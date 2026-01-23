Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    సిప్లాకు షాక్: లాభాల్లో 57% భారీ కోత.. ఫలితాల దెబ్బకు కుప్పకూలిన షేర్ ధర

    Cipla Q3 Results: ప్రముఖ ఫార్మా దిగ్గజం సిప్లా (Cipla) మూడో త్రైమాసిక ఫలితాల్లో నిరాశపరిచింది. ఉత్పత్తి నిలిపివేత, కొత్త లేబర్ కోడ్ల ఖర్చుల కారణంగా నికర లాభం 57% క్షీణించి 676 కోట్లకు పడిపోయింది. దీంతో కంపెనీ షేర్లు 5% మేర నష్టపోయాయి.

    Published on: Jan 23, 2026 5:03 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    దేశీయ ఫార్మా రంగంలోని దిగ్గజ కంపెనీలలో ఒకటైన సిప్లా (Cipla), ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం మూడో త్రైమాసికానికి (Q3 FY26) సంబంధించి చేదు వార్తను మోసుకొచ్చింది. శుక్రవారం ప్రకటించిన ఫలితాల్లో కంపెనీ నికర లాభం గత ఏడాది ఇదే కాలంతో పోలిస్తే ఏకంగా 57 శాతం పతనమైంది. ఆశించిన స్థాయిలో ఫలితాలు లేకపోవడంతో ఇన్వెస్టర్లు ఒక్కసారిగా అమ్మకాలకు మొగ్గు చూపారు.

    సిప్లాకు షాక్: లాభాల్లో 57% భారీ కోత.. ఫలితాల దెబ్బకు కుప్పకూలిన షేర్ ధర (REUTERS)
    సిప్లాకు షాక్: లాభాల్లో 57% భారీ కోత.. ఫలితాల దెబ్బకు కుప్పకూలిన షేర్ ధర (REUTERS)

    లాభాల్లో భారీ కోత.. కారణాలివే

    డిసెంబర్‌తో ముగిసిన ఈ త్రైమాసికంలో సిప్లా నికర లాభం 675.80 కోట్లుగా నమోదైంది. గత ఏడాది ఇదే సమయంలో కంపెనీ 1,570.51 కోట్ల లాభాన్ని ఆర్జించింది. విశ్లేషకులు కనీసం 1,242 కోట్ల లాభాన్ని ఆశించగా, వాస్తవం దానికి చాలా దూరంగా ఉండటం గమనార్హం.

    ఈ భారీ పతనానికి ప్రధానంగా రెండు కారణాలను కంపెనీ పేర్కొంది:

    ఉత్పత్తి నిలిపివేత: సిప్లా ఆదాయంలో రెండో అతిపెద్ద వనరుగా ఉన్న 'లాన్‌రియోటైడ్' (Lanreotide) ఉత్పత్తి నిలిచిపోయింది. అమెరికా ఎఫ్‌డీఏ (USFDA) అభ్యంతరాల వల్ల భాగస్వామ్య ప్లాంట్‌లో ఉత్పత్తి ఆగిపోవడం కంపెనీని కోలుకోలేని దెబ్బ తీసింది.

    కొత్త లేబర్ కోడ్లు: నూతన కార్మిక చట్టాల అమలు నేపథ్యంలో ఒకేసారి 275.91 కోట్ల అదనపు ఖర్చులను కంపెనీ భరించాల్సి వచ్చింది.

    భారత్‌లో జోరు.. అమెరికాలో బేజారు

    సిప్లా రాబడి మొత్తం మీద చూస్తే యథాతథంగా ఉన్నప్పటికీ, ప్రాంతాల వారీగా భిన్నమైన ఫలితాలు వచ్చాయి.

    "దేశీయంగా గుండె, మూత్రపిండాలు, శ్వాసకోశ వ్యాధులకు సంబంధించిన విభాగాల్లో 10 శాతం వృద్ధి సాధించాం. కానీ, ఉత్తర అమెరికా వ్యాపారం మాత్రం 22 శాతం క్షీణించింది. లాన్‌రియోటైడ్ సరఫరా నిలిచిపోవడం అక్కడ మా అమ్మకాలను దెబ్బతీసింది. అయితే, 2027 ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి అర్ధభాగంలో మళ్ళీ ఉత్పత్తిని పునరుద్ధరిస్తాం" అని కంపెనీ మేనేజ్‌మెంట్ వివరించింది.

    యూరప్, ఇతర అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్లలో 13 శాతం వృద్ధి కనిపించడం ఒక్కటే కొంత ఊరటనిచ్చే అంశం.

    మార్కెట్‌లో సిప్లా షేర్ పతనం

    కంపెనీ నిరాశాజనక ఫలితాలు వెల్లడించడంతో స్టాక్ మార్కెట్‌లో సిప్లా షేర్లు భారీగా పతనమయ్యాయి. శుక్రవారం ట్రేడింగ్‌లో ఈ షేరు దాదాపు 5 శాతం నష్టపోయి రూ. 1,303.80 వద్ద ముగిసింది. రానున్న రోజుల్లో కొత్త ఉత్పత్తుల లాంచ్, రెగ్యులేటరీ సమస్యల పరిష్కారంపైనే కంపెనీ భవిష్యత్ వృద్ధి ఆధారపడి ఉందని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

    recommendedIcon
    News/News/సిప్లాకు షాక్: లాభాల్లో 57% భారీ కోత.. ఫలితాల దెబ్బకు కుప్పకూలిన షేర్ ధర
    News/News/సిప్లాకు షాక్: లాభాల్లో 57% భారీ కోత.. ఫలితాల దెబ్బకు కుప్పకూలిన షేర్ ధర
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes