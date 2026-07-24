పిటిషనే వేయలేదు.. తప్పుడు కథనాలు ఎలా రాస్తారు?: మీడియాపై CJI తీవ్ర ఆగ్రహం
ఢిల్లీ విద్యార్థుల ఆందోళనపై సుప్రీంకోర్టు విచారణను తోసిపుచ్చిందంటూ వచ్చిన కథనాలపై భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్య కాంత్ మండిపడ్డారు. అసలు కోర్టులో ఎటువంటి పిటిషన్ దాఖలు కాకుండానే, బాధ్యతారాహిత్యంగా తప్పుడు వార్తలు రాయడం సరికాదని స్పష్టం చేశారు.
ఢిల్లీలో విద్యార్థుల నిరసనలపై సుప్రీంకోర్టు విచారణను నిరాకరించిందంటూ మీడియాలో వచ్చిన కథనాలపై భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి (CJI) జస్టిస్ సూర్య కాంత్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కోర్టు రిజిస్ట్రీ సమాచారాన్ని తాను స్వయంగా పరిశీలించానని, ఈ అంశంపై ఒక్క పేజీ పిటిషన్ కూడా దాఖలు కాలేదని స్పష్టం చేశారు. ఆధారాలు లేవు సరే సదా, కనీస సమాచారం సరిచూసుకోకుండా బాధ్యతారాహిత్యంగా తప్పుడు కథనాలు ప్రసారం చేయడం పట్ల ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
అసలు పిటిషనే దాఖలు కాలేదు
బాంబే హైకోర్టు తీర్పునకు సంబంధించిన వేరొక కేసును సీనియర్ అడ్వకేట్ షోయబ్ ఆలం ప్రస్తావించిన సమయంలో సీజేఐ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. "గత రెండు రోజులుగా కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలైందని, దానిని ప్రధాన న్యాయమూర్తి విచారించడానికి నిరాకరించారని మీడియాలో తప్పుడు సమాచారం ప్రచారంలోకి వచ్చింది. శుక్రవారం ఉదయం 10 గంటల వరకు కోర్టులో ఒక్క కాగితం కూడా దాఖలు కాలేదు" అని జస్టిస్ జోయ్మల్య బాగ్చి, జస్టిస్ వి. మోహనలతో కూడిన ధర్మాసనానికి నేతృత్వం వహిస్తున్న సీజేఐ పేర్కొన్నారు.
న్యాయవాది నరేంద్ర మిశ్రా లేదా మరొకరు పంపిన ఒక ప్రతిపాదన లేఖ మాత్రమే రిజిస్ట్రీకి అందిందని, దానిని పిటిషన్గా ఎలా పరిగణిస్తామని సీజేఐ ప్రశ్నించారు. కేవలం ఒక లేఖను పంపి, దానినే రిట్ పిటిషన్గా భావించమంటే ఎలా సాధ్యమని మండిపడ్డారు.
హైకోర్టు ఆదేశాలు.. పోలీసుల చర్యలు
జూలై 20న పార్లమెంట్ మార్చ్ సందర్భంగా విద్యార్థులపై జరిగిన పోలీసుల చర్యలకు సంబంధించిన వీడియోలను పరిశీలించాలని న్యాయవాది నరేంద్ర మిశ్రా బుధవారం సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం ముందు మౌఖికంగా కోరారు. అయితే, వీడియోలు చూడటానికి తమకు సమయం లేదని, అత్యవసర విచారణ జరపలేమని ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది. దీనినే మీడియా తప్పుగా అర్థం చేసుకుని ప్రచారం చేసింది.
మరోవైపు, ఈ ఘటనకు సంబంధించిన సీసీటీవీ ఫుటేజ్, వీడియో రికార్డింగ్లను సురక్షితంగా భద్రపరచాలని ఢిల్లీ హైకోర్టు అధికారులను ఆదేశించింది. పోలీసుల చర్యలను సవాలు చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్లపై కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఢిల్లీ పోలీసులకు నోటీసులు జారీ చేస్తూ తదుపరి విచారణను సెప్టెంబర్ 11కు వాయిదా వేసింది.
సోనమ్ వాంగ్చుక్ దీక్ష విరమణ
పరీక్షల పేపర్ లీకేజీలు, విద్యా సంస్కరణలను డిమాండ్ చేస్తూ 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' (CJP) ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులు పెద్ద ఎత్తున నిరసనలు చేపట్టారు. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈ ఆందోళనల్లో భాగంగా ప్రముఖ సామాజిక వేత్త సోనమ్ వాంగ్చుక్ చేపట్టిన 26 రోజుల నిరాహార దీక్షను శుక్రవారం విరమించారు.
కేంద్ర మంత్రులు జేపీ నడ్డా, జితేంద్ర సింగ్ సోనమ్ వాంగ్చుక్తో మాట్లాడి హామీ ఇచ్చారు. శాంతియుతంగా నిరసన తెలిపిన విద్యార్థులపై ఎలాంటి చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోమని, విద్యా సంస్కరణలపై చర్చిస్తామని హామీ ఇవ్వడంతో ఆయన దీక్ష ముగించారు. అయితే, తమ ప్రధాన డిమాండ్లు నెరవేరే వరకు ఆందోళన కొనసాగుతుందని సీజేపీ ప్రతినిధులు తెలిపారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More