రూ. 1లక్ష ధరలోపు టాప్​- 5​ 125 సీసీ బైక్స్​ ఇవి..

భారతదేశ టూ-వీలర్ మార్కెట్లో 125సీసీ బైక్ విభాగం అత్యంత పోటీతత్వంగా మారింది. తక్కువ ధరలో మంచి మైలేజ్ ఇచ్చే కమ్యూటర్ బైక్లకు, స్పోర్టీ ఎంట్రీ-లెవల్ మెషీన్లకు మధ్య ఉండే ఈ సెగ్మెంట్, ఇప్పుడు మంచి పనితీరు, మెరుగైన ఇంధన సామర్థ్యం, సరసమైన ధరల కలయికగా మారింది. ఎక్కువ ఖర్చు లేకుండా బైక్ను అప్గ్రేడ్ చేయాలని చూస్తున్న రైడర్లకు ఇవి సరైన ఎంపిక.
రూ. 1 లక్షలోపు ధరలో, అనేక మోడళ్లు 11 నుంచి 12 బీహెచ్పి పవర్ను, ఆకర్షణీయమైన స్టైలింగ్ను, ఆధునిక ఫీచర్లను అందిస్తున్నాయి. ఈ ధర పరిధిలో ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న అత్యంత శక్తివంతమైన 125సీసీ బైక్స్లో ఐదు మోడళ్ల వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
హీరో మోటోకార్ప్ ఎక్స్ట్రీమ్ 125ఆర్ సాధారణ కమ్యూటర్ ఫార్ములాకు స్పోర్టీ రూపాన్ని ఇచ్చింది.
పవర్: 124.7సీసీ ఇంజిన్తో పనిచేసే ఈ బైక్ 11.4 బీహెచ్పీ పవర్, 10.5 ఎన్ఎమ్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది ఈ విభాగంలో అత్యంత శక్తివంతమైన వాటిలో ఒకటి.
డిజైన్: షార్ప్ లైన్లు, ఎల్ఈడీ లైటింగ్, కాంపాక్ట్ స్టాన్స్ వంటి అంశాలతో ఇది యువతను ఆకర్షించేలా ఉంది.
ధర: దీని ధర రూ. 89,000 (ఎక్స్-షోరూమ్). రోజువారీ ప్రయాణానికి సాధారణంగా అనిపించని ఒక స్టైలిష్ బైక్ కావాలనుకునే వారికి ఇది సరైన ఎంపిక.
అయితే, ఎక్స్ట్రీమ్ 125ఆర్ డ్యూయల్-ఛానల్ ఏబీఎస్ వేరియంట్ ధర రూ. 1 లక్ష మార్కును దాటుతుంది.
హోండా ఎస్పీ 125 అనేది బ్రాండ్ విశ్వసనీయత, నాణ్యతను ప్రతిబింబిస్తుంది.
పవర్: దీని 123.94సీసీ ఇంజిన్ 10.72 బీహెచ్పీ పవర్ను అభివృద్ధి చేస్తుంది. ఇది స్థిరమైన, మృదువైన పవర్ డెలివరీ కోసం ట్యూన్ అయ్యింది.
మైలేజ్: ఇంధన సామర్థ్యం దీనికి మరో బలమైన అంశం. పరిస్థితులను బట్టి ఇది సుమారు 63 కి.మీ/లీటరు మైలేజీని ఇస్తుందని హోండా పేర్కొంది.
ధర: రూ. 85,815 (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో, హోండా నిరూపితమైన నిర్మాణ నాణ్యతతో పాటు ఆచరణాత్మకతను కోరుకునే వారిని ఈ బైక్ లక్ష్యంగా చేసుకుంది.
ప్రత్యేకత: దీని డిజైన్ కొద్దిగా నిరాడంబరంగా ఉన్నప్పటికీ, డిజిటల్ డిస్ప్లే, సైలెంట్-స్టార్ట్ సిస్టమ్ వంటి ఫీచర్లు ఆధునికతను జోడించాయి.
బజాజ్ సుదీర్ఘ పనితీరు వారసత్వాన్ని చిన్న, మరింత అందుబాటు ధరలో కొనసాగిస్తున్న మోడల్ ఈ పల్సర్ 125.
పవర్: దీని 124.4సీసీ ఇంజిన్ సుమారు 11.63 బీహెచ్పీ పవర్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది, ఇది ఈ విభాగంలో అత్యంత బలమైన అవుట్పుట్లలో ఒకటి.
డిజైన్: మస్కులర్ ట్యాంక్, ట్విన్-స్ట్రిప్ ఎల్ఈడీ టెయిల్ ల్యాంప్లు, సుపరిచితమైన పల్సర్ సిల్హౌట్తో దీని డిజైన్ స్టైలిష్గా ఉంటుంది.
ధర: రూ. 79,048 (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో, పల్సర్ 125 అనేది బడ్జెట్-చేతన కొనుగోలుదారులకు అందుబాటులో ఉంటూనే, బ్రాండ్ను నిర్వచించే డైనమిక్ హ్యాండ్లింగ్ను నిర్వహిస్తుంది.
టీవీఎస్ సంస్థ రైడర్ 125ను ఆధునిక సాంకేతికతతో కూడిన, ఫీచర్-రిచ్ మోటార్సైకిల్గా ఉంచింది!
పవర్: 124.8సీసీ ఇంజిన్ 11.22 బీహెచ్పీ పవర్, 11.75 ఎన్ఎమ్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది అర్బన్ రైడింగ్ కోసం చురుకైన ప్రతిస్పందనను అందిస్తుంది.
ఫీచర్లు: దీని స్టైలింగ్ బోల్డ్గా, సమకాలీనంగా ఉంది. ఈ క్లాస్లో అరుదుగా కనిపించే రైడింగ్ మోడ్లు, కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు వంటివి దీని ఉన్నత వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ధర: రూ. 80,500 (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో, రైడర్ ఇంధన సామర్థ్యం, సౌకర్యం, అధునాతన ఫీచర్ల మిశ్రమంతో ఈ విభాగంలో అత్యంత సమతుల్యమైన ఎంపికలలో ఒకటిగా నిలిచింది.
బజాజ్ 125సీసీ శ్రేణిలో సరికొత్తగా చేరిన పల్సర్ ఎన్125, పెద్ద ఎన్160 నుంచి డిజైన్ అంశాలను తీసుకుంది. ఇది మరింత స్పోర్టీగా, ఆధునికంగా కనిపిస్తుంది.
పవర్: దీని 124.59సీసీ ఇంజిన్ 11.83 బీహెచ్పీ పవర్, 11 ఎన్ఎమ్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది కమ్యూటర్లకు అనుకూలమైన గేర్బాక్స్తో కనెక్ట్ చేసి ఉంటుంది.
ప్రీమియం ఫీచర్లు: ఎన్125లో షార్ప్ ఎల్ఈడీ హెడ్ల్యాంప్, ట్యాంక్ ఎక్స్టెన్షన్స్, సెమీ-డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ వంటి ప్రీమియం అంశాలను పరిచయం చేశారు.
ధర: రూ. 91,692 (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరతో, ఇది ధరల శ్రేణిలో పైభాగంలో ఉన్నప్పటికీ, కొత్త తరం పల్సర్ నుంచి ఆశించే నాణ్యత, స్టైలింగ్ను అందిస్తుంది.
నేటి 125సీసీ బైక్లు పనితీరు, ఆచరణాత్మకతను మిళితం చేస్తూ, మొదటిసారి కొనుగోలు చేసే వారి నుంచి స్పోర్టీ అనుభవాన్ని కోరుకునే రోజువారీ ప్రయాణికుల వరకు విస్తృత శ్రేణి రైడర్లను ఆకర్షిస్తున్నాయి. హీరో ఎక్స్ట్రీమ్ 125ఆర్, టీవీఎస్ రైడర్, బజాజ్ పల్సర్ ఎన్125 వంటి మోడళ్లతో, రూ. 1 లక్ష లోపు విభాగం ఇకపై సర్దుబాటు గురించి కాదు, ఎంపిక గురించే అని నిరూపిస్తున్నాయి!