    Central Bank of India Recruitment : అలర్ట్! నెలకు రూ. 1.2లక్షల వరకు జీతంతో బ్యాంకు ఉద్యోగాలు..

    సెంట్రల్​ బ్యాంక్​ ఆఫ్​ ఇండియా రిక్రూట్​మెంట్​లో రిజిస్ట్రేషన్​ ప్రక్రియకు గడువు సమీపిస్తోంది. మొత్తం 275 పోస్టులకు నిర్వహిస్తున్న ఈ రిక్రూట్​మెంట్​లో ఎంపికైన వారికి గరిష్ఠంగా రూ. 1.2 లక్షల వరకు జీతాలు ఉంటాయి. పూర్తి వివరాలు..

    Published on: Mar 14, 2026 11:20 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ఐటీ, ఫైనాన్స్ రంగాల్లో నిపుణులైన అభ్యర్థుల కోసం సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా 2026 సంవత్సరానికి గాను భారీ రిక్రూట్‌మెంట్ నోటిఫికేషన్‌ను ఇటీవలే విడుదల చేసింది. అంతేకాదు, రిజిస్ట్రేషన్​ ప్రక్రియను సైతం ప్రారంభించింది. అప్లికేషన్​కి ఇంకొన్ని రోజులే అవకాశం ఉంది. వివిధ విభాగాల్లో మొత్తం 275 స్పెషలిస్ట్ ఆఫీసర్ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు.

    సెంట్రల్​ బ్యాంక్​ ఆఫ్​ ఇండియా..
    సెంట్రల్​ బ్యాంక్​ ఆఫ్​ ఇండియా రిక్రూట్​మెంట్ 2026​- ముఖ్యమైన తేదీలు..

    సెంట్రల్​ బ్యాంక్​ ఆఫ్​ ఇండియా రిక్రూట్​మెంట్ 2026 ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తు ప్రారంభం: 28 ఫిబ్రవరి 2026

    దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: 23 మార్చి 2026

    ఆన్‌లైన్ పరీక్ష (టెంటేటివ్): ఏప్రిల్ 2026

    ఇంటర్వ్యూ: ఏప్రిల్ 2026

    సెంట్రల్​ బ్యాంక్​ ఆఫ్​ ఇండియా రిక్రూట్​మెంట్ 2026- ఖాళీల వివరాలు (పోస్టుల వారీగా):

    ఈ నియామక ప్రక్రియలో ఐటీ, సైబర్ సెక్యూరిటీ, డేటా సైన్స్, ఫైనాన్స్ విభాగాల్లో కింది ఖాళీలు ఉన్నాయి:

    సాఫ్ట్‌వేర్ డెవలపర్ (Java)- 13

    మొబైల్ డెవలపర్ (Android / iOS)- 03

    సాఫ్ట్‌వేర్ డెవలపర్ (.NET)- 06

    డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్- 11

    డిజిటల్ ఛానల్ మేనేజర్- 23

    లినక్స్/సోలారిస్/స్టోరేజ్/SRE- 14

    విండోస్ / యాక్టివ్ డైరెక్టరీ- 05

    క్లౌడ్ మేనేజర్- 05

    ఇన్ఫర్మేషన్ / సైబర్ సెక్యూరిటీ- 38

    నెట్‌వర్క్ అడ్మినిస్ట్రేషన్- 05

    ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ / డిజిటల్ సపోర్ట్- 26

    క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్ట్- 06

    డెవ్‌సెక్ ఆప్స్ (DevSecOps)- 04

    వెబ్ సర్వర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్- 03

    డేటా ఆర్కిటెక్ట్- 02

    డేటా ఇంజనీర్ / ETL / PLSQL- 15

    డేటా సైంటిస్ట్- 06

    జెన్ ఏఐ- స్పెషలిస్ట్ 02

    ఐటీ ఆఫీసర్- 82

    రిస్క్ మేనేజర్- 04

    టాక్సేషన్ / సీఏ- 02

    సెంట్రల్​ బ్యాంక్​ ఆఫ్​ ఇండియా రిక్రూట్​మెంట్ 2026- అర్హత ప్రమాణాలు..

    విద్యార్హత:

    ఐటీ పోస్టులకు: గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి కంప్యూటర్ సైన్స్ / ఐటీ / ఈసీఈ / ఎలక్ట్రానిక్స్ విభాగాల్లో బీఈ/ బీటెక్​ లేదా ఎంసీఏ పూర్తి చేసి ఉండాలి.

    రిస్క్ మేనేజర్: రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్‌లో సంబంధిత డిగ్రీ ఉండాలి.

    టాక్సేషన్/సీఏ: చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ (సీఏ) లేదా టాక్సేషన్‌లో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసి ఉండాలి.

    సెంట్రల్​ బ్యాంక్​ ఆఫ్​ ఇండియా రిక్రూట్​మెంట్ 2026- వయోపరిమితి (గరిష్టంగా)..

    స్కేల్​ 1: 30 ఏళ్లు

    స్కేల్​ 2,3: 35 ఏళ్లు

    స్కేల్ 4​: 45 ఏళ్లు.

    (ఎస్సీ/ఎస్టీలకు 5 ఏళ్లు, ఓబీసీలకు 3 ఏళ్లు, దివ్యాంగులకు 10 ఏళ్ల వయో సడలింపు ఉంటుంది.)

    సెంట్రల్​ బ్యాంక్​ ఆఫ్​ ఇండియా రిక్రూట్​మెంట్ 2026- జీత భత్యాలు..

    ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నెలకు కింది విధంగా వేతనం లభిస్తుంది:

    స్కేల్​ 1 (అసిస్టెంట్ మేనేజర్): రూ. 48,480 – రూ. 85,920

    స్కేల్​ II (మేనేజర్): రూ. 64,820 – రూ. 93,960

    స్కేల్​ III (సీనీయర్ మేనేజర్): రూ. 85,920 – రూ. 1,05,280

    స్కేల్​ 4 (చీఫ్ మేనేజర్): రూ. 1,02,300 – రూ .1,20,940

    వీటితో పాటు బ్యాంకు నిబంధనల ప్రకారం ఇతర అలవెన్సులు, బెనిఫిట్స్ అందుతాయి.

    సెంట్రల్​ బ్యాంక్​ ఆఫ్​ ఇండియా రిక్రూట్​మెంట్ 2026- ఎంపిక ప్రక్రియ, దరఖాస్తు విధానం..

    ఎంపిక విధానం: ఆన్‌లైన్ రాత పరీక్ష, పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు.

    సెంట్రల్​ బ్యాంక్​ ఆఫ్​ ఇండియా రిక్రూట్​మెంట్ 2026- దరఖాస్తు చేయడం ఎలా?

    స్టెప్​ 1- సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అధికారిక వెబ్‌సైట్ సందర్శించండి.

    స్టెప్​ 2- 'Specialist Officers Recruitment 2026' లింక్‌పై క్లిక్ చేయండి.

    స్టెప్​ 3- రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని అప్లికేషన్ ఫారమ్ నింపండి.

    స్టెప్​ 4- ఫొటో, సంతకం, సర్టిఫికేట్లు అప్‌లోడ్ చేసి ఆన్‌లైన్‌లో ఫీజు చెల్లించండి.

    స్టెప్​ 5- ఫారమ్ సబ్మిట్ చేసి, భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం ప్రింట్ అవుట్ తీసుకోండి.

    సెంట్రల్​ బ్యాంక్​ ఆఫ్​ ఇండియా రిక్రూట్​మెంట్ 2026 రిజిస్ట్రేషన్​ లింక్​ కోసం ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

