సిటీ ట్రాఫిక్లో డ్రైవింగ్ చేయాలంటే చాలా చిరాకుగా ఉంటుంది. అందుకే ఎప్పటికప్పుడు హైవేలపై రోడ్డు ట్రిప్కి వెళ్లాలని అనిపిస్తుంటుంది. అయితే, రోడ్డు ట్రిప్ అంటే తరచుగా మీరు హైవేలు, ఎక్స్ప్రెస్వేలపై ప్రయాణించడం జరుగుతుంది. అయితే, నగరాల్లో డ్రైవింగ్ చేయడంతో పోలిస్తే జాతీయ రహదారులపై డ్రైవింగ్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఇందులో కొన్ని సవాళ్లు కూడా ఉంటాయి. హైవేలపై డ్రైవింగ్ చాలా రిలాక్సింగ్గా ఉన్నప్పటికీ, చుట్టూ అధిక వేగంతో కార్లు వెళుతుంటాయి ఉంటుంది కాబట్టి, పూర్తి ఏకాగ్రత అవసరం.
ఈ నేపథ్యంలో చిన్న పొరపాటు కూడా హైవేలపై మీకు పెద్ద నష్టాన్ని కలిగించవచ్చు! ఏ రకమైన రోడ్డుపై డ్రైవింగ్ చేసినా కొన్ని ప్రాథమిక ట్రాఫిక్ నియమాలను పాటించడం చాలా ముఖ్యం. ముఖ్యంగా హైవేలపై డ్రైవింగ్కి ఇది వర్తిస్తుంది.
ఈ నేపథ్యంలో హైవేలపై డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు పాటించాల్సిన కొన్ని ముఖ్యమైన టిప్స్, ట్రిక్స్ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
వేగం ఆధారిత లేన్లను అనుసరించండి..
హైవేలపై డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు సాధారణ నియమాలలో ఒకటి వేగం ఆధారిత లేన్ నియమాన్ని పాటించడం.
ట్రక్కులు, బస్సులు వంటి నెమ్మదిగా కదిలే వాహనాలన్నీ ఎడమ లేన్ తీసుకోవాలి.
కార్ల వంటి వేగంగా వెళ్లే వాహనాలు కుడి లేన్లో ఉండాలి.
ఈ నియమం తప్పుడు వైపు నుంచి ఓవర్టేక్ చేయడాన్ని నివారిస్తుంది.
డైరెక్షన్ ఆధారిత లేన్లను అనుసరించండి..
హైవేలు సాధారణంగా ప్రతి వైపున రెండు లేదా మూడు లేన్లను కలిగి ఉంటాయి. ఎక్స్ప్రెస్వేల విషయంలో కొన్నిసార్లు నాలుగు లేన్ల వరకు పెరుగుతాయి. మీరు ప్రయాణించే డైరెక్షన్ని బట్టి ఎల్లప్పుడూ సరైన లేన్ను ఎంచుకోండి.
మీరు మూడు లేన్ల రోడ్డులో కుడి వైపుకు తిరగాలనుకుంటే, కుడి లేన్లోనే ఉండండి.
మీరు హైవే నుంచి బయటకు వెళ్లాలనుకుంటే ఎడమ లేన్లో డ్రైవ్ చేయండి.
మీరు నేరుగా వెళ్తుంటే, మధ్య లేన్లో డ్రైవ్ చేయండి.
అతివేగం వద్దు..
ఎప్పుడూ అతివేగంతో డ్రైవ్ చేయకండి. ఇది మీకు, మీతో పాటు ఉన్న వారి భద్రతకు మాత్రమే కాకుండా, ఇతర వాహనాలకు కూడా ప్రమాదం కలిగించవచ్చు. అంతేకాకుండా, ఇది మీకు ట్రాఫిక్కు సంబంధించిన చట్టపరమైన సమస్యలను కూడా తెచ్చిపెట్టవచ్చు.
సాధారణంగా హైవేలపై స్పీడ్ లిమిట్ని సూచించే సైన్బోర్డులు ఉంటాయి. ఊహించని విషయాలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తే, మీరు వాహనంపై నియంత్రణ కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి, ఆ వేగ పరిమితిని ఎప్పుడూ దాటవద్దు.
తిరిగేటప్పుడు ఇండికేటర్లు వాడండి..
లేన్ మారుతున్నప్పుడు లేదా ఎడమ లేదా కుడి వైపునకు తిరుగుతున్నప్పుడు ఎల్లప్పుడూ ఇండికేటర్ లైట్లు వాడండి. దీనివల్ల మీ చుట్టూ ఉన్న వాహనదారులు ఇండికేటర్ లైట్లను గమనించి, మీరు చేయబోయే కదలిక గురించి తెలుసుకుంటారు. ఇది వారికి తదనుగుణంగా చర్య తీసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. ఇండికేటర్లు వాడకుండా అకస్మాత్తుగా లేన్లు మారడం వల్ల తీవ్రమైన ప్రమాదాలు, మరణాలు కూడా సంభవించవచ్చని గుర్తుపెట్టుకోండి.
జంక్షన్ల వద్ద వేగం తగ్గించండి..
జాతీయ రహదారులపై చాలా క్రాసింగ్లు, జంక్షన్లు (ఇంటర్సెక్షన్లు) ఉంటాయి. ఆ ప్రాంతాల్లో అధిక వేగంతో డ్రైవ్ చేయడం చాలా ప్రమాదకరం, ఎందుకంటే అక్కడ వాహనాల కదలికతో పాటు పాదచారులు కూడా హైవేలను దాటుతూ ఉంటారు. కాబట్టి, జంక్షన్కు చేరుకుంటున్నప్పుడు ఎప్పుడూ వేగాన్ని తగ్గించండి. ఇలా చేయడం వలన అనుకోని సంఘటన జరిగినప్పుడు మీరు త్వరగా ప్రతిస్పందించడానికి మరింత సమయం లభిస్తుంది.
ఈ టిప్స్ పాటించి హైవేలపై డ్రైవింగ్ని ఎంజాయ్ చేస్తూనే మీరు సేఫ్గా కూడా ఉండొచ్చు.
