12 మిలియన్ల యూజర్లున్నా చేతులెత్తేసిన 'క్యారెక్టర్ ఏఐ'.. దివాలా పిటిషన్
కోటి పైగా క్రియాశీల వినియోగదారులు ఉన్న ప్రముఖ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ స్టార్టప్ 'క్యారెక్టర్ ఏఐ' తీవ్ర ఆర్థిక సంక్షోభంతో దివాలా పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. నెలకు దాదాపు 9 మిలియన్ డాలర్ల నష్టాలు, చుట్టుముట్టిన చట్టపరమైన వివాదాలే దీనికి కారణం.
వాషింగ్టన్: ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు 1.2 కోట్ల (12 మిలియన్లు) మంది యాక్టివ్ యూజర్లను అలరిస్తున్న ప్రముఖ ఏఐ చాట్బాట్ వేదిక 'క్యారెక్టర్ ఏఐ' (Character.AI) తీవ్ర ఆర్థిక కష్టాల్లో కూరుకుపోయింది. నిర్వహణ భారంగా మారడంతో పాటు చట్టపరమైన చిక్కులు చుట్టుముట్టడంతో కంపెనీ దివాలా రక్షణను కోరుతూ అమెరికాలోని డెలావేర్ కోర్టును ఆశ్రయించింది. భారీ సంఖ్యలో వినియోగదారులు ఉన్నప్పటికీ, సరైన ఆదాయ మార్గాలు లేక నెలకు రూ.70 కోట్లకు పైగా నష్టపోతుండటమే ఈ పరిస్థితికి దారితీసింది.
నెలకు రూ.75 కోట్ల వరకు నష్టాలు
క్యారెక్టర్ ఏఐ యాజమాన్య సంస్థ 'క్యారెక్టర్ టెక్నాలజీస్' డెలావేర్లోని విల్మింగ్టన్ కోర్టులో దివాళా అభ్యర్థన పత్రాలను సమర్పించింది. అత్యాధునిక ఏఐ మోడళ్లను నడపడానికి కావలసిన కంప్యూటింగ్ పవర్ (సర్వర్లు), నైపుణ్యం కలిగిన నిపుణుల వేతనాల రూపంలో ప్రతి నెలా 8 మిలియన్ల నుంచి 9 మిలియన్ డాలర్లు (దాదాపు రూ.65 కోట్ల నుంచి రూ.75 కోట్లు) నష్టం వస్తోందని కోర్టుకు తెలిపింది. కంపెనీ తన ఆస్తులు, అప్పుల విలువను 50 మిలియన్ల నుంచి 100 మిలియన్ డాలర్ల మధ్య అంచనా వేసింది.
ప్రాణాల మీదకు తెచ్చిన చాట్బాట్లు?
ఆర్థిక లోటుకు తోడు కంపెనీపై నమోదైన తీవ్రమైన ఆరోపణలు కోలుకోలేని దెబ్బకొట్టాయి. ఈ ప్లాట్ఫామ్లోని చాట్బాట్లు చిన్నారులను ఆత్మహత్యలకు, స్వయంకృతాపరాధాలకు ప్రేరేపిస్తున్నాయంటూ పలు అమెరికన్ రాష్ట్రాలు, అంతర్జాతీయ నియంత్రణ సంస్థలు, బాధితులు కేసులు వేశారు. చాట్బాట్లు వినియోగదారులను ఆకలితో అలమటించేలా, ప్రాణాలు తీసుకునేలా ఉసిగొల్పుతున్నాయని కెంటకీ రాష్ట్రం ఆరోపించింది. పెన్సిల్వేనియాలో అయితే తమ చాట్బాట్లు నిజమైన వైద్యులమని చెప్పుకుంటూ తప్పుదోవ పట్టించాయని లీగల్ పిటిషన్లు దాఖలయ్యాయి. ఈ కేసులన్నింటినీ దివాళా ప్రక్రియ ద్వారా ఒకేసారి పరిష్కరించుకోవాలని కంపెనీ భావిస్తోంది.
'డిస్నీ' 20 మిలియన్ డాలర్ల ఆఫర్
తగిన కొనుగోలుదారులు ఎవరైనా ముందుకు రాకపోతే ఈ ఏఐ వేదిక పూర్తిగా మూతపడే ప్రమాదం ఉంది. అయితే దివాళా అభ్యర్థన విచారణ సమయంలో ప్లాట్ఫామ్ సేవలు కొనసాగుతాయని కంపెనీ స్పష్టం చేసింది. ఈ పరిణామాల మధ్య ప్రసిద్ధ వినోద దిగ్గజం 'వాల్ట్ డిస్నీ' క్యారెక్టర్ ఏఐ మేధో సంపత్తి (IP) నాన్-ఎక్స్క్లూజివ్ లైసెన్స్ కోసం 20 మిలియన్ డాలర్లు (సుమారు రూ.168 కోట్లు) చెల్లించేందుకు ప్రాథమికంగా ఒప్పందం చేసుకుంది. ఆస్తుల విక్రయ ప్రక్రియ నవంబర్ చివరి నాటికి లేదా డిసెంబర్ ప్రారంభంలో పూర్తవుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More