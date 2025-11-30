Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    దిత్వా తుపాను ప్రభావం- చెన్నైలో 47 విమానాలు రద్దు..

    దిత్వా' తుపాను ప్రభావంతో తమిళనాడులో జోరుగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోే చెన్నైలో 47 విమానాలు రద్దు అయ్యాయి. 

    Published on: Nov 30, 2025 8:15 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    తీవ్ర వర్షాల మధ్య, 'దిత్వా' తుపాను తమిళనాడు తీరం వైపు వేగంగా కదులుతున్న కారణంగా.. భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) చెన్నై, కడలూరు, విల్లుపురం, కాంచీపురం సహా పలు తమిళనాడు జిల్లాలకు ఆదివారం (నవంబర్ 30) ‘ఆరెంజ్ అలర్ట్‌’ జారీ చేసింది.

    దిత్వా తుపాను ప్రభావంతో తమిళనాడులో వర్షాలు.. (AFP)
    దిత్వా తుపాను ప్రభావంతో తమిళనాడులో వర్షాలు.. (AFP)

    ఈ తుపాను ప్రభావంతో చెన్నై విమానాశ్రయం ఈరోజు (ఆదివారం) షెడ్యూల్ అయిన 47 విమానాలను రద్దు చేసింది. వీటిలో 36 దేశీయ విమానాలు కాగా, 11 అంతర్జాతీయ విమానాలు ఉన్నాయి.

    తుపాను మరింత బలపడితే, మరిన్ని విమానాలు రద్దు అయ్యే అవకాశం ఉందని విమానాశ్రయ అధికారులు తెలిపారు. ఈరోజు ప్రయాణించాల్సిన ప్రయాణికులు తమ విమానయాన సంస్థలతో సంప్రదించి, లైటెస్ట్​ టైమింగ్స్​ తెలుసుకోవాలని, దానికి అనుగుణంగా ప్రయాణాన్ని ప్లాన్ చేసుకోవాలని చెన్నై విమానాశ్రయం సూచించింది.

    దిత్వా తుపాను గమనంపై తాజా సమాచారం..

    ఐఎండీ ప్రకారం, దిత్వా తుపాను శ్రీలంకలో తీవ్ర నష్టాన్ని కలిగించిన తర్వాత, గత ఆరు గంటలుగా దాదాపు గంటకు 10 కి.మీ వేగంతో ఉత్తర-వాయువ్యం వైపు కదులుతోంది. ఈ తుపాను ఆదివారం ఉదయం నాటికి ఉత్తర తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి, ఆనుకుని ఉన్న దక్షిణ ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరాలకు సమీపించే అవకాశం ఉంది.

    ఆదివారం సాయంత్రం నాటికి, ఈ తుపాను తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి తీరాలకు 25 కి.మీ దూరంలోకి చేరుకుంటుందని అంచనా.

    తమిళనాడులో సహాయక శిబిరాల ఏర్పాటు..

    తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ప్రజల సహాయార్థం తమిళనాడు ప్రభుత్వం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 6,000 సహాయక శిబిరాలను ఏర్పాటు చేసినట్లు రెవెన్యూ, విపత్తు నిర్వహణ శాఖ మంత్రి కెకెఎస్ఎస్ఆర్ రామచంద్రన్ శనివారం తెలిపారు.

    "తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాలలో ప్రజలు సురక్షితంగా ఉండేందుకు వీలుగా మేము అనేక శిబిరాలను ఏర్పాటు చేశాం. ఇప్పటివరకు తమిళనాడు అంతటా 6,000 శిబిరాలను ఏర్పాటు చేశాం. అయితే, ప్రజలు చాలా తక్కువ సంఖ్యలో వచ్చారు. ప్రస్తుతం వర్ష మేఘాలు రామనాథపురం జిల్లా నుంచి తీర ప్రాంతాల వైపు కదులుతున్నాయి. వర్షం ప్రభావం అంతగా లేదు," అని కెకెఎస్ఎస్ఆర్ రామచంద్రన్ పేర్కొన్నట్లు ఏఎన్‌ఐ తెలిపింది.

    పౌరులకు సహాయం అందించడానికి ఎన్డీఆర్‌ఎఫ్ (జాతీయ విపత్తు ప్రతిస్పందన దళం), ఎస్‌డీఆర్‌ఎఫ్ (రాష్ట్ర విపత్తు ప్రతిస్పందన దళం) నుంచి మొత్తం 28 బృందాలను మోహరించినట్లు ఆయన తెలిపారు. "మేము అదనంగా 10 బృందాలను కోరాము. అవి కూడా విమానంలో వస్తున్నాయి. ఏదైనా విపత్తు సంభవించినట్లయితే సహాయం కోసం కోస్ట్ గార్డ్‌ను కూడా కోరాము," అని మంత్రి చెప్పారు.

    ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పర్యటించి, చెన్నైలోని రాష్ట్ర విపత్తు దళం కంట్రోల్​ రూమ్​ని సందర్శించారు ఉప ముఖ్యమంత్రి ఉదయనిధి స్టాలిన్.

    ఆదివారం సాయంత్రం తమిళనాడు, పుదుచ్చేరిని తాకుతుందని అంచనా వేస్తున్న దిత్వా తుపాను, శ్రీలంకలో ఇప్పటికే 123 మంది ప్రాణాలను బలిగొంది. మరో 130 మంది గల్లంతైనట్లు సమాచారం.

    విపత్తు నిర్వహణ కేంద్రం (డీఎంసీ) ప్రకారం, శ్రీలంకలో ఈ తీవ్ర వాతావరణం కారణంగా దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 15,000 ఇళ్లు దెబ్బతిన్నాయి. సుమారు 44,000 మంది ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలోని తాత్కాలిక శిబిరాలలో ఆశ్రయం పొందవలసి వచ్చింది.

    News/News/దిత్వా తుపాను ప్రభావం- చెన్నైలో 47 విమానాలు రద్దు..
    News/News/దిత్వా తుపాను ప్రభావం- చెన్నైలో 47 విమానాలు రద్దు..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes