపీఐ లైట్ఎక్స్ (UPI LiteX), యూపీఐ 123పే (UPI 123PAY) వంటి సేవలను ఉపయోగించుకోవచ్చని స్పష్టం చేసింది.
ఫీజుల వసూలును సులభతరం చేసేందుకు భారత్ బిల్ పేమెంట్ సిస్టమ్ (BBPS) వేదికపై పాఠశాలలు నమోదు చేసుకోవాలని సూచించింది. అలాగే ఉపాధ్యాయులు, ఇతర సిబ్బంది జీతాల చెల్లింపులు, క్రమం తప్పకుండా జరిగే లావాదేవీల కోసం పాఠశాల ఈఆర్పీ (ERP) వ్యవస్థలతో అనుసంధానం చేసుకోవాలని పేర్కొంది.
అవగాహన, డిజిటల్ అక్షరాస్యత
డిజిటల్ చెల్లింపులపై ఉపాధ్యాయులు, పాఠశాల సిబ్బందికి ప్రత్యేక శిక్షణ ఇచ్చేందుకు అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని సీబీఎస్ఈ స్పష్టం చేసింది. సురక్షితమైన లావాదేవీల విధానాలపై తల్లిదండ్రులకు అవగాహన కల్పించేలా పేరెంట్-టీచర్ సమావేశాలు (PTA), ఇతర పాఠశాల ఈవెంట్లలో ప్రచార కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని సూచించింది. విద్యా వ్యవస్థలో ఆర్థిక అక్షరాస్యతను భాగం చేయడం ద్వారా డిజిటల్ విప్లవాన్ని వేగవంతం చేయవచ్చని తెలిపింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More