ఏఐ ప్రపంచంలో బిగ్ అప్డేట్: 'పెర్ప్లెక్సిటీ కంప్యూటర్' వచ్చేసింది.. మీ పనులన్నీ చేసే 'సూపర్ ఏజెంట్' ఇది
ఏఐ శక్తులన్నింటినీ ఒకే గొడుగు కిందకు తెస్తూ పెర్ప్లెక్సిటీ సంస్థ 'కంప్యూటర్' అనే సూపర్ ఏజెంట్ను పరిచయం చేసింది. ఇది మీరు కోరిన పనిని చిన్న చిన్న భాగాలుగా విభజించి, అత్యుత్తమ ఏఐ మోడల్స్ను ఉపయోగించి పూర్తి చేస్తుంది.
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ప్రపంచంలో మరో సంచలనం నమోదైంది. కేవలం ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇవ్వడమే కాకుండా, మన పనులను మొదలు నుంచి ముగింపు వరకు పూర్తి చేసే ఒక అద్భుతమైన 'సూపర్ ఏజెంట్'ను అరవింద్ శ్రీనివాస్ నేతృత్వంలోని 'పెర్ప్లెక్సిటీ' (Perplexity) సంస్థ ఆవిష్కరించింది. దీనికి 'పెర్ప్లెక్సిటీ కంప్యూటర్' (Perplexity Computer) అని పేరు పెట్టారు.
ఒక్క మాట చెబితే చాలు.. పని మొత్తం పూర్తవుతుంది
సాధారణంగా చాట్ బాట్లతో మనం చాట్ చేస్తాం, అవి సమాధానాలు ఇస్తాయి. కానీ ఈ 'పెర్ప్లెక్సిటీ కంప్యూటర్' అలా కాదు. ఇది ఒక డిజిటల్ వర్కర్ (Digital Worker). మీకు కావాల్సిన చివరి ఫలితం (End Product) ఏంటో వివరిస్తే చాలు, ఆ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి ఏయే పనులు చేయాలో ఇది స్వయంగా నిర్ణయించుకుంటుంది.
ఇది ఎలా పనిచేస్తుందంటే:
మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ అప్పగిస్తే, ఆ అసైన్మెంట్ను ఇది చిన్న చిన్న టాస్క్లుగా విభజిస్తుంది. ఒక్కో పనికి ఒక్కో సబ్-ఏజెంట్ను నియమించి, పని పూర్తయ్యే వరకు నిరంతరం శ్రమిస్తుంది. ఈ ప్రక్రియ కొన్ని గంటల నుంచి కొన్ని నెలల వరకు కూడా కొనసాగుతుందని సంస్థ తెలిపింది.
అన్ని ఏఐ మోడల్స్ ఒకే చోట
పెర్ప్లెక్సిటీ కంప్యూటర్ ప్రత్యేకత ఏంటంటే.. ఇది కేవలం తన సొంత టెక్నాలజీపైనే ఆధారపడదు. ఒక పనిని సమర్థవంతంగా పూర్తి చేయడానికి మార్కెట్లో ఉన్న అత్యుత్తమ ఏఐ మోడల్స్ను వాడుకుంటుంది.
- రీజనింగ్ (Reasoning): దీని కోసం 'ఓపస్ 4.6' (Opus 4.6) ఇంజిన్ను వాడుతుంది.
- లోతైన పరిశోధన (Deep Research): దీనికి 'జెమిని' (Gemini) సహకారం తీసుకుంటుంది.
- ఫోటోలు, వీడియోలు: ఇమేజ్ జనరేషన్ కోసం 'నానో బనానా' (Nano Banana), వీడియోల కోసం 'వీయో 3.1' (Veo 3.1) మోడల్స్ను ఉపయోగిస్తుంది.
- వేగం, సెర్చ్: త్వరితగతిన చేసే పనులకు 'గ్రోక్' (Grok), భారీ డేటా సెర్చ్ కోసం 'ChatGPT 5.2'ని వాడుకుంటుంది.
వినియోగదారులు తమకు నచ్చిన మోడల్ను ఎంచుకునే వెసులుబాటును కూడా సంస్థ కల్పించింది.
పేరు 'కంప్యూటర్' ఎందుకు?
నేటి కాలంలో కంప్యూటర్ అంటే ఒక మెషీన్. కానీ పాత రోజుల్లో సంక్లిష్టమైన లెక్కలు చేసే మనుషులను 'కంప్యూటర్లు' అని పిలిచేవారు. పనిని విభజించి, కచ్చితత్వంతో పూర్తి చేసే ఆ పాత అర్థాన్ని గుర్తుచేస్తూ, ఏఐ యుగంలో పూర్తి స్వయంప్రతిపత్తితో పనిచేసే ఈ వ్యవస్థకు 'కంప్యూటర్' అని పేరు పెట్టినట్లు సంస్థ సీఈఓ అరవింద్ శ్రీనివాస్ వివరించారు.
బ్లూమ్బెర్గ్ టెర్మినల్కే సవాల్
ఈ సూపర్ ఏజెంట్ సామర్థ్యంపై అరవింద్ శ్రీనివాస్ సోషల్ మీడియాలో ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నారు. ఏడాదికి దాదాపు 30 వేల డాలర్లు (సుమారు ₹25 లక్షలు) ఖర్చయ్యే 'బ్లూమ్బెర్గ్ టెర్మినల్' ఇచ్చే డేటాను కూడా ఈ ఏఐ కంప్యూటర్ చిటికెలో అందించగలదని వినియోగదారులు చెబుతున్నారు. పరిశ్రమలను పర్యవేక్షించడం నుంచి పోర్ట్ఫోలియో డాష్బోర్డ్లను సృష్టించడం వరకు ఇది ఎన్నో పనులను సులభతరం చేస్తుంది.
ఎవరికి అందుబాటులో ఉంటుంది?
ప్రస్తుతానికి ఈ 'పెర్ప్లెక్సిటీ కంప్యూటర్' ఫీచర్ 'పెర్ప్లెక్సిటీ మ్యాక్స్' (Perplexity Max) సబ్స్క్రైబర్లకు అందుబాటులో ఉంది. త్వరలోనే ఎంటర్ప్రైజ్ యూజర్లకు కూడా దీనిని అందించనున్నారు.
