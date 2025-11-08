Edit Profile
    మీ బైక్ మైలేజీని రెట్టింపు చేసే 10 సులభమైన టిప్స్​ ఇవి..

    మీ ఇంధన బిల్లులు చూసి షాక్​ అవుతున్నారా? ఫ్యూయెల్​ ఖర్చులు తగ్గించుకోవాలని ఉందా? అయితే ఇది మీకోసమే! మీ బైక్​ మైలేజ్​ని సింపుల్​గా పెంచే 10 టిప్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి. ఇవి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి.

    Published on: Nov 08, 2025 11:20 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ఇంధన ధరలు ఎక్కువగా ఉన్న ఈ రోజుల్లో, ట్రాఫిక్​ వల్ల పట్టణ ప్రయాణాలు మరింత సుదీర్ఘంగా మారుతున్న తరుణంలో, మీ బైక్​ నుంచి సాధ్యమైనంత ఉత్తమమైన మైలేజీని రాబట్టడం గతంలో కంటే చాలా ముఖ్యం. మీరు రోజువారీ కమ్యూటర్ బైక్ నడుపుతున్నా, స్పోర్టీ స్ట్రీట్ మెషిన్ నడుపుతున్నా, లేదా టూరింగ్ మోటార్‌సైకిల్ నడుపుతున్నా.. ఇంధన సామర్థ్యం నేరుగా మీ రన్నింగ్ ఖర్చులను, మీ బైక్ దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది.

    మీ బైక్​ మైలేజ్​ని పెంచే టిప్స్​..
    మీ బైక్​ మైలేజ్​ని పెంచే టిప్స్​..

    ఇంజిన్ పరిమాణం, రైడింగ్ స్టైల్, భూభాగం, మీరు ఉపయోగించే ఇంధనం నాణ్యత వంటి అంశాలపై ఇంధన సామర్థ్యం మారుతూ ఉంటుంది. మంచి విషయం ఏంటంటే, మీ బైక్ ఇంధన సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి పెద్ద యాంత్రిక మార్పులు లేదా ఖరీదైన అప్‌గ్రేడ్‌లు అవసరం లేదు. తెలివైన రైడింగ్ అలవాట్లు, ప్రాథమిక నిర్వహణ పద్ధతులను పాటించడం ద్వారా మీరు గణనీయమైన తేడాను తీసుకురావచ్చు. మీ టూ-వీలర్ నుంచి ఉత్తమ మైలేజీని పొందడంలో సహాయపడే మార్గాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    బైక్ మైలేజ్ పెంచే 10 కీలక చిట్కాలు

    1. బైక్‌ను సరిగ్గా సర్వీస్ చేయించండి:

    సక్రమంగా నిర్వహించిన ఇంజిన్ మరింత సమర్థవంతంగా నడుస్తుంది. సరైన ఫ్యూయల్ ఎకానమీని అందిస్తుంది. రెగ్యులర్ సర్వీసింగ్ వల్ల అన్ని భాగాలు అత్యుత్తమ స్థితిలో ఉంటాయి. ఇది బైక్​లో ఫ్రిక్షన్​ని, పవర్​ లాస్​ని తగ్గిస్తుంది.

    2. ఎయిర్ ఫిల్టర్‌ను శుభ్రం చేయండి:

    మూసుకుపోయిన ఎయిర్ ఫిల్టర్.. ఇంజిన్‌లోకి గాలి ప్రవాహాన్ని అడ్డుకుంటుంది. దీనివల్ల ఇంజిన్ ఎక్కువ ఇంధనాన్ని మండించాల్సి వస్తుంది. ఫిల్టర్‌ను శుభ్రంగా ఉంచడం ద్వారా సరైన గాలి-ఇంధన మిశ్రమం ఏర్పడి, ఇంజిన్ సామర్థ్యంతో శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

    3. సరైన టైర్ ప్రెజర్​ నిర్వహించండి:

    తక్కువ గాలి ఉన్న టైర్లు రోలింగ్ రెసిస్టెన్స్‌ను పెంచుతాయి. దీనివల్ల మీ బైక్ కష్టపడి పనిచేయాల్సి వచ్చి, ఎక్కువ ఇంధనం ఖర్చవుతుంది. ఉత్తమ ఫలితాల కోసం ఎల్లప్పుడూ తయారీదారు సిఫార్సు చేసిన టైర్ ప్రెజర్ నిర్వహించండి.

    4. ట్రాఫిక్ లైట్ల వద్ద ఇగ్నిషన్‌ను ఆపివేయండి:

    మీరు రెడ్ లైట్ వద్ద 30 సెకన్ల కంటే ఎక్కువసేపు ఆగి ఉంటే, ఇగ్నిషన్‌ను ఆపివేయడం ద్వారా ఇంధన సామర్థ్యం 10% వరకు మెరుగుపడుతుంది! ఎక్కువసేపు ఇంజిన్‌ను ఐడ్లింగ్‌లో ఉంచడం కంటే దాన్ని పునఃప్రారంభించడం తక్కువ ఇంధనాన్ని వినియోగిస్తుంది.

    5. బ్రేక్‌లను ఎక్కువగా వాడటం మానుకోండి:

    దూకుడుగా రైడ్ చేయడం, తరచుగా బ్రేకులు వేయడం వల్ల వేగం, ఇంధనం వృథా అవుతాయి. బదులుగా, ట్రాఫిక్ ప్రవాహాన్ని ముందుగానే ఊహించండి, ఇంజిన్ బ్రేకింగ్ ఉపయోగించి సురక్షితంగా ముందుకు సాగండి.

    6. అనవసరమైన బరువును తగ్గించండి:

    తేలికైన బైక్‌లు ఎల్లప్పుడూ ఎక్కువ మైలేజీని ఇస్తాయి. అనవసరమైన యాక్సెసరీలు లేదా లగేజీని తొలగించండి. ప్రతి కిలో బరువు మెరుగైన మైలేజీకి దోహదపడుతుంది.

    7. మంచి నాణ్యమైన ఇంధనాన్ని వాడండి:

    శాస్త్రీయంగా నిరూపితమైనప్పటికీ శుభ్రమైన, నాణ్యమైన ఇంధనాన్ని ఉపయోగించడం వల్ల కొద్దిగా మెరుగైన కంబషన్​ ఎఫీషియెన్సి, సున్నితమైన ఇంజిన్ పనితీరుకు దారితీస్తుంది. ఇది ఇంజిన్‌ను ఆరోగ్యంగా ఉంచడంలో కూడా సహాయపడుతుంది. ఇది ఇంధన సామర్థ్యానికి మంచిది.

    8. వార్మప్ సమయాన్ని పరిమితం చేయండి:

    ఆధునిక ఫ్యూయల్ ఇంజెక్టెడ్ మోటార్‌సైకిళ్లకు ఎక్కువ వార్మప్ సమయం అవసరం లేదు. రైడ్ ప్రారంభించే ముందు మీ బైక్‌ను ఎక్కువసేపు ఐడ్లింగ్‌లో ఉంచడం మానుకోండి. ఇది అదనపు ఇంధనాన్ని మాత్రమే బర్న్ చేస్తుంది. రెవ్స్ స్థిరపడిన తర్వాత మీరు రైడింగ్ ప్రారంభించవచ్చు.

    9. సున్నితంగా రైడ్ చేయండి, అతిగా రెవ్ చేయవద్దు:

    అతిగా థ్రాటిల్​ను ఉపయోగించడం, రెవ్ లిమిటర్‌ను తాకడం మానుకోండి. మైలేజీని పెంచడానికి, ఇంజిన్‌పై ఒత్తిడి తగ్గించడానికి సున్నితమైన యాక్సిలరేషన్, సమయానికి గేర్ షిఫ్ట్‌లు కీలకం.

    10. ఏరోడైనమిక్‌గా ఉండండి:

    అధిక వేగంతో వెళుతున్నప్పుడు, గాలి నిరోధకత ఇంధన వినియోగంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. గాలిని చీల్చుకుంటూ, బైక్ మరింత సమర్థవంతంగా ముందుకు సాగడానికి అనువుగా సరళమైన భంగిమను నిర్వహించండి.

    స్మార్ట్‌గా నడపండి, ఎక్కువ ఆదా చేయండి..

    ఈ సాధారణ అలవాట్లను పాటించడం వల్ల మీ బైక్ ఇంధన సామర్థ్యంలో మీరు స్పష్టమైన తేడాను చూడవచ్చు. సున్నితంగా నడపండి, మీ మెషిన్​ని సరిగ్గా నిర్వహించండి. అప్పుడు మీరు మెరుగైన మైలేజీని పొందుతారు.

