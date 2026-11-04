ఓటీటీ, డిజిటల్ మీడియాకు కేంద్రం ఆదేశాలు: వీడియోల సమయం, ఏఐ కంటెంట్పై స్పష్టత
ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లు, డిజిటల్ న్యూస్ సంస్థలు ఐటీ చట్టాన్ని పక్కాగా అమలు చేయాలని కేంద్ర సమాచార ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖ సూచించింది. వీడియోల తేదీ, సమయం (టైమ్-స్టాంపింగ్), ఏఐ కంటెంట్ ప్రసారం సహా తొమ్మిది అంశాలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజా అడ్వైజరీ విడుదల చేసింది.
డిజిటల్ మీడియా, ఓటీటీ (OTT) ప్లాట్ఫామ్లు, వార్తా వెబ్సైట్లు కంటెంట్ ప్రసారంలో అత్యంత బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలని కేంద్ర సమాచార, ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖ ఆదేశించింది. సమాచార సాంకేతిక (ఐటీ) చట్టం 2000, ఐటీ నిబంధనలు 2021 కింద నిర్దేశించిన నిబంధనలను కచ్చితంగా పాటించాలని స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు తొమ్మిది కీలక అంశాలతో కూడిన ప్రత్యేక అడ్వైజరీని కేంద్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది.
ఏఐ కంటెంట్, టైమ్ స్టాంపింగ్పై కఠిన మార్గదర్శకాలు
తాజా మార్గదర్శకాల ప్రకారం.. డిజిటల్ న్యూస్ సంస్థలు ప్రసారం చేసే వీడియోలు, చిత్రాలకు అవి చిత్రీకరించిన తేదీ, ప్రదేశం, సందర్భాన్ని స్పష్టంగా పేర్కొనాలి. సోషల్ మీడియా లేదా ఇతర బయటి వనరుల నుంచి తీసుకున్న విజువల్స్ అయితే, ఆ వనరు పేరుతో పాటు సమయాన్ని తప్పనిసరిగా చూపించాలి.
కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) సాంకేతికతతో సృష్టించిన లేదా మార్పులు చేసిన ఫోటోలు, ఆడియో, వీడియోలను పాఠకులకు అందించే ముందు క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాలని కేంద్రం తెలిపింది. నిజమైన వ్యక్తులు, సంఘటనలకు సంబంధించి ఏఐ సాయంతో సృష్టించిన కంటెంట్ను ప్రసారం చేస్తే, అది సాంకేతికతతో రూపొందించిన సమాచారమని స్పష్టంగా డిస్క్లైమర్ ఇవ్వాలని సూచించింది.
ఉగ్రవాద వ్యతిరేక చర్యలు, నేర వార్తల ప్రసారం
ఉగ్రవాద నిరోధక చర్యలు, భద్రతా దళాల ప్రత్యక్ష ఆపరేషన్లను లైవ్ కవరేజ్ చేయడం సరికాదని మంత్రిత్వ శాఖ స్పష్టం చేసింది. బలగాల కదలికలు, వ్యూహాత్మక స్థావరాలు, ప్రవేశ మార్గాలు వంటి సున్నితమైన వివరాలను రియల్ టైమ్లో వెల్లడించకూడదని హెచ్చరించింది. ఆపరేషన్ ముగిసే వరకు అధికారిక ప్రతినిధులు ఇచ్చే సమాచారం ఆధారంగానే వార్తలను అందించాలని కోరింది.
హింసాత్మక లేదా ఆందోళన కలిగించే దృశ్యాలను బ్లర్ చేయాలని, నేర వార్తల కవరేజ్లో వాస్తవాలకు మాత్రమే కట్టుబడి ఉండాలని పేర్కొంది. మహిళలు, పిల్లలకు సంబంధించిన వార్తల్లో కథనాలు, థంబ్నెయిళ్లు, శీర్షికలు బాధ్యతాయుతంగా ఉండాలని సూచించింది.
బాధితుల వివరాల గోప్యత నిర్బంధం
లైంగిక దాడి బాధితుల గుర్తింపును వెల్లడించకుండా ఉండటం చట్టబద్ధమైన బాధ్యత అని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది. ‘నిపుణ్ సక్సేనా వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా’ కేసులో అత్యున్నత న్యాయస్థానం ఇచ్చిన తీర్పును ప్లాట్ఫామ్లు తప్పనిసరిగా పాటించాలని ఆదేశించింది. బాధితుల పేరు, ఫోటోలు, కుటుంబ వివరాలు, నివసించే ప్రాంతం లేదా వారిని గుర్తుపట్టే ఎలాంటి సమాచారాన్ని ప్రత్యక్షంగా గానీ, పరోక్షంగా గానీ బయటపెట్టకూడదని స్పష్టం చేసింది.
ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, ప్రమాదాల దృశ్యాలు ప్రసారం చేసేటప్పుడు భయాందోళనలు కలగకుండా తేదీ, సమయం నమోదు చేయాలని సూచించింది. దేశ మ్యాప్ల వినియోగంలో కేవలం ‘సర్వే ఆఫ్ ఇండియా’ అధికారిక మ్యాప్లనే వాడాలని స్పష్టం చేసింది. మత, భాషా సమాజాల గురించిన వార్తలను సరైన సందర్భంలోనే నివేదించాలని, విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టేలా ఉండకూడదని పేర్కొంది.
అడ్వైజరీ నేపథ్యం.. విమర్శలు, మద్దతు
అక్టోబరు 21న ప్రైవేట్ శాటిలైట్ టీవీ ఛానెళ్లకు ఇచ్చిన మార్గదర్శకాల తరహాలోనే, ఇప్పుడు డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లకు కూడా ఈ నిబంధనలు వర్తింపజేశారు. నవంబరు 2న డిప్యూటీ సెక్రటరీ అర్పితా ఎస్ సంతకంతో (సర్క్యులర్ సంఖ్య: DM/40/2026-DM) ఈ ఉత్తర్వులు వెలువడ్డాయి.
పాత వీడియోలను, ఎడిట్ చేసిన దృశ్యాలను తాజా సంఘటనలుగా ప్రచారం చేస్తూ ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్న ఉదంతాలు పెరుగుతుండటంతో కేంద్రం ఈ చర్యలు చేపట్టింది. ఈ అడ్వైజరీ కొత్త చట్టమేమీ కాకపోయినప్పటికీ, ఎడిటోరియల్ నిర్ణయాల్లో ప్రభుత్వ జోక్యం పెరుగుతోందని జర్నలిస్టు సంఘాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. అయితే, డిజిటల్ మీడియాలో తప్పుడు సమాచార వ్యాప్తిని అడ్డుకోవడానికి ఇటువంటి స్పష్టమైన నియమాలు అవసరమని మద్దతుదారులు భావిస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More