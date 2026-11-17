Redmi Note 18 : రెడ్మీ నోట్ 18 సిరీస్ లీక్స్.. ఏకంగా 10,000ఎంఏహెచ్ భారీ బ్యాటరీ!
బడ్జెట్, మిడ్-రేంజ్ స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో సంచలనం సృష్టించేందుకు షావోమీ సిద్ధమవుతోంది. త్వరలో రానున్న రెడ్మీ నోట్ 18 5జీ బ్యాటరీ వివరాలు తాజాగా లీకయ్యాయి. చైనా, గ్లోబల్ వేరియంట్ల మధ్య తేడాలతో పాటు ప్రో మ్యాక్స్ మోడల్ విశేషాలు ఇక్కడ చూడండి.
ఈ ఏడాది ఆరంభంలోనే రెడ్మీ నోట్ 17 సిరీస్ను మార్కెట్లోకి తెచ్చిన చైనా టెక్ దిగ్గజం షావోమీ, ఇప్పుడు తదుపరి తరం ‘రెడ్మీ నోట్ 18’ సిరీస్తో మిడ్-రేంజ్ విభాగాన్ని మరింత విస్తరించేందుకు కసరత్తు చేస్తోంది. తాజాగా ఇంటర్నెట్లో చక్కర్లు కొడుతున్న ఒక లీక్ ద్వారా స్టాండర్డ్ రెడ్మీ నోట్ 18 5జీ బ్యాటరీ సామర్థ్యం, ఛార్జింగ్ వేగం వివరాలు బయటకు వచ్చాయి. చైనాతో పాటు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో విడుదలయ్యే వేరియంట్లలో బ్యాటరీ మార్పులు ఎలా ఉండబోతున్నాయో ఈ లీక్ స్పష్టం చేస్తోంది. ఈ కొత్త లైనప్లో స్టాండర్డ్ మోడల్తో పాటు రెడ్మీ నోట్ 18 ప్రో, రెడ్మీ నోట్ 18 ప్రో మ్యాక్స్ ఫోన్లు కూడా రానున్నాయని సమాచారం.
రెడ్మీ నోట్ 18 5జీ బ్యాటరీ లీక్స్.. పాత ఫోన్కు రీబ్రాండ్ వెర్షనా?
ఎక్స్ వేదికగా ప్రముఖ టిప్స్టర్ ‘పేపర్కింగ్13’ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. రాబోయే రెడ్మీ నోట్ 18 5జీ ఫోన్ ప్రస్తుత రెడ్మీ నోట్ 17 5జీకి రీబ్రాండెడ్ వెర్షన్గా రానుంది. హార్డ్వేర్ పరంగా చూస్తే కేవలం బ్యాటరీ సామర్థ్యాన్ని పెంచడం ఒక్కటే ఇందులో ప్రధాన మార్పు అని టిప్స్టర్ పేర్కొన్నారు.
లీకైన బిల్డ్ ప్రాపర్టీ స్క్రీన్షాట్లను ఆధారంగా చేసుకుని చైనా వేరియంట్ కోడ్నేమ్ 'మిస్ట్' అని, మోడల్ నంబర్ M077CE అని ఆయన బయటపెట్టారు. అంతర్గత మార్కెట్ పేర్ల జాబితాలో స్టాండర్డ్ రెడ్మీ నోట్ 18, రెడ్మీ నోట్ 18 5జీతో పాటు పోకో ఎం8 పవర్ 5జీ పేర్లు కూడా కనిపించాయి. దీన్నిబట్టి కొన్ని మార్కెట్లలో ఇదే ఫోన్ను పోకో బ్రాండ్ కింద విడుదల చేసే అవకాశం ఉందని టెక్ వర్గాలు విశ్లేషిస్తున్నాయి.
చైనా, గ్లోబల్ వేరియంట్ల మధ్య బ్యాటరీ తేడా.. ప్రో మ్యాక్స్లో 10,000ఎంఏహెచ్!
రెడ్మీ నోట్ 18 5జీ చైనా ఎడిషన్లో BN84 మోడల్ నంబర్ గల 8,888 ఎంఏహెచ్ భారీ బ్యాటరీని అమర్చనున్నట్లు తెలుస్తోంది. గతంలో వచ్చిన రెడ్మీ నోట్ 17 5జీ చైనా మోడల్లో ఉన్న BM79 8,000 ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీతో పోలిస్తే ఇది చెప్పుకోదగ్గ అప్గ్రేడ్.
మరోవైపు అంతర్జాతీయ వేరియంట్ విషయానికొస్తే, ఇందులో BN85 మోడల్ నంబర్ కలిగిన 8,100 ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ ప్యాక్ రానుంది. పాత మోడల్లో ఇచ్చిన BM7A 7,700 ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ కంటే ఇది 400 ఎంఏహెచ్ ఎక్కువ. అయితే వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ వేగంలో ఎలాంటి మార్పు ఉండకపోవచ్చు; రెడ్మీ నోట్ 17 5జీ తరహాలోనే రెండు వేరియంట్లు 45 వాట్ల ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తోనే రానున్నాయి.
స్టాండర్డ్ రెడ్మీ నోట్ 18 5జీలో బ్యాటరీ పెంపు మినహా ఇతర పెద్ద హార్డ్వేర్ మార్పులేవీ ఉండవని ఈ లీక్ సూచిస్తోంది. అయితే ఇటీవల వెలువడిన సర్టిఫికేషన్ పత్రాల ప్రకారం రెడ్మీ నోట్ 18 సిరీస్ కింద మొత్తం మూడు మోడళ్లు అభివృద్ధి దశలో ఉన్నాయి. వీటిలో టాప్-ఎండ్ మోడల్ అయిన 'రెడ్మీ నోట్ 18 ప్రో మ్యాక్స్' ఏకంగా 10,000 ఎంఏహెచ్ (10,000ఎంఏహెచ్) బ్యాటరీతో రానుందన్న ప్రచారం టెక్ ప్రపంచంలో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
రెడ్మీ నోట్ 17 5జీ ఫీచర్లు, ధర ఎలా ఉన్నాయంటే..
కొత్త మోడల్ అంచనాలను అర్థం చేసుకోవాలంటే ప్రస్తుత రెడ్మీ నోట్ 17 5జీ వివరాలను ఒకసారి పరిశీలించాలి. షావోమీ సంస్థ రెడ్మీ నోట్ 17 ఫోన్ను జులై నెలలో చైనాలో ఆవిష్కరించి, ఆగస్టులో భారత్ మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చింది. భారత్లో దీని ప్రారంభ ధర రూ. 27,999గా నిర్ణయించారు.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో 6.9-అంగుళాల భారీ అమోలెడ్ డిస్ప్లే ఇచ్చారు. ఫొటోగ్రఫీ కోసం వెనుకవైపు 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరా, సెల్ఫీల కోసం ముందువైపు 8 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను అందించారు. పనితీరు విషయానికొస్తే క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 4 జెన్ 4 ప్రాసెసర్తో పాటు గరిష్టంగా 8 జీబీ ఎల్పీడీడీఆర్4ఎక్స్ ర్యామ్, 256 జీబీ యూఎఫ్ఎస్ 2.2 ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఉన్నాయి.
ఇవే స్పెసిఫికేషన్లతో కేవలం పెద్ద బ్యాటరీ జతచేసి రెడ్మీ నోట్ 18 5జీని తీసుకొస్తే, ధరను కంపెనీ ఎంతవరకు నియంత్రిస్తుందన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More