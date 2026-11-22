శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.
రెడ్మీ కొత్త 5జీ స్మార్ట్ఫోన్లు వచ్చేస్తున్నాయ్! 6000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ, 120హెచ్జెడ్ స్క్రీన్తో..
స్మార్ట్ఫోన్ దిగ్గజం షావోమీ తమ చైనా వెబ్సైట్లో 'రెడ్మీ ఆర్80 5జీ', 'రెడ్మీ ఆర్80ఎం 5జీ' మోడళ్లను జాబితా చేసింది. భారీ 6.9 అంగుళాల డిస్ప్లే, 6,000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ, మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 ప్రాసెసర్తో రానున్న ఈ ఫోన్ల ధర, పూర్తి ఫీచర్ల వివరాలు ఇక్కడ చూడండి..
బడ్జెట్, మిడ్-రేంజ్ 5జీ స్మార్ట్ఫోన్ల విభాగంలో తన పట్టును మరింత బలోపేతం చేసుకునేందుకు చైనా టెక్ దిగ్గజం షావోమీ రెండు కొత్త ఫోన్లను సిద్ధం చేసింది. కంపెనీ తమ అధికారిక చైనా వెబ్సైట్ ‘షావోమీ మాల్’లో ‘రెడ్మీ ఆర్80 5జీ’, 'రెడ్మీ ఆర్80ఎం 5జీ' స్మార్ట్ఫోన్లను తాజాగా నమోదు చేసింది. ఈ లిస్టింగ్ ద్వారా రెండు ఫోన్ల ధరలు, రంగుల ఎంపికలు, పూర్తి స్పెసిఫికేషన్లు బయటకు వచ్చాయి. మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 చిప్సెట్, విశాలమైన 6.9 అంగుళాల డిస్ప్లే, 6,000ఎంఏహెచ్ భారీ బ్యాటరీ ఈ రెండు ఫోన్లలో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి.
వేరియంట్లు, ధరలు, ఆకర్షణీయమైన రంగులు ఇవే!
షావోమీ మాల్ చైనా వివరాల ప్రకారం.. రెడ్మీ ఆర్80 5జీ మూడు ర్యామ్, స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో అందుబాటులోకి రానుంది. ఇందులో బేస్ వేరియంట్ అయిన 4జీబీ ర్యామ్ + 128జీబీ స్టోరేజ్ మోడల్ ధరను 1,899 చైనీస్ యువాన్లుగా (భారత కరెన్సీలో సుమారు రూ. 24,000) నిర్ణయించారు. 6జీబీ ర్యామ్ + 128జీబీ స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర 2,199 యువాన్లు (సుమారు రూ. 28,000), టాప్ ఎండ్ 6జీబీ ర్యామ్ + 256జీబీ స్టోరేజ్ మోడల్ ధర 2,599 యువాన్లు (సుమారు రూ. 34,000) గా ఉంది.
మరోవైపు రెడ్మీ ఆర్80ఎం 5జీ ఫోన్ను రెండు వేరియంట్లలో మాత్రమే జాబితా చేశారు. ఇందులో 6జీబీ + 128జీబీ మోడల్ ధర 2,199 యువాన్లు, 6జీబీ + 256జీబీ మోడల్ ధర 2,599 యువాన్లుగా ఉన్నాయి. ఈ రెండు స్మార్ట్ఫోన్లు ఫీనిక్స్ ఫెదర్ వైట్, బ్లాక్, లెదర్ బ్రౌన్, ఫ్లోయింగ్ క్లౌడ్స్ బ్లూ అనే నాలుగు ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో లభిస్తాయి. అయితే ఈ కొత్త రెడ్మీ ఆర్-సిరీస్ ఫోన్ల విక్రయాలు ఎప్పటి నుంచి ప్రారంభమవుతాయన్న తేదీని కంపెనీ ఇంకా వెల్లడించలేదు.
6.9 అంగుళాల భారీ డిస్ప్లే.. కళ్లకు రక్షణ ఇచ్చే సర్టిఫికేషన్లు!
అధికారిక లిస్టింగ్ ప్రకారం, రెడ్మీ ఆర్80 5జీ, రెడ్మీ ఆర్80ఎం 5జీ రెండు ఫోన్లు సరికొత్త ‘షావోమీ హైపర్ ఓఎస్ 3’ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై పనిచేస్తాయి. వీటిలో 6.9 అంగుళాల భారీ ఎల్సీడీ డిస్ప్లేను అమర్చారు. ఇది హెచ్డీ+ (1,600 x 720 పిక్సెల్స్) రిజల్యూషన్, గరిష్టంగా 120హెచ్జెడ్ రిఫ్రెష్ రేట్ను అందిస్తుంది. గేమింగ్, స్క్రోలింగ్ అనుభవాన్ని మెరుగుపరిచేందుకు 240హెచ్జెడ్ వరకు టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్ సదుపాయం కల్పించారు. ఎక్కువ సేపు ఫోన్ చూసినా కళ్లకు ఒత్తిడి కలగకుండా లో బ్లూ లైట్ ఎమిషన్, సిర్కాడియన్-ఫ్రెండ్లీ వ్యూయింగ్, ఫ్లికర్-ఫ్రీ పనితీరు కోసం ఈ స్క్రీన్లకు టీయూవీ రీన్ల్యాండ్ సర్టిఫికేషన్లు లభించాయి.
పనితీరు, కెమెరా, 6,000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ వివరాలు!
ప్రాసెసర్ విషయానికొస్తే, రెండు స్మార్ట్ఫోన్స్లోనూ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 చిప్సెట్ను ఉపయోగించారు. వేగవంతమైన డేటా బదిలీ కోసం LPDDR4X ర్యామ్, యూఎఫ్ఎస్ 2.2 ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ టెక్నాలజీని జతచేశారు. ఫోటోగ్రఫీ కోసం రెండు ఫోన్ల వెనుక భాగంలో 13-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా ఇచ్చారు. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం ముందు వైపు 5-మెగాపిక్సెల్ కెమెరా ఉంది. యాంబియంట్ లైట్ సెన్సార్, యాక్సిలరోమీటర్, ఎలక్ట్రానిక్ కంపాస్, వర్చువల్ డిస్టెన్స్ సెన్సార్, వైబ్రేషన్ మోటార్ వంటి సెన్సార్లు ఇందులో ఉన్నాయి.
బ్యాటరీ విభాగంలో ఈ ఫోన్లు వినియోగదారులను ఆకట్టుకునేలా ఉన్నాయి. రెడ్మీ ఆర్80 5జీ, రెడ్మీ ఆర్80ఎం 5జీ రెండింటిలోనూ 6,000ఎంఏహెచ్ సామర్థ్యం గల శక్తివంతమైన బ్యాటరీని అందించారు; దీనికి 33డబ్ల్యూ వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ లభిస్తుంది. భారీ బ్యాటరీ ఉన్నప్పటికీ ఫోన్ మందం కేవలం 7.99 మిల్లీమీటర్లు మాత్రమే ఉండటం విశేషం. 171.56 x 79.47 x 7.99 మిల్లీమీటర్ల కొలతలతో వస్తున్న ఈ ఫోన్ బరువు 205 గ్రాములు.
భారత మార్కెట్లోకి ఈ మోడళ్లను ఎప్పుడు తీసుకొస్తారన్న దానిపై షావోమీ త్వరలోనే స్పష్టత ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.