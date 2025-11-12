Yamaha XSR 155 వచ్చేసింది- ఈ నియో రెట్రో బైక్ ధర ఎంతంటే..

జపాన్కు చెందిన ద్విచక్ర వాహనాల దిగ్గజం యమహా.. భారత మార్కెట్లోకి కొత్త బైక్ను అధికారికంగా విడుదల చేసింది. దాని పేరు యమహా ఎక్స్ఎస్ఆర్ 155. దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 1.50 లక్షలుగా నిర్ణయించారు. ఎక్స్ఎస్ఆర్ 155 బైక్ నియో-రెట్రో స్టైలింగ్ను కలిగి ఉంది. అయితే ఇంజిన్, మెకానికల్ భాగాలను ఎంటీ-15, ఆర్15 మోడళ్ల నుంచి ఈ బైక్ తీసుకుంది. ఈ విభాగంలో ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన బైక్గా నిలవనుంది. కొత్తగా వచ్చిన ఈ బైక్ గురించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకోండి..
యమహా ఎక్స్ఎస్ఆర్ 155: ఇంజిన్ సామర్థ్యం..
యమహా ఎక్స్ఎస్ఆర్ 155లో ఆర్15, ఎంటీ-15లో ఉపయోగించిన పవర్ట్రైన్ నే ఉంది.
ఇంజిన్: ఇందులో 155సీసీ, సింగిల్-సిలిండర్, లిక్విడ్-కూల్డ్ ఇంజిన్ను అమర్చారు.
పవర్, టార్క్: ఈ ఇంజిన్ 10,000 ఆర్పీఎం వద్ద 18.4 హెచ్పీ శక్తిని, 7,500 ఆర్పీఎం వద్ద 14.1 ఎన్ఎం టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
ట్రాన్స్మిషన్: ఈ బైక్ సున్నితమైన, ప్రతిస్పందించే పనితీరు కోసం 6-స్పీడ్ గేర్బాక్స్తో కనెక్ట్ చేసి ఉంటుంది.
యమహా ఎక్స్ఎస్ఆర్ 155: డిజైన్, లుక్..
యమహా ఎక్స్ఎస్ఆర్ 155 మోడల్ నియో-రెట్రో డిజైన్ను కలిగి ఉంది. ఇది కొంతవరకు ఎఫ్జెడ్-ఎక్స్ మోడల్ను పోలి ఉంటుంది.
క్లాసిక్ లుక్: గుండ్రటి ఎల్ఈడీ హెడ్ల్యాంప్, టెయిల్ ల్యాంప్లతో పాటు బ్రాండ్ లోగోకు బదులుగా 'యమహా' అని స్పష్టంగా రాసి ఉన్న టియ్డ్రాప్ షేప్ ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ వంటి డిజైన్ అంశాలు దీని నియో-రెట్రో గుర్తింపును బలంగా తెలియజేస్తాయి.
సీట్: ఎంటీ-15, ఆర్15లలో కనిపించే స్ప్లిట్, స్టెప్డ్ సీట్లకు భిన్నంగా.. ఇందులో క్లాసిక్ అప్పీల్ను పెంచడానికి ఫ్లాట్, సింగిల్-పీస్ సీటును అమర్చారు.
యమహా ఎక్స్ఎస్ఆర్ 155: ఫీచర్లు, భద్రత..
ఈ యమహా బైక్ రెట్రో ఛార్మ్ను ఆధునిక టెక్నాలజీతో మిళితం చేసింది.
లైటింగ్: దీని క్లాసిక్ స్టైలింగ్కు బలం చేకూర్చే గుండ్రటి ఎల్ఈడీ హెడ్ల్యాంప్, టెయిల్ ల్యాంప్తో సహా పూర్తి ఆల్-ఎల్ఈడీ లైటింగ్ సెటప్ను అమర్చారు.
ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్: ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ రెట్రో-ప్రేరేపిత పూర్తి ఎల్సీడీ డిజిటల్ యూనిట్గా ఉంది. ఇది బైక్ పాత-తరహా అందాన్ని కొనసాగిస్తూనే, స్పష్టమైన రీడౌట్లను అందిస్తుంది.
అధునాతన టెక్నాలజీ: ఈ బైక్లో అదనపు స్థిరత్వం కోసం ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, స్మార్ట్ఫోన్-ఆధారిత కనెక్టివిటీ ఫీచర్ల కోసం యమహా మోటార్సైకిల్ కనెక్ట్ సిస్టమ్ వంటి అధునాతన సాంకేతికతలు ఉన్నాయి.
బ్రేకింగ్: భద్రత విషయంలో, ఇది డ్యూయల్-ఛానెల్ ఏబీఎస్ (ఏబీఎస్)తో వస్తుంది. ఇది ఎలాంటి రోడ్డు పరిస్థితుల్లోనైనా నమ్మకమైన బ్రేకింగ్ పనితీరును నిర్ధారిస్తుంది.
నియో-రెట్రో బైక్ల విభాగంలో కొత్తగా వచ్చిన ఈ యమహా ఎక్స్ఎస్ఆర్ 155 బైక్.. యువతతో పాటు క్లాసిక్ లుక్ను ఇష్టపడేవారిని కూడా ఆకర్షించే అవకాశం ఉంది.
News/News/Yamaha XSR 155 వచ్చేసింది- ఈ నియో రెట్రో బైక్ ధర ఎంతంటే..
News/News/Yamaha XSR 155 వచ్చేసింది- ఈ నియో రెట్రో బైక్ ధర ఎంతంటే..