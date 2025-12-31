Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    కారులో యూ- టర్న్​ ఇండికేటర్​.. ఎప్పుడైనా చూశారా? వీడియో వైరల్​

    కారులో లెఫ్ట్​ ఇండికేటర్​ చూసుంటారు, రైట్​ ఇండికేటర్​ చూసుంటారు. కానీ ఎప్పుడైనా యూ- టర్న్​ ఇండికేటర్​ని చూశారా? చైనాకు చెందిన ఓ ఎలక్ట్రిక్​ కారులో ఈ ఫీచర్​ ఉంది! ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు వైరల్​గా మారింది.

    Published on: Dec 31, 2025 5:49 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    చైనా ఆటోమొబైల్ కంపెనీలు తమ వినూత్న ఫీచర్లతో ప్రపంచాన్ని ఎప్పటికప్పుడు ఆశ్చర్యపరుస్తూనే ఉంటున్నాయి. గతంలో గాలిలోకి ఎగిరే (జంప్ చేసే) బీవైడీ 'యాంగ్‌వాంగ్ యూ9' సూపర్ కార్ వార్తల్లో నిలవగా, ఇప్పుడు మరో వింత ఫీచర్ నెట్టింట హల్‌చల్ చేస్తోంది. 'హ్యూమన్ హారిజన్స్' సంస్థకు చెందిన 'హైఫీ జెడ్' (HiPhi Z) ఎలక్ట్రిక్ కారుకు సంబంధించిన ఒక వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. ఇందులో కారు వెనుక భాగంలో కనిపించే 'యూ-టర్న్' ఇండికేటర్​ అందరినీ ఆకర్షిస్తోంది.

    యూ-టర్న్​ ఇండికేటర్​ ఉన్న కారు ఇదే..
    యూ-టర్న్​ ఇండికేటర్​ ఉన్న కారు ఇదే..

    ఎలక్ట్రిక్​ కారులో యూ- టర్న్​ ఇండికేటర్​..

    సాధారణంగా వాహనాలకు ఎడమ లేదా కుడి వైపు తిరిగేందుకు ఇండికేటర్లు ఉంటాయి. కానీ ఈ ఎలక్ట్రిక్​ కారులో మాత్రం యూ- టర్న్​ ఇండికేటర్​ కూడా ఉంది! డ్రైవర్ యూ-టర్న్ తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు, కారు వెనుక భాగంలో “యూ- టర్న్​” ఇండికేటర్​ వెలుగుతుంది. ట్రాఫిక్‌లో వెళుతున్నప్పుడు ఈ కారు యూ-టర్న్ తీసుకునే ముందు వీడియోలో ఈ సిగ్నల్ స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. స్టీరింగ్ కాలమ్ వద్ద ఉండే స్టాక్‌ను రెండుసార్లు నొక్కడం ద్వారా డ్రైవర్ ఈ సిగ్నల్‌ను ఆన్ చేయవచ్చని తెలుస్తోంది.

    భద్రత కోసమా? లేక స్టైల్ కోసమా?

    ఈ ఫీచర్ చూడటానికి చాలా పెద్దదిగా ఉండటంతో, ఇది కంపెనీ ఇచ్చినదా లేక విడిగా అమర్చుకున్నదా అనే చర్చ నడుస్తోంది. అయితే, దీనిని అమర్చిన తీరు చూస్తుంటే కంపెనీ డిజైన్‌లో భాగంలాగే కనిపిస్తోంది! సాధారణంగా వాహనాలు మలుపులు తిరిగేటప్పుడే ఎక్కువ ప్రమాదాలు జరుగుతుంటాయి. డ్రైవర్ యూ-టర్న్ తీసుకోబోతున్నాడనే విషయం వెనుక వచ్చే వాహనదారులకు ముందే తెలియడం వల్ల ప్రమాదాలను కొంతవరకు నివారించవచ్చు.

    అయితే, కేవలం ఇండికేటర్ల వల్లే వెనక నుంచి వచ్చే వాహనాలు ఢీకొట్టే ప్రమాదాలు పూర్తిగా తగ్గిపోతాయా? అనేది మాత్రం చర్చనీయాంశంగా మారింది.

    సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​గా మారిన వీడియోని ఇక్కడ చూడండి:

    హైఫీ జెడ్ పవర్ ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్..

    కేవలం ఈ ఇండికేటర్ మాత్రమే కాదు, ఈ ఎలక్ట్రిక్​ కారు పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది.

    పవర్: ఇది 662 హెచ్​పీ పవర్​ని, 410 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను జనరేట్​ చేస్తుంది.

    వేగం: ఈ ఈవీ కేవలం 3.8 సెకన్లలోనే 100 కి.మీ వేగాన్ని అందుకుంటుంది.

    రేంజ్: ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే సుమారు 555 కిలోమీటర్ల రేంజ్​ లభిస్తుంది.

    ప్రత్యేకత: ఈ కారుకు 'రియర్ యాక్సిల్ స్టీరింగ్' ఉండటం వల్ల, చిన్న కార్ల కంటే కూడా ఇది చాలా సులువుగా తక్కువ స్థలంలోనే యూ-టర్న్ తీసుకోగలదు.

    అంతేకాకుండా, గాలి అలజడిని తగ్గించే యాక్టివ్ గ్రిల్ షట్టర్, యాక్టివ్ స్పాయిలర్, కారు పక్కనే ఉండే ఇంటెలిజెంట్ డిస్‌ప్లే స్క్రీన్, ముందు భాగంలో ప్రోగ్రామబుల్ మ్యాట్రిక్స్ లైటింగ్ వంటి అత్యాధునిక ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి.

    recommendedIcon
    News/News/కారులో యూ- టర్న్​ ఇండికేటర్​.. ఎప్పుడైనా చూశారా? వీడియో వైరల్​
    News/News/కారులో యూ- టర్న్​ ఇండికేటర్​.. ఎప్పుడైనా చూశారా? వీడియో వైరల్​
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes