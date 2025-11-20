Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    CBSE సింగిల్ గర్ల్ చైల్డ్ స్కాలర్‌షిప్ 2025: దరఖాస్తు గడువు నేటితో ముగింపు

    కేంద్రీయ మాధ్యమిక విద్యా మండలి (CBSE) అందించే సింగిల్ గర్ల్ చైల్డ్ స్కాలర్‌షిప్ 2025 దరఖాస్తు ప్రక్రియ నేడు, నవంబర్ 20, 2025తో ముగియనుంది. ఈ స్కీమ్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకునే బాలికలు CBSE యొక్క అధికారిక వెబ్‌సైట్ cbse.gov.in ద్వారా వెంటనే దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

    Published on: Nov 20, 2025 9:09 AM IST
    By HT Telugu Desk
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండెరీ ఎడ్యుకేషన్ (CBSE) అందించే సింగిల్ గర్ల్ చైల్డ్ స్కాలర్‌షిప్ 2025 దరఖాస్తు ప్రక్రియ నేడు, నవంబర్ 20, 2025తో ముగియనుంది. కొత్త దరఖాస్తులు, అలాగే 2024లో మంజూరైన క్లాస్ 10 స్కాలర్‌షిప్‌ను రెన్యూవల్ (పునరుద్ధరణ) చేసుకోవడానికి, పాఠశాలలు ధృవీకరణకు కూడా నేడు చివరి తేదీ (నవంబర్ 20) అని అధికారులు తెలిపారు.

    CBSE సింగిల్ గర్ల్ చైల్డ్ స్కాలర్‌షిప్ 2025: దరఖాస్తు గడువు నేటితో ముగింపు (HT file)
    CBSE సింగిల్ గర్ల్ చైల్డ్ స్కాలర్‌షిప్ 2025: దరఖాస్తు గడువు నేటితో ముగింపు (HT file)

    అర్హత ప్రమాణాలు (Eligibility Criteria)

    ఈ స్కాలర్‌షిప్ పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి ఉండవలసిన ముఖ్య అర్హతలు కింద చూడొచ్చు.

    క్లాస్ 10లో ఉత్తీర్ణత: విద్యార్థిని CBSE క్లాస్ 10 పరీక్షలో 70% లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మార్కులతో ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. 2025లో క్లాస్ 10 పాస్ అయిన విద్యార్థులను మాత్రమే పరిగణలోకి తీసుకుంటారు.

    ఒకే బిడ్డ: దరఖాస్తు చేసుకునే బాలిక తన తల్లిదండ్రులకు ఏకైక సంతానం (Single Girl Child) అయి ఉండాలి.

    తదుపరి విద్య: CBSE అనుబంధ పాఠశాలల్లో 11వ తరగతి, 12వ తరగతి చదువును కొనసాగిస్తూ ఉండాలి.

    ట్యూషన్ ఫీజు పరిమితి: ఆమె చదువుతున్న పాఠశాలలో ట్యూషన్ ఫీజు నెలకు 2,500 కంటే మించకూడదు.

    ఆదాయ పరిమితి: తల్లిదండ్రుల/కుటుంబం యొక్క స్థూల వార్షిక ఆదాయం (Gross Parental/Family Income) 8 లక్షల వరకు ఉన్న విద్యార్థులు మాత్రమే ఈ పథకానికి అర్హులు.

    జాతీయత: ఈ స్కాలర్‌షిప్ కేవలం భారతీయ పౌరులకు మాత్రమే ఇస్తారు.

    దరఖాస్తు విధానం (How to apply)

    సింగిల్ గర్ల్ చైల్డ్ స్కాలర్‌షిప్ కోసం దరఖాస్తు చేయడానికి కింద ఇచ్చిన దశలను అనుసరించండి.

    • అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించండి: ముందుగా CBSE యొక్క అధికారిక వెబ్‌సైట్ cbse.gov.in ని తెరవండి.
    • స్కాలర్‌షిప్ ట్యాబ్‌పై క్లిక్ చేయండి: హోమ్ పేజీలో కనిపించే 'Scholarship' ట్యాబ్‌పై క్లిక్ చేయండి.
    • లింక్‌ను ఎంచుకోండి: 'Single Girl Child Scholarship - 2025' కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే లింక్‌ను ఎంచుకోండి.
    • లాగిన్ వివరాలు: మీ రోల్ నంబర్ మరియు పుట్టిన తేదీ (Date of Birth) వంటి వివరాలను నమోదు చేసి, సమర్పించండి (Submit).
    • ఫారం పూర్తి చేయండి: దరఖాస్తు ఫారమ్‌ను జాగ్రత్తగా పూరించండి. అవసరమైన డాక్యుమెంట్లను అప్‌లోడ్ చేయండి.
    • సమర్పణ (Submission): దరఖాస్తు ఫారమ్‌ను సమర్పించండి.
    • నిర్ధారణ పేజీ: దరఖాస్తు సమర్పించిన తర్వాత వచ్చే నిర్ధారణ పేజీ (Confirmation Page)ని డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.
    • ప్రింటవుట్: భవిష్యత్ అవసరాల కోసం దాని ప్రింటవుట్‌ను సురక్షితంగా ఉంచుకోండి.

    మరిన్ని వివరాల కోసం అభ్యర్థులు CBSE యొక్క అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను చూడవచ్చు.

    News/News/CBSE సింగిల్ గర్ల్ చైల్డ్ స్కాలర్‌షిప్ 2025: దరఖాస్తు గడువు నేటితో ముగింపు
    News/News/CBSE సింగిల్ గర్ల్ చైల్డ్ స్కాలర్‌షిప్ 2025: దరఖాస్తు గడువు నేటితో ముగింపు
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes