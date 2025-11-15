కాలేజ్ స్టూడెంట్స్కి ఈ బైక్స్ బెస్ట్- ధర రూ. 1లక్ష లోపే!
కొత్త బైక్ తీసుకోవాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? కాలేజ్కి వెళ్లేందుకు లేదా రోజువారీ పనుల కోసం బైక్ని ఉపయోగిస్తారా? అయితే మీకు 125సీసీ సెగ్మెంట్ బెస్ట్! రూ. 1లక్ష ధరలోపు బెస్ట్ 125సీసీ బైక్స్ వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..
మీరు కొత్తగా మోటార్సైకిల్ ప్రపంచంలోకి అడుగుపెడుతున్నా లేదా కాలేజీకి, రోజువారీ అవసరాలకు స్టైలిష్గా- సమర్థవంతంగా, సులభంగా నడపగలిగే బైక్ కోసం చూస్తున్నా.. 125సీసీ సెగ్మెంట్ మీకు బెస్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది! ఈ బైక్లు పనితీరు, ఇంధన సామర్థ్యం, సరసమైన ధరల మధ్య చక్కని సమతుల్యతను అందిస్తాయి. అందువల్ల ఇవి విద్యార్థులకు, కొత్త రైడర్లకు చాలా ఆచరణాత్మకంగా ఉంటాయి.
ఇప్పుడు భారత మార్కెట్లో ఈ సెగ్మెంట్ కేవలం సాధారణ కమ్యూటర్ల స్థాయిని దాటి, స్పోర్టీ డిజైన్లు, అధునాతన ఫీచర్లు, అద్భుతమైన మైలేజీని అందిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో 125సీసీ సెగ్మెంట్లోని టాప్ బైక్స్ వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..
ధర రూ. 1లక్ష లోపు- 125సీసీలో టాప్ బైక్స్ ఇవి..
1. హీరో ఎక్స్ట్రీమ్ 125ఆర్
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర: రూ. 89,000
ప్రత్యేకతలు: హీరో ఎక్స్ట్రీమ్ 125ఆర్ బైక్ పవర్, ఫీచర్లు, ఇంధన సామర్థ్యం సమతుల్య కలయికను అందిస్తుంది. ఇది 124.7సీసీ ఇంజిన్ను ఉపయోగిస్తుంది. ఇది దాదాపు 11.55 పీఎస్ పవర్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. పట్టణ ప్రాంతాల్లో రైడింగ్కు మంచి ప్రతిస్పందనను ఇస్తుంది. ఈ బైక్ డిజైన్ స్పోర్టీగా, ఆధునికంగా ఉంటుంది. స్టైల్తో పాటు ఆచరణాత్మకతను కోరుకునే విద్యార్థులకు ఇది గొప్ప ఎంపిక.
2. టీవీఎస్ రైడర్ 125
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర: రూ. 80,500
ప్రత్యేకతలు: టీవీఎస్ రైడర్ 125, ఈ 125సీసీ విభాగంలో అత్యంత అధునాతన బైక్లలో ఒకటి. ఇది బలమైన పనితీరును, సెగ్మెంట్లో అగ్రగామిగా ఉన్న ఫీచర్లను మిళితం చేస్తుంది. ఇది 124.8 సీసీ ఇంజిన్తో దాదాపు 11.38 పీఎస్ శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ముఖ్యంగా, ఇది 72 కి.మీ/లీటర్ మైలేజీని అందిస్తుంది. ఆధునిక స్టైలింగ్, డిజిటల్ క్లస్టర్ (అధిక వేరియంట్లలో టీఎఫ్టీ), రైడ్ మోడ్లు, స్పోర్టీ ఎర్గోనామిక్స్తో రైడర్ ఒక సాధారణ కమ్యూటర్ కంటే ప్రీమియంగా అనిపిస్తుంది. దీని తక్కువ బరువు చురుకుదనాన్ని పెంచుతుంది, కొత్త రైడర్లకు ఇది సులభంగా నడపగలిగే అద్భుతమైన ఎంపిక.
3. బజాజ్ పల్సర్ ఎన్125
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర: రూ. 91,691
ప్రత్యేకతలు: బజాజ్ పల్సర్ ఎన్125, పల్సర్ ఫ్యామిలీ స్పోర్టీ, మస్కులర్ స్వభావాన్ని 125 సీసీ సెగ్మెంట్లోకి తీసుకువచ్చింది. ఇది 124.4 సీసీ ఇంజిన్ను ఉపయోగిస్తుంది. ఇది దాదాపు 11.8 పీఎస్ శక్తిని, 10.8 ఎన్ఎం టార్క్ను అందిస్తుంది. నగర ప్రయాణాలకు మంచి ప్రతిస్పందన లభిస్తుంది. ఎన్125 సుమారు 140 కిలోల బరువుతో కొన్ని ప్రత్యర్థి బైక్ల కంటే కొంచెం భారంగా ఉన్నప్పటికీ, రోడ్డుపై పట్టు స్థిరంగా ఉంటుంది. పల్సర్ లుక్, ఫీల్ను అందుబాటు ధరలో కోరుకునే రైడర్లకు ఇది గొప్ప ఎంపిక.
4. హోండా ఎస్పీ125
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర: రూ. 85,564
ప్రత్యేకతలు: హోండా ఎస్పీ125, 125 సీసీ విభాగంలో అత్యుత్తమ కమ్యూటర్-కేంద్రీకృత మోటార్సైకిళ్లలో ఒకటిగా నిలుస్తోంది. 123.94 సీసీ ఇంజిన్ దాదాపు 10.87 పీఎస్ శక్తిని అందిస్తుంది. ఇది 63 కి.మీ/లీటర్ మైలేజీని ఇస్తుందని పేర్కొనడం దీని ఆచరణాత్మకతను తెలియజేస్తుంది. ఈ బైక్ అతిపెద్ద బలం దాని తక్కువ బరువు—వేరియంట్ను బట్టి 116 కిలోల వరకు ఉంటుంది. ఇది కొత్త రైడర్లకు కూడా నడపడం చాలా సులభం చేస్తుంది. ఇది సౌకర్యవంతంగా, నమ్మదగినదిగా, సమర్థవంతంగా ఉంటుంది. అలాగే, హోండా బలమైన సర్వీస్ నెట్వర్క్ దీనికి మద్దతుగా ఉంది. రోజువారీ కాలేజీ ప్రయాణాలకు మరియు నగర వినియోగానికి ఇది అత్యంత అనుకూలమైనది.
మరి వీటిల్లో మీరు ఏ బైక్ని ఎంచుకుంటారు?
